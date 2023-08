Près d'Aubagne, une artiste transforme depuis 35 ans sa maison en œuvre d'art totale

C'est une de ces rencontres qui arrivent par hasard. Un route des vacances, un point qui suscite l'attention sur un logiciel de navigation, et soudain un face-à-face avec cette façade insolite, se tenant au bout d'un pont, le long d'une petite route de la ville de Roquevaire, dans les Bouches-du-Rhône.

Le lieu est répertorié comme "La maison de celle qui peint". Et "celle qui peint" s'appelle Danielle Jacqui. À presque 90 ans, cette artiste représente un mouvement proche de l'art brut nommé "art singulier" ou "art hors-les-normes", un art d'autodidactes, considéré comme "art du bricolage" par Claude Lévi-Strauss, et qui fait intervenir tous les supports, toutes les techniques.

Une façade entièrement décorée

Sur la façade de la maison, se côtoient des peintures, des mosaïques, des céramiques : un univers coloré et quelques phrases. "J'offre mes couleurs au printemps passant, en forme de bonheur pour les fleurs, les oiseaux, et toi, et nous", peut-on lire. Des personnages côtoient des moulins à vent, des motifs qu'on croirait inspirés des mosaïques andalouses, et... une sonnette.

Danielle Jacqui, en 2021 sur le perron de sa maison © Maxppp - PENNANT Franck / PhotoPQR / La Provence

Il y a quelques années, Danielle Jacqui faisait régulièrement visiter sa maison aux passants. Depuis, les visites se font un peu plus rares – une remarque mal placée d'un journaliste, il y a quelques années, "tourne en boucle" dans sa tête, dit-elle et l'a rendue plus frileuse à ouvrir sa porte.

Maçonne dans une première vie

Mais quand elle invite à entrer et à gravir les escaliers qui mènent à son domicile qui est aussi son atelier, on découvre un intérieur où, à nouveau, tout est peint. Des tableaux, certes, mais aussi les murs, les chaises, les étagères... pas un seul mètre carré de surface n'est pas devenu support pour la création de l'artiste, qui a emménagé ici en 1985.

Danielle Jacqui, ici en 2006 dans sa maison © AFP - BORIS HORVAT

"J'ai été maçon dans une première vie", raconte-t-elle, lorsqu'on l'interroge sur les travaux colossaux qu'ont pu représenter la décoration non seulement de toute la façade – qu'elle a refaite entièrement à plusieurs reprises dans sa vie, mais aussi de tout l'intérieur. De son premier mari maçon, elle divorce en 1970 et devient brocanteuse. C'est à ce moment-là qu'elle commence à créer, à montrer ses créations, tantôt en céramique, tantôt en broderie.

Des œuvres exposées en Suisse et aux États-Unis

Mais, un peu à la manière du Facteur Cheval, à quelques départements de là, qui dans la Drôme a passé sa vie à construire son "palais idéal", c'est sa maison qui constitue son grand-œuvre. La "maison de celle qui peint" est autant un musée qu'un lieu vivant, où les sculptures côtoient les objets du quotidien, aussi peints. Et où ses œuvres côtoient celles d'autres artistes, une collection d'art singulier qu'elle a constituée au fil des années – et qu'elle prend aujourd'hui soin de recenser et d'étiqueter soigneusement, parce que "à la mort des artistes d'art brut, quand leurs œuvres sont vendues aux enchères, c'est souvent une catastrophe, la plupart des pièces ne sont pas identifiées". Aujourd'hui encore, elle continue à peindre – de "petits objets", parce que c'est plus facile à manipuler.

Une œuvre qui lui a valu d'être exposée dans plusieurs musées, rarement en France, où l'art brut et ses territoires proches sont peu représentés (si l'on met de côté le LaM de Villeneuve d'Ascq, le MIAM de Sète, le musée Anatole Jakovsky à Nice et la Halle Saint-Pierre à Paris, peu de grands lieux y sont consacrés), elle a intégré plusieurs collections, notamment en Suisse ou aux États-Unis, où le Folk Art Museum de New-York possède certaines de ses œuvres dans ses collections. Depuis 2019, elle dispose toutefois d'un espace d'exposition dans une ancienne chapelle de Draguignan, dans le Var.

Une installation monumentale, fruit de plus de quinze ans de travail

L'autre grande œuvre de sa carrière s'appelle l'ORGANuGAMME, et là aussi, c'est un travail de plusieurs années : en 2006, elle commence une résidence à Aubagne, tout près de chez elle, où elle a fondé en 1990 un festival d'art singulier. Le projet consiste à recouvrir de ses céramiques la gare d'Aubagne.

Un changement de municipalité en 2014 conduit à l'abandon du projet : "D'un coup, cette petite gare dont personne ne se souciait était devenu un élément patrimonial qu'il ne fallait surtout pas toucher", se souvient-elle. C'est un lieu suisse, la Ferme des Tilleuls, qui lui propose dès l'année suivante de reprendre et d'exposer ce millier de céramiques déjà réalisées... mais il aura fallu attendre fin 2022 pour que cette installation monumentale, exposée non pas à plat mais sur une gigantesque structure métallique, soit inaugurée.

Quant à la maison de Roquevaire, elle est depuis 2021 dans un processus d'inscription aux monuments historiques – mais pour l'heure, Danielle Jacqui attend encore de savoir si sa maison pourra être protégée et devenir, pourquoi pas, un musée dédié à ses travaux.