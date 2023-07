Pourquoi vous devriez réfléchir avant de poster une photo de votre enfant sur les réseaux sociaux

À la naissance, en vacances, pour un anniversaire... Plus d'un parent sur deux a déjà posté une photo de son enfant sur les réseaux sociaux, selon l 'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique . Une pratique qui pose des questions de droit à l'image . Mais surtout, les enfants se retrouvent exposés, sur Internet, à des prédateurs qui peuvent récupérer ces images à des fins pédopornographiques. C'est l'alerte que lance l'association L'Enfant bleu , qui lutte contre toute forme de maltraitance envers les mineurs, dans sa nouvelle campagne. Elle y partage les réflexes à avoir pour l'éviter.

Prendre conscience des risques

La première chose à faire, selon l'association, est d'alerter les parents sur le risque que ces photos soient récupérées et détournées par des pédocriminels. Ce risque est sous-estimé, voire même méconnu par les parents. On sait pourtant aujourd'hui que 50% des photos publiées sur les forums pédopornographiques sont des clichés pris par les parents et partagés publiquement, selon le Centre national pour les enfants disparus et exploités .

"Les parents ne savent pas ce que deviennent ces photos, et heureusement puisque ça veut dire qu'ils ne naviguent pas sur ce type de sites", explique Laura Morin, directrice nationale de L'Enfant bleu. "N'empêche qu'en publiant des photos accessibles à tous, ils alimentent malgré eux tout un système", ajoute-t-elle.

Limiter les photos avec ses enfants

"Afin d'éviter qu'une photo de votre enfant ne tombe entre de mauvaises mains, nous vous recommandons de limiter la portée de vos publications", explique sur son site Internet L'Enfant bleu. "On ne veut pas culpabiliser les parents, et on ne va pas non plus leur interdire de poster des photos, mais déjà, qu'ils évitent de dévoiler trop de parties du corps des enfants", poursuit Laura Morin.

Parmi les conseils partagés par l'association, les parents ne doivent par exemple pas non plus partager "de photos suggestives, d'enfants dénudés, en maillot de bain ou en tenue de gymnastique".

Sécuriser ses réseaux sociaux

Pour être le plus vigilant possible et protéger ses enfants, il faut commencer par bien mettre ses comptes en privé, et ne "pas accepter n'importe qui comme ami", sur les réseaux sociaux. "Il faut faire attention aux personnes qu'on ajoute dans sa communauté. Parce qu'à partir du moment où on partage la photo, ça veut dire que ces personnes qu'on ne connaît pas ou en tout cas moins bien, peuvent aussi récupérer ces photos et les partager", précise Laura Morin.

Dans sa campagne pour alerter contre ces partages qui "mettent en cause l'intégrité physique et psychologique", des enfants, l'association va diffuser tout l'été un livret qui met en scène l'histoire d'un doudou qui fait le tour du monde en photo et se retrouve sur des sites tout sauf fréquentables. "Et si, demain, c'était votre enfant à la place du doudou ?", alerte l'Enfant bleu.