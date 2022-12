Préserver 30 % de la planète, réduire la pollution : ce que contient l'accord historique sur la biodiversité

Au bout des négociations, un accord historique pour la biodiversité. Après quatre années de négociations difficiles, dont dix jours et une nuit de marathon diplomatique à la COP15 à Montréal, plus de 190 États sont parvenus à un accord pour tenter d'enrayer la destruction de la biodiversité et de ses ressources, indispensables à l'humanité. Et ce malgré plusieurs points de tensions , notamment au sujet de la protection des océans. Un terrain d'entente commun trouvé sous l'égide de la Chine, présidente de cette COP15, malgré une opposition de la République démocratique du Congo.

Ce "pacte de paix avec la nature", appelé "accord de Kunming-Montréal", vise à protéger les terres, les océans et les espèces de la pollution, de la dégradation et de la crise climatique. On fait le point sur trois points phares de l'accord.

Protéger 30 % de la planète d'ici 2030

L'objectif phare du texte. Voilà le point central l'accord trouvé par les 190 parties : protéger "d'ici 2030, au moins 30 % des zones terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines (...) soient efficacement conservées et gérées". Comme cet objectif est mondial, certains pays devront en faire plus que les autres, parfois plus sur terre que sur mer, et inversement. À ce jour, 17 % des terres et 8 % des mers sont protégées.

Une autre partie de l'accord prévoit également de restaurer 30 % des terres dégradées, alors qu'un tiers des terres émergées sont "modérément ou fortement dégradées" par l'activité humaine, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Réduire les pesticides et la pollution plastique

C'est une petite victoire pour l'UE. Un long bras de fer a en effet opposé l'Union européenne - qui proposait de réduire de moitié l'usage des pesticides - à plusieurs pays comme le Brésil, l'Inde ou l'Indonésie pendant les négociations, avant qu'un compromis soit trouvé. Le texte d'accord prévoit de "réduire les risques de pollution et l'impact négatif de la pollution de toutes les sources, d'ici 2030, à des niveaux qui ne sont pas nuisibles à la biodiversité".

Pour ça, les États devront notamment "réduire de moitié au moins le risque global lié aux pesticides et aux produits chimiques hautement dangereux". Avec une partie également sur la pollution plastique, qu'il faudra "prévenir, réduire, et travailler", à éliminer.

20 milliards d'aides internationales par an

Les pays riches aideront les pays pauvres. Les négociations à la COP15 ont donné lieu à un long marchandage entre les pays du Nord et du Sud de l'hémisphère. Les uns demandant plus d'ambition écologique, les autres plus de subventions internationales. Le texte tend en ce sens, puisqu'il approuve l'objectif pour les pays riches de fournir "au moins 20 milliards de dollars par an d'ici 2025, et au moins 30 milliards de dollars par an d'ici 2030". Ça représente le double, puis le triple, de l'aide internationale actuelle sur la biodiversité.

Point important : les mesures doivent peser sur les "pays développés, et les pays qui assument volontairement les obligations des pays développés", membres de la Convention sur la diversité biologique (CDB). De quoi intégrer les États-Unis, non-signataires de la convention. L'Union européenne espère également ouvrir la voie à l'intégration de la Chine ou des États arabes parmi les donateurs, espère l'Union européenne.

Le monde économique devra également publier les informations liées aux risques et aux impacts des entreprises et institutions financières sur la nature.