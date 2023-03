Précarité étudiante : 35.000 nouveaux étudiants vont devenir boursiers, "une première victoire" pour la FAGE

Des premières mesures pour répondre à une précarité étudiante qui s'accentue . La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau a annoncé ce mercredi une revalorisation du montant des bourses étudiantes à hauteur de plus de 500 millions d'euros supplémentaires. Les 140.000 boursiers actuels, tous échelons confondus, vont voir leur aide revalorisée à hauteur de 37 euros par mois. Il s'agit, selon la ministre, de "la plus forte revalorisation depuis 10 ans, pour tous les étudiants".

Cette somme va également permettre à 35.000 étudiants supplémentaires de devenir boursiers. Les nouveaux entrants vont toucher une aide de 145 euros par mois, sur dix mois "accompagné des avantages associés (exonération des frais d'inscription et de la CVEC, repas à 1 euro, priorité pour un logement CROUS)", précise le ministère qui assure que grâce à ce nouveau dispositif un enfant de deux employés qui touchent 1.801 euros nets chacun sera éligible au premier échelon.

Un étudiant boursier sur cinq va monter d'un échelon

Autre conséquence de ce plan, un étudiant boursier sur cinq va passer à l'échelon supérieur. Cela représente pour cette population une augmentation du montant de leur bourse comprise entre 66 et 127 euros par mois. Grâce à ces mesures, le ministère espère "mettre fin aux effets de seuil". "A la rentrée 2023, aucun étudiant ne verra sa bourse diminuer d'un montant supérieur à l'augmentation des revenus de ses parents : nous neutralisons dès cette année les effets de seuils, en attendant de les supprimer de manière pérenne", avance le ministère.

Les syndicats étudiants saluent la mesure, mais veulent aller plus loin

Ces annonces sont l'aboutissement de négociations avec plusieurs syndicats d'étudiants qui demandaient une allocation universelle d'étude. Les concertations vont se poursuivre jusqu'à l'été pour une réforme structurelle du système des bourses étudiantes, indique le ministère. La deuxième étape est attendue pour septembre 2024.

La Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) salue déjà "une première victoire pour nos bourses" et assure qu'elle continuera "à se mobiliser et à dialoguer pour obtenir une réforme structurelle ambitieuse permettant d'éradiquer la précarité étudiante".

Le porte-parole de la FAGE espère toutefois que les mesures annoncées ce mercredi ne sont pas de simples "effets d'annonce" en pleine mobilisation contre la réforme des retraites.

De son côté, l'Alternative revendique "une première victoire suite à la mobilisation massive des étudiants, qui pousse le gouvernement dans ses retranchements". Mais selon la porte-parole du syndicat, Éléonore Schmitt : "ces annonces sont cependant en deçà des besoins de la jeunesse, quand on sait qu'un étudiant sur deux est toujours contraint de se salarier et [que] deux sur trois sautent des repas régulièrement".

"Après des mois et des semaines de sourde oreille, les étudiants ont réussi à forcer le gouvernement à mettre de l'argent sur la table", mais c'est "insuffisant face à la violence de la misère sociale qui touche les étudiants", a réagi l'Unef dans un communiqué, qui propose "100.000 nouveaux boursiers au moins". L'Alternative et et l'Unef appellent "l'ensemble des jeunes" à se joindre à la journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 6 avril prochain, pour défendre les bourses.

"Le gouvernement tente d’éteindre" la fronde, selon une députée socialiste

"Le gouvernement tente d’éteindre, de calmer mais je ne crois pas vraiment que ça calmera qui que ce soit. Les étudiants sont suffisamment intelligents pour faire la différence entre les bourse s et la réforme des retraites ", déclare Fatiha Keloua-Hachi, députée socialiste, à France Inter.

Le député La France insoumise Louis Boyard va, lui, au-delà : "le gouvernement est en train de craquer face à la mobilisation des jeunes", estime-t-il. "Je trouve que c’est un engagement minimum, [mais] si jamais on voulait ne serait-ce qu’un tout petit peu changer la vie des gens, pourquoi ne pas proposer 370 euros plutôt que 37 euros ?*"

Du côté des écologistes, la critique est moins virulente*. "Enfin! Depuis le temps que nous attendions une réponse*" à la précarité étudiante, salue Jean-Claude Raux, député écologiste de Loire-Atlantique. "Après, ça peut paraitre plutôt spectaculaire puisqu’on nous parle de la hausse la plus importante en l’espace de 10 ans, mais c’est plutôt une forme de rattrapage", juge-t-il.

À propos de la revalorisation du barème d'éligibilité de 6%, "ce n'est pas sérieux et je crois que la ministre elle-même le sait", souffle Sophie Taillé-Polian, vice-présidente du groupe "écologiste à l'Assemblée nationale. "On parle aujourd’hui d’un échec massif des étudiants à l’université, dont on sait que l’une des raisons principales c’est qu'ils sont obligés de travailler, et là on nous annonce 6 % pour garder à peu près la situation de l’année d’avant."