Pourquoi tous les amoureux des chiens seront émus par le nouveau livre de Cédric Sapin-Defour ?

Cédric Sapin-Defour a dispersé ses cendres depuis un sommet des Alpes, près de là où il habite, dans un chalet. Tout commence chez une éleveuse de la Bresse, où l'auteur choisit un chiot sur une portée de douze, lequel chiot le choisit aussi. Ils vont former un couple inséparable, au point que quand il fait chaud, le maître donne à boire à son chien de la bouche à la gueule. L'auteur finit par partager avec une femme, Mathilde, sa passion pour ce bouvier qui prend la place de l'enfant dont ils ne veulent pas. En 2017, Ubac s'est éteint, il avait 14 ans et Cédric Sapin-Defour a soudain l'impression d'être devenu un animal abandonné.

"Un chien, de son passage, augmente votre existence" écrit-il.

Le livre a bouleversé Jean-Louis Ezine

Le critique littéraire de la revue du Chasse-Marée a été tellement bouleversé qu'il s'est mis à pleurer dès la préface, car c'est aussi un très grand amoureux des chiens : "Ce n'est pas un livre sur les chiens, c'est un livre sur la relation avec les chiens, et ce n'est pas pareil. J'ai adoré ce livre où l'auteur lui-même est transformé en chien par son maître véritable, qui est ce bouvier bernois".

Élisabeth Philippe très émue par le rapport sensible établi entre l'auteur et son chien

Si la journaliste pour L'Obs regrette que l'auteur se perde un peu lui-même dans son écriture, elle ne pouvait être que sensible à l'histoire d'Ubac, qui lui rappelle un bouvier qu'elle aime beaucoup. Elle pense d'ailleurs que ce livre est certainement promis à un bel avenir : "Je pense que c'est le prochain Goncourt des animaux ! C'est une vraie histoire d'amour entre ce maître et son chien. Il y a beaucoup de questionnement sur la relation homme-animal. Il se méfie beaucoup de l'anthropomorphisme aussi. Et évidemment, c'est poignant parce que la question de la mort d'un animal de compagnie est au cœur de ce récit. Il ne voulait pas reprendre un chien parce qu'il était encore trop empli du chagrin de la disparition de son précédent chien.

Cependant, je trouve que l'écriture est un peu trop chantournée, un peu trop pleine d'afféterie. Alors certes, ça met l'émotion à distance, ça évite la mièvrerie, mais je trouve qu'il y a un peu trop de détours alors que c'est une émotion très simple, très pure dont il parle".

Olivia de Lamberterie très sensible à cette histoire d'amour universelle entre le chien et son proche

Tout le monde craque naturellement à la lecture de ce livre selon la journaliste pour Elle, car on y retrouve forcément sa propre histoire avec son propre chien : "Le succès est assez facile et j'ai pleuré dès la préface. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il arrive à raconter le sentiment le plus difficile à exprimer en littérature, la joie. Ça me faisait tout le temps penser à des dessins de Sempé, et celui-ci est absolument génial.

Après, il raconte une autre chose, c'est cette histoire d'amour formidable, mais somme toute terrible avec son chien, puisque chaque maître vit en ayant en conscience qu'on va voir vieillir et mourir son chien. À la fin, j'ai sangloté. J'aime beaucoup et c'est écrit avec un style assez précis, voire un tout petit peu précieux".

Arnaud Viviant a craqué lui aussi

Si pour Arnaud, le livre est un peu trop surécrit, cela passe vite au dernier plan car l'analyse partagée de l'auteur dans la relation qu'il entretient avec son chien est bouleversante : "C'est presque, comme le disait Balzac, une physiologie du mariage entre un homme et son chien. J'adore ce moment où il rencontre celle qui va devenir sa femme, Mathilde et que soudainement, il forme ce qu'on appelle un trouple. Ils n'ont pas d'enfant, mais ils adoptent d'autres chiens. Et sans doute pour surmonter le drame prévisible qui est raconté. C'est aussi une extension de la littérature de deuil autour d'un animal".

