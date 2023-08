Pourquoi les promenades en poney (dans leur forme actuelle) c'est fini à Paris

C'est l'une des activités préférées des petits parisiens en mal de nature. Les balades en poneys dans les parcs de la capitale, c'est bientôt fini, comme annoncé dans Le Parisien mardi . La mairie de Paris le confirme à France Inter, ce sera effectif dans deux ans, en 2025. Parmi les raisons invoquées : le bien-être animal. La mairie l’assure : "C’est la fin des balades à poneys dans leur forme actuelle. Il faut faire évoluer le modèle vers une autre relation à l'animal". Les associations de protection des animaux applaudissent, mais souhaitent la fin des promenades avant la fin des conventions qui lient les éleveurs à la ville.

"Plus respectueux" des besoins de l'animal

Les tractations avaient démarré il y a deux ans entre la mairie, les exploitants et les associations de protection des animaux. Une charte sur le bien-être animal a été votée par la municipalité. "On arrive au bout d'un modèle qui a été celui des décennies passées, dans lequel l'animal était considéré un peu comme un objet et finalement dans une relation qui était très superficielle", explique le socialiste Christophe Najdovski, l’adjoint d’Anne Hidalgo, en charge des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale.

"Ce n'est pas parce que vous mettez votre enfant dix minutes sur un poney et que vous le balader dans un parc que vous allez nouer une relation avec l'animal", poursuit l’élu. C’est pourquoi la mairie souhaite "quelque chose qui soit plus respectueux des besoins des animaux".

Sept parcs concernés

Les balades à poney vont donc "évoluer" selon les mots de Christophe Najdovski, vers "une relation à l'animal différente" et plus seulement "commerciale", pour "découvrir son comportement" et "être plus dans le soin par exemple, comme le fait de brosser les animaux, de découvrir aussi quels sont leurs besoins".

Parmi les sept parcs concernés : les Parcs Monceau (VIIIe) et Georges-Brassens (XVe), le bois de Boulogne (XVIe) et Vincennes (XIIe), le Champ de Mars (VIIe), jardin du Ranelagh (XVIe). Le jardin du Luxembourg est épargné, car il appartient au Sénat. Il n’est donc pas sous la compétence de la ville.

Les associations ne veulent pas attendre 2025

"Cette décision va dans la bonne direction", se réjouit Amandine Sansivens, la cofondatrice de l’association PAZ (Paris Animaux Zoopolis). Mais elle regrette le temps pour mettre en place cette décision. Il n’y aura plus de promenade en 2025, le temps que la convention entre la mairie et les exploitants prennent fin. Car Amandine Sansivens pointe plusieurs manquements à la charte en faveur du bien-être animal signé par la mairie de Paris.

"Nous avons chronométré jusqu'à six heures de transports par jour, ce qui est quand même extrêmement grave. Ensuite, les pauses sont extrêmement aléatoires", énumère la militante. "Concrètement, c’est quand il n’y a pas de clients. Donc tant qu'il y a des clients, les poneys sont contraints de faire ces balades. Et puis, les poneys peuvent être utilisés plusieurs jours consécutifs", assure Amandine Sansivens. Son association a mené une enquête durant plusieurs jours dans les parcs parisiens.

La déception des exploitants

Du côté des exploitants, cette annonce était plutôt attendue. Au parc des Buttes-Chaumont (XIXe), au lac de Saint-Mandé (XIIe) ainsi qu’au parc Georges-Brassens (XVe), précise Le Parisien, il n’était plus possible de se promener avec un poney. L’exploitant a quitté les lieux. "Quand les militants de PAZ font leur manif, ils sont au maximum 12 quand nous, dans la même après-midi, on promène 250 enfants accompagnés de leurs parents", réagit le gérant d’Animaponey au quotidien, le principal centre équestre. Les poneys sont transportés tous les mercredis, les week-ends et vacances scolaires depuis Rambouillet (Yveline) et Ris-Orangis (Essonne).