Pourquoi "Performance" est-il l'un des meilleurs livres de Simon Liberati selon Le Masque ?

L'auteur de "Jayne Mansfield 1967" et de "Eva" (Ionesco). Un roman particulièrement destiné aux fans des Rolling Stones, avec un romancier de 71 ans, qui se décrit comme "un vieux desperado désargenté, édenté et parfois soûl" et dont la séparation avec sa femme a été très violente. Il se remet difficilement d'un AVC. Il n'arrive plus à écrire et accepte, comme s'il attrapait une bouée de sauvetage, la proposition que lui font deux producteurs de scénariser une mini série sur les Rolling Stones, première période, entre l'arrestation en 1967 de Keith Richards et Mick Jagger pour usage de stupéfiants, et la mort de Brian Jones en 1969. Tout en se lançant dans cette aventure, il en vit une autre dans son presbytère dans l'Oise, avec Esther, sa belle fille de 23 ans, qui est à la fois actrice, mannequin et anorexique. On a compris que l'ex-mari d'Eva Ionesco a mis beaucoup de lui dans ce roman à clés.

Bien qu'elle émette quelques réserves, celles-ci ne pèsent presque rien à côté du style littéraire de Simon Liberati que la critique des Inrocks adore. Nelly a tout particulièrement été touchée par ce personnage en marge que construit ici son auteur : "Au départ, je me suis demandée pourquoi il avait mis autant de lui-même, tout en ayant besoin des Stones… Autant j'étais intéressée par les passages sur le groupe vedette, j'étais intéressée par les passages sur la vie de cet écrivain, mais les deux ensemble bon…

Ce qui m'a touchée, en plus d'aimer l'écriture de Simon Liberati, c'est ce portrait d'écrivain looser qui court après le cacheton, qui trahit un éditeur pour un autre éditeur, qui est harcelé par les huissiers, qui a des problèmes de santé, qui se retrouve avec une très jeune fille, qui pourrait être sa petite fille, qui se vit en paria.

Mais, en même temps, je trouve que dans ce milieu littéraire, souvent les hommes d'un certain âge sont avec des jeunes filles. Ce n'est pas très punk comme attitude, je trouve que c'est archi conformiste. C'est plutôt quand on est avec une femme de son âge dans le milieu littéraire que c'est assez punk et très transgressif.

Cela dit, il en fait quelque chose d'intéressant de cette histoire d'amour et ce côté "on vit comme des parias" je ne l'ai pas trouvé très convaincant, à cause de la différence d'âge. Ce personnage vit comme cela parce qu'il est profondément écrivain, parce qu'il ne peut pas vivre en société, parce qu'il n'arrive pas à suivre les règles. J'aime ce côté un peu enfant terrible qui vit complètement déconnecté de tout".

Le journaliste pour le Figaro Magazine a adoré la complexité dont fait preuve l'auteur. Frédéric se réapproprie même au passage une expression chère à Arnaud Viviant, tant le roman lui fait penser à un 'selfie littéraire' : "C'est peut-être un de ses meilleurs livres et, lui, est un des meilleurs écrivains de sa génération. Le personnage vit une rupture très compliquée, très violente. Mais en revanche, sur ce miroir entre Brian Jones, largué par Anita Pallenberg, qui part avec Keith Richards. Et lui, qui quitte sa femme pour la belle fille… C'est véritablement ça le sens du livre, plus la peur de la mort. Ce qui est intéressant dans le fait qu'elle soit jeune, c'est qu'il a toujours peur qu'elle le quitte, qu'elle le trompe ou qu'elle tombe amoureuse d'un autre, en l'occurrence l'acteur qui va jouer Brian Jones dans la série qu'il est en train d'écrire.

C'est un roman beaucoup plus complexe et intéressant dans sa construction en miroir, que je trouve extraordinaire".

Le critique pour la revue Transfuge est toujours aussi scotché face à l'érudition exceptionnelle de son auteur, dont la culture romanesque n'existe selon lui, nulle part ailleurs : "Bien que le titre ne soit pas bon, j'aime beaucoup ! Je dirais même que Simon Liberati est en train de devenir une espèce d'Olivier Adam pour CSP+, c'est très érudit, très cultivé.

Sinon, moi, le sujet des Rolling Stones, à dire vrai, j'en ai strictement assez… C'est comme ces écrivains qui écrivent avec un calendrier dans la tête, là en l'occurrence le 60ᵉ anniversaire du groupe… Mais cet auteur est tellement érudit qu'il arrive encore à m'apprendre des choses sur cette histoire que je pensais connaître par cœur.

C'est hyper beau sur la condition de l'écrivain, condamné aujourd'hui à travailler pour Netflix. C'est hilarant, c'est hyper drôle et puis il y a cet autoportrait en vieux Bukowski avec sa nymphette et, évidemment, le tout imprégné d'une culture littéraire qui fait que c'est extrêmement beau".

Il y a, pour la critique de France Inter, une forme de fatalité romanesque qui donne tout son charme et son attachement à ce roman, qu'elle a trouvé elle aussi magnifique : "C'est très beau, il a ce don pour décrire le sentiment d'urgence. C'est l'histoire d'un vieil homme qui sait que, un jour, il n'y arrivera plus. À faire quoi ? On ne sait pas, mais en tout cas, un jour, il n'arrivera plus à séduire cette femme, à écrire d'autres choses et que cette fin à laquelle il pense, est inéluctable".

