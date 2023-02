Pourquoi les enseignants rejettent en bloc le "pacte" proposé par le ministère de l'Education

Le bras de fer se poursuit entre le ministère de l'Education nationale et les syndicats. En pleines discussions sur les revalorisations salariales , la seconde partie, nommée "pacte", ne passe pas. Il s'agit d'une hausse de l'ordre de 10% en moyenne par rapport au salaire annuel brut moyen des enseignants, en fonction de contreparties.

Ce "pacte" consisterait à assurer des missions déjà existantes, comme des missions de référents par exemple (référent numérique, référent handicap etc.) et à inclure des missions obligatoires. Le document de travail présenté aux organisations syndicales évoque, pour ces missions obligatoires, une heure de soutien en mathématiques ou en français en classe de 6ème pour les professeurs des écoles qui se déplaceraient au collège, et des remplacements de courte durée pour les professeurs de collège et lycées lorsque leurs collègues sont absents moins de 15 jours.

Les syndicats dénoncent une mesure déconnectée du terrain

Or les enseignants font déjà des heures supplémentaires, rappelle Sophie Vénétitay, secrétaire générale du syndicat Snes, premier syndicat du second degré. Pour elle, ces remplacements obligatoires sont inacceptables car ils signifient "des heures en plus, du temps de travail en plus parce que lorsqu'on fait ces heures-là, on n'arrive pas les mains dans les poches. Il y a aussi du temps de préparation", explique-t-elle. "On sait aujourd'hui, d'après les enquêtes du ministère, que la moitié des enseignants travaillent plus de 43 heures par semaine et donc avoir des missions obligatoires dans le pacte, comme le remplacement de courte durée, en remplaçant un de ses collègues au pied levé, cela veut dire des heures en plus devant les élèves, mais aussi des heures de préparation donc, on va encore augmenter la charge de travail des enseignants à un moment où on est épuisé, où on a du mal à recruter, où on a aussi des collègues qui s'en vont", détaille Sophie Vénétitay. "C'est un peu comme si, face à cette situation extrêmement difficile, où des collègues s'en vont et d'autres ne veulent pas venir, le ministère répondait, 'mais ne vous inquiétez pas, on va vous faire travailler plus'. C'est une réponse qui est hors-sol". Pour la responsable syndicale, ce n'est pas la solution pour rendre le métier plus attractif.

"Il y a une attente sociale très forte sur la question des remplacements", reconnaît-t-elle. "On ne nie pas aujourd'hui qu'il y a un sujet sur le remplacement, mais il n'est pas de la responsabilité des enseignants. Il est d'abord de la responsabilité de l'institution qui doit être en mesure d'avoir suffisamment de remplaçants pour pouvoir assurer ces remplacements. Et aujourd'hui, on sent bien qu'il y a cette volonté politique d'imposer le pacte parce qu'Emmanuel Macron l'a décidé au mépris de toutes les considérations de terrain. Ce n'est pas du tout une revalorisation. D'ailleurs, on a été très clairs avec le ministre : il faut arrêter de parler de revalorisation. Il faut arrêter d'utiliser ce mot, revalorisation. Le pacte, c'est payer des gens pour des activités qu'ils font. C'est le principe de base du travail rémunéré. Donc ce n'est pas de la revalorisation. On est très loin de la revalorisation inédite historique promise. Avec ce pacte, le ministre sera surtout celui de l'alourdissement de la charge de travail plutôt que de la revalorisation", juge Sophie Vénétitay.

Des enseignants "éprouvés par leurs conditions de travail"

Ces mesures font l'unanimité contre elles parmi les syndicats. Catherine Nave-Bekhti du Sgen-CFDT commente : "Cela montre quand même que le ministère ne prend pas la mesure de l'état dans lequel se trouve la plupart des personnels de l'Education nationale. Le ministère actionne les mauvais leviers en ajoutant des heures supplémentaires. On a beaucoup de témoignages de collègues qui sont éprouvés par leurs conditions de travail. Et les années de pandémie n'ont pas amélioré la situation. Le ministère a ces alertes puisque des documents, par exemple dans les CHSCT, montrent qu'il y a une progression du nombre de personnels qui sont proches du burn-out."

Selon elle, ce "pacte" serait même contre-productif. "Plus on ajoutera des heures d'intervention devant les élèves aux enseignants moins ils pourront s'impliquer dans l'accompagnement à l'orientation, dans le suivi des enjeux d'inclusion scolaire des élèves et donc cela nuira à l'efficacité du système éducatif", juge Catherine Nave-Bekhti. "Donc pour nous, on prend le problème à l'envers : on a un ministère qui ne tient pas compte de l'état des personnels, alors même que le ministre, dès les premières rencontres que nous avons eues, semblait vraiment percevoir cette forte fatigue professionnelle et cette fragilité du système éducatif."

Un plan jugé inégalitaire

Catherine Nave-Bekhti considère aussi que ce nouveau dispositif sera source d'inégalités entre les femmes et les hommes. "Tous les éléments de rémunération qui sont individualisés accroissent les inégalités femmes/hommes", précise-t-elle. "On le voit sur les heures supplémentaires, on le voit sur les indemnités pour mission particulière. Ce sont des éléments de rémunération qui expliquent une bonne partie des inégalités salariales entre femmes et hommes à l'Education nationale", selon elle. "On sait que compte tenu de la répartition dominante dans notre société des charges parentales et familiales, les femmes ont en général plus de difficultés que les hommes à accepter des missions qui génèrent du temps de travail supplémentaire parce que cela accroît la difficulté de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et c'est bien là que va se nicher l'augmentation des inégalités", analyse la syndicaliste.

"C'est bien pour cette raison que nous avions proposé de travailler à la rétribution de missions existantes qui ne sont pas assez reconnues. Par exemple, professeur principal, ce n'est pas assez reconnu dans le second degré et d'ailleurs on a de plus en plus de mal à ce que les collègues acceptent d'être volontaires pour être professeur principal. Et dans le premier degré, les missions supplémentaires, pour l'essentiel, ne sont absolument pas reconnues", poursuit-elle.

Ainsi pour le premier degré, le ministère suggère que les directeurs et directrices d'école qui ont des décharges de classe puissent intervenir en collège pour assurer l'heure de soutien en 6ème. "Cela montre à quel point il y a une méconnaissance de la réalité du travail des professeurs des écoles et des directeurs et directrices d'école qui n'ont pas cette disponibilité en réalité", remarque Catherine Nave-Bekhti.

Les discussions vont se poursuivre mais le projet semble encore flou. Ni la liste exacte des missions, ni le montant précis de la rémunération supplémentaire ne sont définis. Le ministère prévoit des annonces pour le 13 mars. Il sera grand temps, si la mesure doit s'appliquer en septembre. Il faut en effet six mois pour que les revalorisations soient effectives sur les fiches de paie des enseignants.