Poussette intelligente, analyseur d'urine et coussin anti ronflements : dix inventions insolites du CES

Une douche connectée, une télévision sans fil ou du premier taxi autonome... les nouvelles technologies de 2023 sont présentées en ce moment au CES (Consumer Electronics Show), le plus grand salon au monde consacré à l'innovation numérique , qui se déroule jusqu'au 8 janvier à Las Vegas. 3.200 exposants, des grands groupes aux start-ups, sont venus de plus de 160 pays , avec parfois certaines innovations surprenantes.

Dans les allées du salon, on peut croiser des rollers électriques, un collier intelligent pour chien, mais aussi un appareil à fixer sur ses toilettes pour analyser son urine, une poussette autonome ou encore une voiture qui change de couleur. Voici notre sélection des cinq innovations insolites présentées au CES 2023.

Publicité

La poussette intelligente qui avance toute seule

C'est l'invention d'une start-up canadienne, Glüxkind, baptisée Ella . Elle a eu l'idée de créer une poussette autonome qui navigue toute seule. Dans cette technologie, des capteurs permettent de détecter les obstacles. Elle freine aussi automatiquement dans les pentes et possède aussi une option pour se balancer pour endormir l'enfant. Ella alerte aussi son utilisateur quand elle repère un danger.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un analyseur d'urine directement dans les toilettes

Côté santé, le CES propose des innovations jusque dans les toilettes. Ainsi, l'entreprise Withings , spécialisée dans les objets connectés, a développé un capteur à installer directement dans vos toilettes et qui permet d'analyser l'urine. Les résultats d'analyses sont directement consultables sur smartphones grâce à une application qui donne des conseils sur l'alimentation à adopter ou les changements à opérer.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le complément alimentaire fabriqué avec l'IA sur imprimante 3D

L'Intelligence artificielle investit aussi le rayon cosmétique. Ces petits bonbons, baptisés Skinstacks, sont développés par la marque de cosmétiques Neutrogena, déjà connue au CES pour ses masques de beauté personnalisés sur imprimante 3D en 2019, et l'entreprise Nourished, spécialiste de compléments alimentaires. Pour avoir son complément personnalisé, il faut d'abord se rendre sur le site du produit , se prendre en photo, répondre à un questionnaire et l'intelligence artificielle sélectionne les compléments utiles à la peau puis le produit est fabriqué avec une imprimante 3D.

Neutrogena et Nourished ont imaginé des compléments alimentaires pour la peau générés grâce à une imprimante 3D. © AFP - ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

La voiture qui change de couleur toute seule

C'est une des innovations de cette édition 2023 du CES qui a fait le plus parler. Le constructeur automobile a présenté un prototype de voiture qui peut changer de couleur grâce aux technologies numériques. Baptisé BMW i Vision Dee , le véhicule peut afficher sur sa carrosserie toutes les couleurs, uniformément, en bande ou en damier. Un concept qui pourrait réapparaître chez les futures voitures de BMW.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des oreillers anti ronflements

Voici une invention qui risque de faire bien des heureux. L'entreprise sud-coréenne 10minds a développé un oreiller capable d'arrêter les ronflements. Appelé Motion Pillow , ce coussin, comportant des petits airbags, détecte les ronflements. En se gonflant et se dégonflant, l'oreiller fait bouger la tête et donc arrête les ronflements.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un collier pour chiens connecté

Les animaux aussi ont le droit à leurs innovations connectées. La société Invoxia a développé pour les chiens le Smart Dog Collar . Ce collier permet d'analyser la santé de l'animal : suivre sa respiration, son rythme cardiaque, son sommeil, son appétit ou encore détecter les éventuels parasites. Il comporte aussi un GPS pour localiser l'animal.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des rollers électriques développées par une start-up française

C'est à une start-up française que l'on doit cette innovation. Atmos Gear, a développé les premiers rollers à assistance électrique. Il a mis au point un algorithme qui adapte la vitesse. L'utilisateur peut soit choisir le mode sans effort et ne plus patiner, ou alors l'assistance électrique. L'appareil a alors une autonomie de 30 kilomètres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le punching-ball interactif pour personnaliser les entrainements

Pour ceux qui préfère la boxe, l'entreprise I-Percut a développé un sac de frappe connecté. Des cibles lumineuses s'affichent sur le sac grâce à des capteurs. Les entraînements sont donc adaptés à chacun. L'utilisateur peut choisir son niveau d'intensité ou la zone du corps qu'il veut travailler.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Faire des photos et des vidéos avec son four

Pour les amateurs de cuisines, Samsung a développé un nouveau four avec caméra intégrée. Elle permet non seulement de surveiller la cuisson mais aussi de prendre la nourriture en photo ou en vidéo et de les diffuser ensuite sur les réseaux sociaux. Une caméra qui guide aussi l'utilisateur pour mieux réussir son plat ou ses cuissons.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Des lunettes pour traduire une conversation

Une invention pour traduire toutes les langues en chaussant des lunettes. Elles ont été développées par la société chinoise TCL. Le nom du prototype : RayNeo X2 AR. Il permet aussi d'afficher une navigation tout en conduisant, sans quitter la route des yeux ou encore prendre des photos et des vidéos.