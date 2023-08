Près d'un enfant handicapé sur quatre ne peut toujours pas aller à l'école, selon une association

Cette année, le petit Malo, huit ans, n'ira pas à l'école. Jusqu'ici, il était scolarisé en maternelle. Mais son handicap mental est trop lourd pour envisagée une entrée au CP, et les structures adaptées affichent complet : "Il y a trois à cinq ans d'attente aujourd'hui pour les IME [instituts médico-éducatifs, ndlr], en Loire-Atlantique", explique sa maman.

Conséquence, la jeune femme, enseignante de métier, va arrêter de travailler pour s'occuper de son fils : "Ca a été très dur à accepter car j'adore mon métier. On va heureusement bénéficier d'une aide de la CAF, une indemnité journalière. Mais on va perdre au moins une moitié de salaire. Ce n'est pas juste". Pas juste non plus pour Malo, qui va être privé d'un lien social important : "Il adore être avec des camarades, il aime jouer, essayer de faire comme les autres, être au sein du groupe", explique sa maman. "On se dit qu'il va tourner en rond à la maison. Tous ces enfants sans solution s'ennuient, forcément, ils décrochent et régressent".

Seuls 27% des enfants en situation de handicap ont plus de 12h d'école par semaine

Les cas comme celui de Malo sont encore trop nombreux, selon l'Unapei, une association qui défend les intérêts de personnes atteintes de troubles psychiques. Celle-ci a mené une enquête de terrain dans six régions de France (Hauts-de-France, Normandie, Pays de la Loire, Grand Est, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes) : sur les 2.103 enfants accompagnés dans ces territoires, 23% n'ont aucune heure de scolarisation à la rentrée 2023. Et 28% ont moins de 6h de scolarisation par semaine. Seuls 27% d'entre eux ont accès à plus de 12h de scolarisation par semaine.

Des chiffres qui rentrent en collision avec ceux d'un sondage commandé par l'association à OpinionWay et selon lequel 92% des sondés jugent pas acceptable le fait qu'un enfant n'ait pas accès à l'école car il est inscrit sur une liste d'attente depuis des années, et 82% estiment qu'une scolarisation partielle n'est pas non plus acceptable.

Loin d'une école inclusive ?

Si de plus en plus d'enfants handicapés sont scolarisés – plus de 430.000 en 2022 – on est encore loin d'une école pleinement inclusive, déplore Sonia Ahéhéhinnou, vice-présidente de l'Unapei : "Cette année, la France a été dénoncée par le comité des droits sociaux du conseil de l'Europe, qui disait que tous les enfants, quels qu'ils soient, ont un droit à l'éducation. Et ce droit à l'éducation doit être effectif pour tous", dit-elle.

Ainsi, l'Unapei demande "un cap clair et adossé à une loi de programmation plurianuelle de solutions pour les élèves présentant des troubles du neurodéveloppement". De son côté, la maman de Malo a créé une association, "L'oasis des talents", pour accompagner les enfants handicapés pour qui les portes de l'école restent fermées.