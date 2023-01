Pourquoi votre chat vous mord tout à coup alors que vous le caressiez ?

Dans l'émission Grand bien vous fasse consacrée aux chats , qui donne des clés pour décrypter leur comportement, parfois bien mystérieux, une question est posée : pourquoi, lorsque nous caressons notre chat, il se met parfois à vouloir nous attaquer parfois subitement ?

Les personnes vivant avec des chats peuvent faire face à cette situation pour le moins troublante. Alors que le chat semble apprécier les caresses, et même ronronne pour signifier son bien-être, soudain il se retourne et mord la main même qui lui apportait du plaisir. Mais quelle mouche l'a piqué ?

Le syndrome du chat caressé-mordeur

Claude Béata, vétérinaire et comportementaliste, invité de l'émission Grand bien vous fasse , expliquait qu'il s'agit du bien connu syndrome du chat caressé-mordeur. Le chat peut apprécier être auprès de quelqu'un qu'il aime, sans forcément avoir envie d'être touché. En effet, le fait d'être touché peut être très douloureux, même pour un chat, parce que s'il n'a pas été habitué et notamment chaton dans le ventre de sa mère aux caresses, au bout d'un moment, ça va lui devenir désagréable et ça va déclencher une agression par irritation.

Jessica Serra, chercheuse en éthologie, invitée de l'émission, précise que les chats ont une sensibilité tactile qui est extrêmement développée : "Leur corps est constellé de cellules tactiles et donc ils sont extrêmement sensibles non seulement au moindre frôlement, mais également aux caresses, ce qui fait que leur seuil de tolérance à la caresse est beaucoup plus restreint quand on le compare à celui de nous autres, les primates. Nous, on adore la caresse et finalement, ça va devenir désagréable seulement quand c'est mal fait ou au bout d'un certain nombre d'heures. Le chat, lui, va finalement avoir un seuil de tolérance beaucoup plus limité et la même caresse qu'on va produire sur un primate et sur un chat ne va pas être perçue de la même manière. Et très rapidement, en fait, le chat envoie tout un tas de signaux. Il va avoir les poils qui se hérissent, les pupilles qui se dilatent et la queue qui commence à battre. Mais encore une fois, l'être humain n'est pas suffisamment réceptif à ce genre de signaux parce que lui, en bon primate, il va continuer à caresser son chat jusqu'à ce que le chat dise "stop" et morde. Mais en fait, il vous a envoyé tout un tas de signaux préalables."

Jessica Serra décrit précisement d'autres signes annonciateurs d'un ras le bol du chat : "Ce n'est pas parce que votre chat ronronne sur vos genoux pendant que vous le caressez qu'il ne va pas se retourner pour vous mordre parce qu'un chat qui ronronne va même pouvoir ronronner assez paisiblement et d'un seul coup le ronronnement devient plus fort. Attention, regardez votre chat, regardez ses poils, sa queue, ses pupilles et à ce moment-là, méfiez vous, arrêtez toute caresse !"