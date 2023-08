Près d'un homme sur trois dans le monde est infecté par un papillomavirus

Il s'agit de l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente. Un article de la revue scientifique "The Lancet Global Health" publié ce mercredi assure que 31% des hommes de plus de 15 ans seraient atteints par au moins un papillomavirus humains (HPV). Plus grave, 21% des hommes serait porteur d’un HPV à haut risque, potentiellement oncogène. Les principaux touchés sont les jeunes hommes, entre 25 et 29 ans (35%), mais l'étude confirme que tous les hommes sexuellement actifs sont "un réservoir important d'infections génitales par le HPV".

L'article a pris en compte 65 études sur les papillomavirus réalisées dans 35 pays "principalement à revenu élevés" entre 1995 et 2022 et regroupe les données de 44.769 hommes. Toutes les régions du monde sont touchées de la même manière, à l'exception de l'Asie de l'Est et du Sud-Est moins touchés.

Certains papillomavirus à l'origine de cancers du col de l'utérus ou du pénis

Il existe plus de 200 types de papillomavirus, dont une centains sexuellement transmissibles, à l'origine de diverses infections de la peau et des muqueuses. La grande majorité des personnes sexuellement actives sont infectées au cours de leur vie. Si la plupart du temps le papillomavirus est bénin, l'infection liée à certains HPV à haut risque oncogène peut persister et aboutir à des lésions précancéreuses puis à un cancer. "Plus de 6.000 cancers sont attribuables chaque année à une infection HPV", assure Santé Publique France.

Les HPV provoquent majoritairement de cancers du col de l'utérus, mais aussi de l'anus, de la sphère ORL, de la vulve ou du vagin, ou encore du pénis. "Chaque année, plus de 340.000 femmes meurent du cancer du col de l'utérus", assure l'article du Lancet. Les hommes sont aussi touchés : "Le Centre international de recherche sur le cancer a estimé qu'il y avait environ 69.400 cas de cancer chez les hommes causés par le HPV en 2018", poursuit-il.

La vaccination encore trop insuffisante

Il existe un moyen extrêmement efficace de lutter contre ces infections : la vaccination. Selon The Lancet, ces résultats "soulignent l'importance d'intégrer les hommes dans des stratégies globales de prévention, pour réduire la morbidité et la mortalité liées aux HPV chez les hommes et sa transmission, et ainsi contribuer à l'élimination du cancer du col de l'utérus." Si la vaccination des filles est de plus en plus répandue, elles concernent encore trop peu d'hommes.

D'après The Lancet, en 2022, 45 pays offraient la vaccination contre le HPV aux garçons. Or elle souligne que si la vaccination était plus largement répandue, on pourrait éliminer la circulation des papillomavirus. En effet, lorsqu'elle est effectuée avant le début de la vie sexuelle, la protection conférée par le vaccin contre les virus est proche de 100%. En Australie, grâce à la vaccination, le taux de personnes infectées par les HPV est passé de 22,7% en 2005-2007 à 1,5% en 2015 chez les jeunes femmes de 18-24 ans. Et les prévisions envisagent une éradication du cancer du col de l'utérus d'ici 15 ans.

Seulement 6% des garçons vaccinés contre les papillomavirus en France

En France, la vaccination est préconisée chez les filles depuis 2007 et depuis le 1er janvier 2021 chez les garçons. Elle est recommandée entre 11 et 14 ans avec un schéma à deux doses de vaccin (6 mois entre les deux doses), ou dans le cadre d'un rattrapage entre 15 et 19 ans révolus selon un schéma à 3 doses.

Fin 2021, 45,8% des jeunes filles âgées de 15 ans avaient reçu une dose, et 37,4% des jeunes filles de 16 ans un schéma complet à deux doses, selon les chiffres de Santé Publique France qui font référence. Chez les garçons, 6% avaient reçu une dose à 15 ans. Une couverture vaccinale qui progresse... mais beaucoup trop lentement. "La France a une couverture vaccinale parmi les plus faibles d'Europe", assure Santé Publique France. Plus de 70% des adolescentes sont en effet vaccinées en Finlande, Suède, Hongrie, Norvège, Espagne ou encore au Royaume-Uni.

Une campagne de vaccination dans les collèges

L'Etat, par la voix du président Emmanuel Macron, a annoncé en début d'année une campagne de vaccination généralisée dans les collèges, auprès des élèves de cinquième, dès cette rentrée 2023. Les parents devront donner leur consentement, avant deux injections à l'automne et au printemps, selon plusieurs agences régionales de santé (ARS).

Bonne première, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a dévoilé son agenda début juin : "Dès le mois de septembre" le recueil de "l'autorisation des deux parents" se fera en ligne via un "formulaire dématérialisé". L'ARS affiche pour objectif de "vacciner les 70.000 élèves de 5e" de Nouvelle-Aquitaine, au-delà de la cible de 80% d'ici 2030 fixée dans le plan cancer du gouvernement.

Plus prudente, la région voisine Occitanie a indiqué fin juin viser "au moins 30%" de la classe d'âge concernée, soit "un effectif potentiel de 21.000 collégiens" vaccinés l'an prochain. L'ARS Ile-de-France évoque, elle, "une première dose de vaccin proposée entre octobre et janvier, la seconde six mois plus tard" et espère également "toucher un élève sur trois" sur un total de 150.000 élèves de 5e.