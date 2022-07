Pouvoir d’achat : ce que contient le projet de loi adopté dans la nuit par l'Assemblée nationale

Au bout de quatre jours de débats nourris et souvent houleux, l'Assemblée nationale a adopté dans la nuit de mardi à mercredi le second volet des mesures en soutien au pouvoir d'achat, qui doivent maintenant être examinées par le Sénat. Sur la conversion des RTT en salaire et la défiscalisation des heures supplémentaires, Les Républicains ont pris la main sur quelques mesures, et soutenu le texte.

Les députés du Rassemblement national, en revanche, n'ont pas pris part au vote : ils ont quitté l'hémicycle en protestation contre la manière dont l'Assemblée est revenue sur revalorisation supplémentaire à hauteur de 500 millions d'euros pour les pensions de retraite, approuvée quelques heures plus tôt.

Poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie

Le texte voté par les députés pérennise le bouclier tarifaire sur l'énergie, électricité et gaz, jusqu'à la fin de l'année 2022. Il permet de plafonner la hausse des factures d'électricité à 4% et de geler les prix du gaz à leur niveau d'octobre 2021. "Il n'y aura pas de rattrapage en 2023", promet sur France inter le ministre de l’Economie Bruno Le Maire . "Il faudra voir début 2023 où en sont les prix de l'énergie (...). Si les prix de l'énergie continuent à flamber dans les mois qui viennent, il faudra qu'on regarde qui on protège en priorité". Sans préciser comment ni avec quel outil.

Le vote des crédits pour la renationalisation à 100% d’EDF

Les députés ont approuvé le financement par l'État de la renationalisation à 100% d'EDF, une opération à 9,7 milliards d'euros destinée à sortir le groupe de production et de fourniture d'électricité de son ornière financière et industrielle. Dans l'Hémicycle, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a surtout insisté sur la "relance du programme nucléaire en France", avec six nouveaux réacteurs EPR. "Le nucléaire a terriblement souffert d'un abandon industriel ces dernières années", a-t-il ajouté dans une ambiance chahutée. Ces propos ont ulcéré l’opposition de gauche.

La défiscalisation des heures supplémentaires, monétisation des RTT

Les députés ont approuvé une hausse du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires pour 2022, qui passe de 5.000 à 7.500 euros. Cette mesure venait de la droite, tout comme celle concernant le rachat des RTT. Les salariés pourront se faire payer les RTT non utilisées. Le dispositif s’arrêtera le 31 décembre 2023. "L’idée, c’est de permettre de convertir, de mettre en monnaie trébuchante ces RTT et c’est véritablement une mesure de pouvoir d’achat", affirme Véronique Louwagie, députée (LR) de l’Orne.

Une ristourne sur les carburants

Les députés de la majorité et ceux des Républicains avaient trouvé un compromis la semaine dernière . Les députés ont validé la remise carburant à 30 centimes le litre en septembre-octobre puis de 10 centimes en novembre-décembre.

Vendredi, lors du premier volet des mesures, un doublement de l’aide défiscalisée que peuvent verser les entreprises aux salariés pour couvrir leurs frais de carburant avait été voté, relevant le plafond de 200 à 400 euros. Elle est portée de 200 à 600 euros pour les Outre-mer.

La suppression de la redevance audiovisuelle

C’était l’une des promesses d’Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle. La redevance audiovisuelle est supprimée . Elle permet de financer les médias publics. Le gouvernement promet de la remplacer grâce à un prélèvement sur les recettes de la TVA.

Des aides pour le fioul

Parmi les revers encaissés par l’exécutif, il y a le vote concernant l’enveloppe de 230 millions d’euros accordée pour les foyers se chauffant au fioul. Le gouvernement souhaitait une aide limitée à 50 millions d’euros. Trois millions de foyers pourraient en bénéficier. L’amendement était porté par le député LR de l’Orne Jérôme Nury. Il justifie cette mesure par "l'urgence de la situation", y compris pour les "classes moyennes", et plaide pour une "aide temporaire et exceptionnelle".

Un précédent couac avait eu lieu samedi soir avec la décision de l'Assemblée, contre l'avis du gouvernement, d'allouer 120 millions aux départements pour compenser la hausse du RSA de 4%.

L’augmentation des pensions de retraite recalée

C’est un gros revers pour l’opposition. Au bout de la nuit, le gouvernement a obtenu la suppression de la revalorisation supplémentaire des pensions de retraite votée plus tôt dans l'après-midi. Elle était d'un montant de 500 millions d'euros. "Il n'y avait pas de raison de garder cet amendement", a réagi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. "L'amendement était un amendement à un demi-milliard d'euros, (…) je l'aurais accepté si nous n'avions pas déjà engagé une revalorisation des retraites de 5,1% et si je ne prenais pas l'engagement qu'en janvier 2023 il y aura aussi une nouvelle revalorisation parce que l'inflation va augmenter d'ici là", assure le ministre.