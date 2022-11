Précarité étudiante : le gouvernement débloque 10 millions d'euros pour financer l'aide alimentaire cet hiver

Devant les restaurants universitaires ou les banques alimentaire, les files d'attente s'allongent et le gouvernement veut réagir. Une enveloppe de 10 millions d’euros pour les associations d'aide alimentaire aux étudiants est débloquée ce mardi 22 novembre, annonce à France Inter le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe. Cette somme doit permettre de financer environ 300 000 colis alimentaires par semaine, d’après le ministère.

Le ministre est venu assister à une distribution d'aide alimentaire sur le campus de l'université Paris-Diderot ce lundi. "On vient montrer notre soutien et la mobilisation du gouvernement pour apporter une réponse concrète à cette situation, qui dure malheureusement depuis plusieurs années. On a vu cette précarité exploser pendant la crise sanitaire, c'est un problème de fond, qu'il faut prendre à bras le corps et auquel il faut apporter des réponses structurelles", explique Jean-Christophe Combe.

Dehors, devant le bar Esspace, lieu de la distribution, la file d’attente s’allonge sur 150 mètres. Après avoir patienté une heure dans le froid, Arthur a désormais de quoi tenir la semaine. "J'ai trouvé des légumes, des plats préparés comme des pâtes", indique l'étudiant en alternance. "C'était d'abord une aide, c'est devenu indispensable. Ça ne devrait pas être normal de faire ça quand on fait des études, mais sinon, je ne peux pas payer mon loyer."

"Un coup de pouce supplémentaire"

L'un des bénévoles, François, confirme que les étudiants sont en ce moment "très demandeurs". Il est l'un des membres de l'association Linkee, qui bénéficiera d’une partie de ces 10 millions d’euros prévus par le gouvernement. "On va voir combien de temps cela peut nous permettre de tenir. L'État devrait éradiquer la précarité étudiante, l'État devrait s'offusquer de voir une jeunesse qui fait la queue pour manger", souligne Julien Meimon, le fondateur de Linkee.

ean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, et Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, ont assisté à cette distribution. © Radio France - William de Lesseux

"Voir des jeunes obligés de faire la queue pendant plusieurs heures pour s'alimenter, bien sûr que c'est révoltant et ce n'est pas acceptable", assure Jean-Christophe Combe. Alors que 600 000 étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté, ces 10 millions d'euros sont-ils suffisants ? "Il n'y a pas que ces 10 millions d'euros là, il y a déjà énormément de choses qui sont faites. C'est un coup de pouce supplémentaire pour répondre aux associations. Le gouvernement est pleinement engagé pour ne laisser personne au bord du chemin", se défend le ministre des Solidarités.

"Chaque étudiant qui le demande a droit à un repas à un euro au Crous" au moins jusqu'à Noël, complète la ministre de l'Enseignement Supérieur Sylvie Retailleau, également présente, tout en reconnaissant la "saturation" de certains de ces restaurants universitaires. Les deux ministres réuniront les associations d’aide alimentaire la semaine prochaine pour préciser le versement de cette enveloppe. Ce soir là, 700 étudiants ont pu remplir leur panier chez Linkee. Soit une centaine de plus en une semaine.