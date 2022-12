Présidence LR : Éric Ciotti et Bruno Retailleau face à face pour le second tour du scrutin

Faute de majorité absolue, il faudra donc un second tour de scrutin pour départager les candidats à la présidence des Républicains. Éric Ciotti est arrivé en tête à l'issue du vote des adhérents ce dimanche avec 42,79% des voix. Le député des Alpes-Maritimes devance de 8 points Bruno Retailleau (34,45%), qu'il affrontera donc le week-end prochain. Le député du Lot Aurélien Pradié arrive sur la troisième marche, avec 22,29%. La participation s'élève à 72%.

Ligne très droitière

Avec ce vote, qui s'effectuait par voie électronique, les adhérents ont donc donné leur préférence à la ligne très droitière incarnée par Éric Ciotti, 56 ans, dont le langage très ferme sur le régalien et l'immigration séduit dans le Sud-est et au-delà. Lors de la primaire de 2021, il s'était déjà hissé au second tour face à Valérie Pécresse. Quant au Vendéen Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, il représente de son côté l'aile conservatrice et libérale dans cette élection. Troisième candidat et "challenger", Aurélien Pradié poussait quant à lui une ligne de "droite populaire", accordant une large place aux préoccupations sociales.

La tâche sera lourde, pour celui qui sera désigné nouveau patron du parti le week-end prochain. Après trois défaites consécutives à l'élection présidentielle, 62 députés seulement à l'Assemblée nationale, LR joue sa survie. D'autant que la majorité macroniste poursuit son entreprise de séduction de la droite, entamée il y a cinq ans.