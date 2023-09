Pourra-t-on bientôt louer des appartements avec une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 mètres ?

Faudra-t-il bientôt baisser la tête pour entrer dans certains logements ? Un décret, publié en juillet, harmonise les règles de salubrité des logements sur tout le territoire français et rend possible la location d'habitations ayant une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 mètres, selon la Fondation Abbé Pierre, qui dénonce "un recul". Le gouvernement répond qu'il n'y a pas de changement par rapport à avant.

Que dit le décret ?

Jusqu'ici, la salubrité d'un logement était déterminée uniquement par des règlements sanitaires départementaux, fixés par arrêtés préfectoraux et contrôlés par les maires. Pour harmoniser les règles, le gouvernement a publié un décret le 29 juillet dernier, qui doit entrer en vigueur le 1er octobre prochain. Son article 2 indique que "les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l'habitation". Mais il précise une exception : si les logements "respectent les dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent", ils sont déclarés salubres.

D'après cet article 4 du décret du 30 janvier 2002, un logement est décent dès lors qu'il "dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes". Un appartement de 12 mètres carrés et ayant une hauteur sous plafond de 1,80 mètre est donc considéré comme décent. Cette hauteur d'1,80 mètre avait été évoquée dans le premier projet de décret rédigé en février dernier, que le gouvernement a reformulé depuis, révélait AEF Info .

Qu'est-ce que ça change ?

Auprès de TF1 ou encore du Monde , le gouvernement indique que le décret publié cet été ne change rien à la situation précédente. Mais la Fondation Abbé Pierre dénonce, elle, "un recul" car jusqu'ici, "les règlements sanitaires départementaux, en général, mettaient une limite à 2,20 mètres, pour des raisons de santé", explique Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation. Même si un logement faisait plus de 20 mètres cubes, il pouvait être déclaré insalubre par le maire de la commune par exemple.

Aujourd'hui, le nouveau décret indique noir sur blanc que dès lors que les caractéristiques du logement décent sont respectées, il est aussi déclaré salubre. L'harmonisation des règles "empêchera des maires de dresser des procès-verbaux contre des propriétaires et de rendre impropre à l'habitat des logements qui sont manifestement pas terribles", estime Manuel Domergue.

En cas de conflit, ce sera aux tribunaux de trancher quels textes suivre entre les décrets et les règlements sanitaires départementaux.

Qu'est-ce que ça peut entraîner ?

Dans un contexte de pénurie de logement, cela rend habitables des logements qui ne l'étaient pas jusqu'à présent et ouvre la porte à tous les abus, estime Manuel Domergue, qui s'appuie notamment sur l'expertise de Luc Ginot, directeur de la Santé publique à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France. "Juger salubres des logements de 1,80 sous plafond est un recul de la santé publique", indique le médecin.

"Le macronisme, c'est le grand bon en arrière. La nostalgie du siècle dernier, quand la classe ouvrière vivait dans des taudis insalubres", écrit sur le réseau social "X" (anciennement Twitter) le député insoumis William Martinet . L'association Droit au logement dénonce une "honte", en soulignant que "les hommes mesurent en moyenne 1m78".

"Ce n'est pas juste une vue de l'esprit d'associations qui cherchent des problèmes. Il y avait une norme minimale et on aligne par le bas différentes normes au nom de la simplification. On aurait dû harmoniser par le haut", souligne Manuel Domergue. "Ce n'est pas du tout un luxe, 2,20 mètres, c'est le minimum nécessaire pour la circulation de l'air, pour avoir un peu de luminosité et puis ne pas se cogner au plafond quand on est grand et rentrer chez soi sans avoir à se pencher."

Il ironise, amer : "Je rappelle que le ministre du Logement mesure 2,01 mètres. Il ne peut pas rentrer dans des logements que son ministère vient de juger habitables."