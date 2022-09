Près d'une soixantaine d'œuvres d'art volées rendues par les États-Unis à l'Italie

Des œuvres qui "trônaient depuis trop longtemps dans des musées, des résidences et des galeries d'art qui n'en avaient aucun droit de propriété" : mardi, le procureur de l'État de New-York pour l'arrondissement de Manhattan, Alvin Bragg, a remis à l'Italie 58 pièces d'art antique dont la justice américaine a considéré qu'elles devaient être restituées, car acquises par l'intermédiaire d'un trafic international illégal.

Cette restitution a eu lieu lors d'une cérémonie avec le consul général d'Italie, Fabrizio Di Michele. La valeur estimée de ces biens est de 19 millions de dollars, selon le procureur. Une partie d'entre elles date de l'Antiquité romaine. Et surtout, 21 de ces pièces ont été "saisies au Metropolitan Museum ou Art", le fameux Met, l'un des musées les plus célèbres du monde, à New-York.

Trafic international

Comment ces œuvres se sont-elles retrouvées là ? "Des trafiquants à travers l'Italie ont eu recours à des pilleurs pour les voler et se remplir les poches", selon Alvin Bragg. Ces trafiquants s'appellent Giacomo Medici, Giovanni Franco Becchina, Pasquale Camera et Edoardo Almagia, et celui qui leur a acheté des œuvres est "l'un des plus grands collectionneurs d'art ancien au monde", Michael Steinhardt.

Ainsi, par exemple, une tête d’Athéna en marbre, datée de 200 avant JC, a été "l'objet d'un trafic du réseau de Giacomo Medici et a finalement atterri au Met en 1996". Une autre pièce avait transité par la France puis par la Suisse, par l'intermédiaire de marchands d'art, avant de débarquer dans l'État de New-York chez un autre collectionneur.

180 pièces rendues par un collectionneur

En 2021, le collectionneur Michael Steinhardt a été forcé de restituer 180 antiquités volées qu'il avait achetées (pour une valeur totale de 70 millions de dollars). Il a échappé à l'inculpation mais écope d'une interdiction à vie d'acheter de l'art.

Depuis 2020, la justice de l'État de New-York s'est lancée dans une opération de restitution d'œuvres d'art. En un an, 700 pièces ont été rendues à pas moins de 14 pays.