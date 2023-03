Près de la moitié du miel importé en Europe... ne serait pas vraiment du miel

Si vous êtes amateur de miel, lisez bien l'étiquette avant d'en acheter un pot : la moitié des miels importés dans l'Union européenne sont suspectés d'être "frelatés", c'est-à-dire altérés par l'ajout d'autres substances. C'est le résultat d'une enquête menée par le service de recherche de la Commission européenne et de l'Office européen de lutte antifraude (Olaf) publiée ce jeudi.

320 miels différents contrôlés

L'Union européenne importe 40% de sa consommation de miel, ce qui fait de l'UE le deuxième plus gros importateur mondial derrière les États-Unis. L'enquête concerne 320 échantillons prélevés dans seize pays différents. Sur ces 320 miels, 46% sont fortement suspectés de ne pas respecter les règles européennes, beaucoup plus que lors de la dernière étude en 2015-2017, où ce chiffre s'élevait à 14%.

Dans le détail, seuls quatre échantillons sur les 21 prélevés en France étaient du "vrai miel". Trois quarts des miels originaires de Chine (89 échantillons) ont été jugés suspects, tout comme la quasi-totalité des miels venus de Turquie (14 sur 15).

Des sirops de sucre de riz, de blé ou de betterave ajoutés au miel

"Le miel contient naturellement des sucres et, selon la législation de l'UE, il doit rester pur : il ne peut y avoir d'eau ou de sirops de sucre bon marché ajoutés artificiellement pour augmenter le volume", rappelle l'Olaf. C'est justement là que le bât blesse : pour faire baisser les prix, les fabricants ajoutent au miel pur des sirops de sucre, issus de la betterave mais aussi du riz ou du blé.

La valeur moyenne du miel importé était ainsi de 2,32 euros/kg en 2021, contre un coût de 0,40-0,60 euros/kg pour les sirops de sucre à base de riz. "Si le risque pour la santé humaine est faible, de telles pratiques trompent les consommateurs et défavorisent les producteurs honnêtes face à la concurrence déloyale", insiste l'Olaf.

Certains miels, notamment ceux importés au Royaume-Uni, sont également jugés non conformes car ils sont le résultat de mélanges de miels produits ailleurs avant d'être réexportés.

Des enquêtes et des sanctions réclamées

À ce jour, "44 opérateurs dans l'UE ont fait l'objet d'une enquête et sept ont été sanctionnés", précise l'Olaf. L'ONG Foodwatch estime de son côté que "le marché européen est une véritable passoire qui permet aux fraudeurs d'écouler leurs faux produits" et réclame "des moyens de contrôles à la hauteur". La Copa-Cogeca, une confédération agricole européenne, propose elle une plus grande transparence sur les étiquettes, en rendant obligatoire sur celles de mélanges de miel "la mention des différents pays d'origine par ordre décroissant avec les pourcentages" ainsi que des "vérification systématiques des lots de miels importés."