Près de 1700 journalistes tués depuis 20 ans dans le monde, selon un bilan de RSF

C'est un chiffre édifiant : 1668 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur fonction en 20 ans dans le monde. Reporters sans frontières (RSF) dresse un bilan très précis des atteintes aux journalistes sur cette période. Et indique qu'"avec un total de 578 tués en 20 ans", l'Irak et la Syrie, "deux Etats meurtris par la guerre rassemblent, à eux seuls, plus d'un tiers des reporters tués". Les années les plus "noires" remontent à 2012 et 2013, avec "respectivement 144 et 142 homicides de journalistes, à cause du conflit en Syrie", souligne RSF.

Ces pics meurtriers ont été suivis "d'une accalmie progressive, puis de chiffres historiquement bas à partir de 2019", précise l'organisation de défense de la liberté de la presse. Mais le nombre de morts a recommencé à augmenter en 2022 dans le monde, avec 58 journalistes tués, contre 51 l'année précédente, du fait notamment de la guerre en Ukraine. Huit journalistes ont été tués depuis l'invasion russe de février, qui s'ajoutent aux 12 tombés depuis le début des années 2000.

En Russie, 25 journalistes morts en 20 ans

En Europe, l'Ukraine figure aujourd'hui en deuxième position des pays les plus dangereux, derrière la Russie, où 25 journalistes sont morts en 20 ans. "Depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, les atteintes - y compris mortelles - à la liberté de la presse y ont été systématiques" souligne RSF. En France, la tuerie de Charlie Hebdo en 2015, place la France au quatrième rang du décompte, derrière la Turquie. Elle a couté la vie à huit journalistes.

"Une majorité des journalistes qui ont été tués au cours de ces 20 dernières années, l'ont du reste été, dans des pays supposés en paix", note Christophe Deloire le secrétaire général de RSF. Ceux qui tuent les journalistes veulent empêcher des enquêtes. C'est un drame pour les rédactions, les familles, regrette Christophe Deloire. Mais, dit-il, "il faut aussi regarder cette donnée plus largement comme une violation du droit à l'information de millions de personnes". Il estime que ces meurtres intimident l'ensemble d'une population. Car selon lui, à chaque fois qu'un professionnel meurt, ça dissuade d'autres journalistes de travailler, ça les faire taire, donc ça prive les citoyens d'accès à l'information. Des réalités sont tues. Le fonctionnement démocratique est mis à mal.

"Des prédateurs de la liberté de la presse"

"Il y a des prédateurs de la liberté de la presse" ajoute le secrétaire général de RSF. Ceux qui enquêtent sur la corruption, le narco trafic, les droits des femmes et sur l'environnement sont ciblés. Les crimes sont en hausse notable. Des journalistes en charge des questions environnementales, qui travaillent sur la mafia du sable, sont assassinés en Inde par exemple. Au Brésil, ceux qui documentent la déforestation et les atteintes à l'environnement sont intimidés et parfois éliminés. 42 sont morts depuis 2003.

Le pays en paix le plus dangereux aujourd'hui est le Mexique. 125 tués en 20 ans, plus de dix par an. "C'est un chiffre impressionnant de journalistes qui osent s'attaquer aux questions de narco trafic, de corruption des élus locaux, et qui sont éliminés", se désole Christophe Deloire.