Près de 3,5°C au-dessus de la normale : jamais on n'avait mesuré en France un mois d'octobre aussi chaud

Il y avait un air de printemps en automne et le mercure est monté au-delà des 30°C à plusieurs reprises, notamment dans le sud-ouest. Météo-France avait prévenu la semaine dernière , c’est confirmé : le mois d’octobre 2022 est bien le mois d’octobre le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés en 1945. Il a fait en moyenne 17,2°C, jour et nuit confondus. C'est 3,5°C au-dessus des normales, calculées entre 1991 et 2020.

Le précédent record mensuel, datant de 2001, est largement battu (+0,9°C). À Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse… dans 19 des 20 plus grandes villes métropolitaines, le mois d'octobre a été le plus chaud jamais enregistré, selon les données du site Infoclimat.

Jusqu'à 33,2°C dans les Pyrénées-Atlantiques

Le mercure est monté jusqu'à 33,2 à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), jusqu'à 31,8 degrés à Tarbes (Hautes-Pyrénées) en toute fin de mois pendant deux jours. "Du jamais-vu aussi tard dans la saison", observe François Jobard, prévisionniste à Météo-France. Si le Sud-ouest a vu ses températures grimper très haut pour un mois d’octobre, toute la France est touchée par le phénomène. "De manière générale, le nombre de jours de chaleur (à plus de 25 degrés), atteint un record dans un grand nombre de villes en France", poursuit le prévisionniste.

Nous avons récolté les moyennes mensuelles des vingt plus grandes villes du pays. Que ce soit à l’ouest, à Rennes, Nantes, Angers, à l’est, comme à Strasbourg, ou dans le Sud, à de Montpellier à Nice, les records sont battus. Seule Lille (14,8 degrés, comme en 2001 et 2005) n'a pas effacé le précédent record.

Pendant ce mois d’octobre, il a fait en moyenne 25°C à Marseille, 19,8°C à Toulouse, 19,2°C à Bordeaux, 17,9°C à Lyon, 16,2°C à Paris, 15,3°C à Dijon. Selon les données du site Infoclimat , c’est à Lyon, Toulouse et Saint-Étienne que les températures ont été les plus hautes par rapport aux standards de saison. À Toulouse, par exemple, il a fait sur ce mois d’octobre +4,9 degrés, par rapport à la moyenne des normales entre 1981 et 2010.

De nombreuses communes ont battu des records de températures, comme à Figari en Corse, avec 32,5 °C le 23 octobre. Bordeaux a enregistré, le 16 octobre dernier, les 30 °C les plus tardifs de l’histoire de la station. Météo-France a relevé 29,6 °C à Agen et plus de 31 °C à Biarritz et Pau le 18 octobre, 29,6 °C à Toulouse les 23 octobre.

"C'est le signal de plus en plus visible du réchauffement climatique"

"Ce qui est frappant, c'est la durée importante", relève François Jobard. "Dans la deuxième quinzaine d'octobre, on était sur un plateau avec des températures de 4 à 6°C au-dessus de la normale. C'est ça qui interpelle", poursuit-il. Il rappelle aussi "que le mois d'octobre présente un déficit de pluie de 35%" à l'échelle de la France.

Les explications à ces anomalies de températures sont "un grand classique en météo". "On a eu des vents de sud à sud-ouest récurrents au mois d'octobre de manière exceptionnelle. Ils amènent de l'air doux en provenance d'Afrique du Nord", poursuit-il. "C'est la circulation atmosphérique qui explique ces températures. Au second d'ordre, il y a le signal de plus en plus visible du réchauffement climatique. Les masses d'air sont plus chaudes qu'elles ne l'étaient par le passé".

Météo-France rappelle qu’en novembre 2015, un pic de chaleur avait déjà touché le pays, pendant 3 jours. Les températures avaient atteint "27,8 °C à Biarritz ou 26,7 °C à Bordeaux, mais aussi 26,2 °C à Vichy ou 24 °C à Colmar". Mais l’épisode avait été court." Il s'agit cependant souvent de pics de douceur assez courts. L'épisode de chaleur en cours depuis le 15 octobre 2022 est inédit par sa durée à l'échelle du pays", précise Météo France.