Près de 40 degrés à Pékin : la capitale chinoise étouffe sous une très forte vague de chaleur

Une forêt d'ombrelles recouvre les trottoirs de Pékin. Les habitants se protègent comme ils peuvent de la très forte vague de chaleur qui s'abat sur la capitale chinoise depuis vendredi. Le record de température pour une mi-juin a été franchi, avec 39,4°C. Le précédent remontait au 13 juin 2000 (39,1°C), a indiqué le service météorologique de Chine.

Des températures élevées en Chine ne sont pas inhabituelles en été mais le pays fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes et des températures localement inhabituelles, exacerbées par le changement climatique selon des scientifiques. La canicule est cette année particulièrement précoce. Pékin est en alerte chaleur orange et une partie de la province voisine du Hebei a été placée en alerte rouge.

Publicité

Casquette, protection intégrale, ventilateur

Dans le grand marché de fruit et légumes de Xiaoguan, les vendeurs ont donc passé la matinée à s’éponger le front. Avec la chaleur, les conditions de travail sont éprouvantes. De nombreuses chinoises ont revêtu leurs tenues de protection intégrales pour s’isoler du soleil. Seuls les yeux sont visibles. "J’ai une casquette, des lunettes de soleil, un gilet, un ventilateur à la main et une boisson fraîche", explique un jeune cadre de 28 ans, qui a lui aussi tout prévu pour se protéger. "Si c’est comme ça en juillet et en août, je sortirai moins", explique-t-il.

"Le public doit réduire ses activités en plein air et faire attention aux coups de chaleur", ont préconisé les services météorologiques. Les températures à Pékin resteront élevées ces deux prochains jours avec au moins 37°C attendus. Cette canicule ralentit aussi l’activité économique. Les grands centres commerciaux de la capitale habituellement bondés le samedi étaient beaucoup moins fréquentés.

Des températures extrêmes inhabituelles

Cette vague de chaleur précoce inquiète et appelle à une prise de conscience : "Nous devons protéger davantage l'environnement car le climat mondial s'est réchauffé ces dernières années. Nous appelons tout le monde à voyager de manière écologique et à avoir une vie à faible émission de carbone", confie un jeune de 17 ans.

Une partie de la Chine avait connu en début d'année un hiver inhabituellement rude. Un record de froid avait ainsi été battu dans la ville de Mohe (-53°C), à la frontière avec la Russie. L'an dernier, le pays avait enregistré son mois d'août le plus chaud depuis le début de ses relevés en 1961, après des semaines d'une canicule d'ampleur inédite.