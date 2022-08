Pourquoi ne mange-t-on pas les chats ?

Christophe Lavelle est Biophysicien, et chercheur au CNRS et au Muséum National d’Histoire Naturelle. Il a expliqué au micro de Noëlle Breham : "Notre alimentation relève le plus souvent de raisons culturelles. Ce que l'on accepte de manger dépend des endroits, mais aussi des périodes.

Actuellement, en Asie, on consomme encore beaucoup de chats, et de chiens. Les Chinois, en particulier. Les Japonais en mangeaient jusqu'au 19ᵉ, mais c'est passé de mode. Le chat devenant de plus en plus un animal domestique, il est mal vu aujourd'hui de s'alimenter avec.

En Europe, on n'a pas l'habitude de consommer du chat, mais aucune loi ne l'interdit

On peut parfaitement manger son chat ou son chien à condition qu'il ait été tué dans le respect des règles établies par le code rural : il faut éviter toute cruauté, et étourdir l'animal etc

Personne, ou pas grand monde, ne se risque à ce genre de pratiques. Mais on peut entendre parler de consommation épisodique de chats en période de disette.

Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un pic de consommation de chats, et de chiens parce qu'on mangeait ce qu'on avait sous la main.

Les choses évoluent

Après l'épisode de coronavirus, la consommation de chauves-souris et de pangolin suspectés d'avoir participé à la propagation du virus a été officieusement interdite en Chine.

Le pays a d'abord interdit la commercialisation d'espèces sauvages.

Puis, en avril 2020, une loi a sorti les chiens et les chats de la liste des animaux consommables. Donc officiellement aujourd'hui la consommation de chats est interdite en Chine.

Mais comme il existe des élevages de chats et de chiens destinés à la consommation, une autre loi a été votée après celle qui concernait les animaux sauvages. Les gouvernants chinois sentent l'opposition mondiale à cette consommation. Et donc, dans la continuité de la volonté de la Chine "d'assainir" son alimentation, la consommation de chiens et chats est officiellement interdite.

Mais est-ce que cette mesure sera suivie d'effets dans la population ? Va-t-elle tenir sur le long terme ? Il y avait déjà une interdiction de consommation des animaux sauvages aux derniers épisodes de SRAS, il y a vingt ans. Puis, l'effet de la loi était retombé et la consommation avait repris. Tout cela est un peu compliqué parce qu'on fait face à des consommations qui sont ancrées dans les traditions qui sont toujours compliquées à modifier."

