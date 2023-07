Pourquoi les orages de la saison ne suffiront pas à recharger les nappes phréatiques

Malgré les violentes pluies qui se sont abattues au printemps et en ce début d'été, environ deux tiers des nappes phréatiques de France sont encore anormalement basses, pour le troisième mois consécutif. Ainsi, 68% d'entre elles "sont en-dessous des normales de saison", indiquait mardi sur France Inter Christophe Béchu , ministre de la Transition écologique. Certes, les zones particulièrement sous tension ont connu quelques améliorations : les niveaux sont moins bas que prévu dans le pourtour méditerrannéen et les Landes, pendant que ceux des nappes de Bretagne et du nord de la France sont considérés comme plutôt corrects.

Mais les relevés au 1er juillet publiés par le Bureau des recherches géologiques et minières sont formels : si l'amélioration du niveau des nappes a seulement eu lieu dans le tiers sud du pays, la plupart sont majoritairement à la baisse, et la tendance météo de l'été, qui prévoit des niveaux de chaleur encore jamais égalés, ne devrait pas améliorer la situation. Quelques zones très ciblées comme le Roussillon, le sud de l'Alsace ou le couloir Rhône-Saone sont particulièrement dans le rouge.

Feuillage gourmand

Pourquoi les pluies du printemps et les orages, parfois très violents, qui ont traversé le territoire ces dernières semaines, ne sont pas la solution ? D'abord à cause de la saison : les pluies de l'hiver sont capitales, parce qu'elles se propagent directement dans les sols, sans passer par la case végétation : en hiver, cette eau n'est pas captée par les végétaux encore sans feuilles, alors qu'au printemps, ces derniers gourmands en humidité, captent cette ressource pour assurer leur croissance immédiate. Les pluies et orages printaniers, même abondants, sont donc "interceptés", en grande partie, avant de s'en aller recharger les sols.

Sols lessivés

L'état des sols est tout aussi important : un sol aéré et lègèrement meuble permet de garder de l'humidité, alors qu'un sol déjà trop sec, durci et craquelé, va laisser l'eau s'écouler trop vite sans jouer son rôle de recharge. Les terres se trouvent "lessivées", les pluies entrainant aussi trop vite les minéraux nécessaires à maintenir la vie dans les différentes strates géologiques. Malgré les orages se produit alors un cercle vicieux, entre sols abimés, et pluies diluviennes, dont on peine à sortir.

Transpiration des végétaux

Enfin avec les chaleurs de l'été, sachez que vous n'etes pas seuls à transpirer : les arbres et les plantes aussi dégagent de l'eau par les feuilles, selon le phénomène de "l'évapotranspiration". En été, la nature peut ainsi rejeter une grande quantité d'eau dans l'air, et donc en priver d'autant les nappes phréatiques. C'est la raison pour laquelle il est par exemple recommandé d'arroser (quand c'est encore autorisé) à la nuit tombée, là où le phénomène est le moins important, et où les végétaux sont capables de capter cette humidité dans leurs racines. Parmi les différents seuils d'alerte élaborés par le gouvernement sur sa plate forme VigieEau , l'interdiction de l'arrosage en journée est d'ailleurs l'une des premières mesures à appliquer, en plus de restrictions plus marquées, comme l'interdiction de remplissage ou de vidange des piscines privées.