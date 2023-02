Près de neuf automobilistes sur dix sont seuls dans leur voiture, selon un baromètre de Vinci Autoroutes

Malgré la hausse des prix des carburants et les initiatives pour développer le covoiturage, de plus en plus de Français prennent tous les jours la voiture seuls pour réaliser leur trajet, selon le troisième baromètre de "l’autosolisme" (néologisme désignant le fait de circuler seul), réalisé par Vinci Autoroutes. Ainsi, 84,7% des conducteurs contrôlés sur l'autoroute se trouvaient être l'unique personne à bord du véhicule, un chiffre en hausse de 2,5 points par rapport à l’étude menée il y a un an. En moyenne, l'enquête a compté 1,24 personne par voiture, bien en dessous de "l’optimum de 1,75 visé par la Stratégie nationale bas-carbone d’ici 2035".

Un pic entre 7h et 8h

Seulement 15,3% des véhicules analysées transportaient au moins deux personnes, révèle l’étude , contre 17,4% à l’automne 2021 et 14,8% au printemps 2022. Il est constaté que l’autosolisme atteint son pic entre 7h et 8h du matin (à 89 %) pour diminuer ensuite, et atteindre 78 % en moyenne à 10h. "L’autosolisme est, et reste donc, un phénomène bien ancré au quotidien dans les pratiques de mobilité des Français", peut-on lire les conclusions du baromètre.

L’enquête a été menée à l’automne dernier, entre mi-septembre et mi-novembre 2022 auprès de 700.000 véhicules, en semaine, entre 7 heures et 10 heures. Des caméras vidéo ont permis de calculer le nombre de conducteurs et de passagers dans les voitures sur 11 agglomérations.

L’agglomération de Nantes la plus concernée

C’est en Île-de-France (+12%) que le nombre de conducteurs seuls dans leur voiture a le plus augmenté par rapport à la première édition du baromètre, réalisée à l’automne 2021. Un seul axe analysé connaît une baisse, à Toulon (-4,7%). L’autosolisme est le plus répandu dans l’agglomération de Nantes (sur l'autoroute A11, 98,9% des voitures analysées), Toulouse (A64, 90,4%), et Tours (A10, 90,3%).

Ces résultats doivent "alerter sur l’urgence de renforcer l’offre de services et d’infrastructures, ainsi que de services dédiés au covoiturage, notamment pour les trajets domicile-travail, pour lesquels l’impact de l’autosolisme est le plus délétère, tant en termes d’émissions de CO2 que de temps perdu dans les congestions", conclut le baromètre.

Sa parution intervient le jour où le groupe Vinci, géant du BTP, annonce un bénéfice net en hausse de 64%, à 4,26 milliards d’euros, un record. Il est porté aussi bien par ses concessions d'infrastructures comme les autoroutes, la construction ou les énergies. Plus de la moitié des profits vient des autoroutes, soit 2,2 milliards d'euros (+15%). Notons également que début février, les tarifs aux péages ont augmenté en moyenne de 4,75%.