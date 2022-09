Près de cinq ans après le drame de Millas, le procès de la conductrice du car s'ouvre ce lundi à Marseille

C'est l'un des pires accidents survenus en France. C'était un jeudi après-midi, le 14 décembre 2017, peu après 16 heures, dans les Pyrénées-Orientales, au passage à niveau de Millas. Un car scolaire est entré en collision avec un train. La violence du choc a coupé l'autocar en deux. À l'intérieur, il y avait 23 collégiens. Six ont été tués. Loïc, Teddy, Yonas, Diogo, avaient 11 ans. Allan avait 12 ans, Ophélia, 13 ans. Les dix-sept autres adolescents ont été blessés, certains dans leur chair avec de lourdes séquelles, les autres dans leur âme, traumatisés à jamais. Nadine Oliveira, la conductrice qui était chargée de les ramener chez eux comparaît à partir de ce lundi devant le tribunal correctionnel de Marseille pour "homicides et blessures involontaires par imprudence ou inattention".

La peine et la colère

Elle-même avait été blessée dans l'accident. Et elle a toujours affirmé que la barrière SNCF était ouverte lorsqu'elle a engagé son véhicule pour traverser les rails. Les juges d'instruction ont eux, acquis la conviction qu'elle avait forcé le passage. Ce qu'ont dit certains témoins durant l'enquête.

Sur le banc des victimes, il y aura des collégiens blessés, leurs proches, et des parents endeuillés. Parmi eux, Fabien Bourgeonnier, un père brisé. Son regard bleu est immensément triste. Il a perdu son fils Loïc dans la collision. "Quand ma femme m'a appelé pour me dire que le car avait eu un accident, j'ai cru qu'il était tombé dans le fossé, et qu'il fallait chercher le gosse parce que le car était cassé", confie-t-il. "Mais c'est atroce, atroce." Il répète ces mots la gorge nouée, et préfère ne pas s'étendre sur "sa peine, une peine à perpétuité", un incommensurable chagrin, pour lui, sa femme, et leurs deux autres enfants.

La prévenue épaulée par une psychologue

Ce père dévasté est en colère contre État. Il estime qu'il était imprudent de construire le collège de Millas entre deux passages à niveaux. Depuis le tragique accident qui a coûté la vie à son fils, il se bat inlassablement pour alerter sur les dangers des voyages en cars scolaires. Il a créé une association "À la mémoire de nos anges". Il sait que la conductrice n'a jamais voulu délibérément avoir cet accident.

Nadine Oliveira connaissait le prénom des enfants qu'elle transportait. Elle était attachée à eux, et depuis le drame, elle est une femme dévastée, souligne son avocat. "Mais elle doit faire face, il faut répondre de cette responsabilité de chauffeur, de conducteur", poursuit Me Jean Codognès. "C'est le respect que nous devons aux victimes, aux parents, aux blessés, d'avoir cette explication, et c'est ce qu'elle fera." L'avocat précise que la prévenue sera accompagnée d'une psychologue à cette audience, comme les victimes.

L'audience se déroulera au tribunal correctionnel de Marseille, et sera retransmise à Perpignan, en direct. Une configuration que regrettent plusieurs familles de victimes, qui n'ont pas les moyens de se rendre dans la cité phocéenne pour la durée du procès. Il doit s'achever le 7 octobre prochain.