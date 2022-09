Pourquoi, quand on mange trop de moutarde, elle nous monte au nez ?

Quand nous avons manqué de moutarde cet été, nous nous sommes affolés. La vie n'allait-elle pas d'un coup manquer de piquant ?

Au micro de Noëlle Breham, la petite Zoé se demande pourquoi, quand on mange beaucoup de moutarde, on a l'impression qu'elle nous monte au nez ?

Pour lui répondre, Christophe Lavelle, biophysicien, chercheur au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle.

Des transmissions nerveuses

Ce n'est pas qu'une impression, la moutarde montre vraiment au nez ! En considérant le goût au sens large, en général, on pense aux odeurs, aux saveurs sur la langue, tout ce qui est sucré, salé, amère, acide. Et il y a le troisième volet dont on n'a pas forcément toujours conscience, qui est ce qu'on appelle les sensations trigéminales.

Elles sont portées par un ensemble de nerfs. Le nerf trijumeau justement irrigue la langue, le palais, la cavité nasale et va nous transmettre tout un tas de messages, notamment des messages qui peuvent être associés à la douleur, parce que les récepteurs de température et récepteurs de douleur sont transmis à travers ce nerf.

Menthol, poivre et piment

Ces messages peuvent véhiculer des choses agréables, comme le frais, le menthol. Quand on mâche de la menthe, ce n'est pas du tout froid, mais ça nous donne l'impression que c'est froid. Avec certains récepteurs qui sont activés, le message nous parvient d'une éventuelle et hypothétique illusoire fraîcheur.

La même chose existe pour le brûlant. Quand on mange du poivre, il y a de la pipérine qui va activer des récepteurs qui vont nous faire croire qu'on est en train de se brûler. Quand on mange du piment, il y a la capsaïcine qui va avoir le même rôle.

Moutarde, radis, roquette

Quand on mange de la moutarde, il y a une molécule au nom un peu compliqué : l’isothiocyanate d’allyle. Cette molécule qu'on va trouver dans la moutarde, on la trouve aussi dans le radis. C'est pour ça que les radis piquent. On la trouve dans la roquette, cette salade piquante. On va la trouver aussi dans le raifort qu'il y a dans le wasabi et tout ça monte au nez de la même manière.

L'isothiocyanate d’allyle est très volatile. Quand on la met en bouche, au début, il ne passe pas grand-chose. Ça pique un peu la langue éventuellement. Et puis en mâchant, ces molécules volatiles vont finir par monter justement au nez, et venir se dissoudre dans la muqueuse nasale, et ainsi activer les récepteurs à la douleur. Et tout à coup, on va avoir le nez qui pique ou qui brûle. Et ça, c'est juste que l'isothiocyanate d’allyle est venue titiller nos narines. Ça peut être assez désagréable, mais ça fait aussi partie du charme de la moutarde !

Le piment : une illusion de brûlure

C'est donc une réaction chimique qui donne cette impression de froid, de chaud ou de piquant, alors qu'on a l'impression que c'est une réaction physique. Il y a beaucoup d'illusions du goût où notre cerveau n'est pas capable de distinguer une vraie brûlure d'une brûlure chimique due à la présence de piments. Après, on va pouvoir faire la différence dans le sens où une vraie brûlure endommage de manière durable les papilles. Avec le piment par exemple, une fois que la molécule est partie, tout va bien !

