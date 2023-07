Président séquestré, institutions suspendues, frontières fermées : ce que l'on sait du coup de force au Niger

Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger bascule à son tour dans une période d'incertitude. Des militaires ont encerclé le palais présidentiel de Niamey et annoncé la destitution du président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021. Un coup d’État condamné par l'ONU, la France et les États-Unis. Cette région du Sahel, la zone des Trois frontières, est en proie à de nombreuses attaques de groupes terroristes affiliés au groupe État islamique et à Al-Qaïda. La Russie y étend son influence depuis plusieurs années, notamment par la présence du groupe Wagner.

Une annonce télévisée d'un chef militaire

Vers minuit, dans la nuit de mercredi à jeudi, le colonel-major Amadou Abdramane est apparu à la télévision nationale nigérienne, entouré de neuf autres militaires en tenue, pour annoncer la destitution du président Mohamed Bazoum,. "Nous, Forces de défense et de sécurité (FDS), réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez", a déclaré le responsable militaire qui justifie ce putsch par la "dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale".

Mohamed Bazoum a d'abord été retenu dans sa résidence à Niamey par la garde présidentielle rejointe, ensuite, par l'armée, la police et la gendarmerie. Dans la foulée, Amadou Abdramane a annoncé la suspension de "toutes les institutions issues de la 7e république", la fermeture des frontières terrestres et aériennes "jusqu'à la stabilisation de la situation" ainsi que la mise en place d'un couvre-feu de 22h à 5h jusqu'à nouvel ordre.

Plus tard dans la matinée de jeudi, le chef d'état-major des armées du Niger, le général Abdou Sidikou Issa, a indiqué "souscrire à la déclaration des Forces de défense et de sécurité". Il souhaite "éviter une confrontation meurtrière entre les différentes forces". Des centaines de personnes se sont rassemblées pour une manifestation en soutien aux militaires putschistes, à Niamey. Certains manifestants brandissaient des drapeaux russes. A quelques kilomètres du rassemblement, des voitures ont été brûlées devant le siège du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, parti de Mohamed Bouzoum.

Le président rejette le coup d’État

Toujours séquestré dans son palais présidentiel, ce jeudi matin, Mohamed Bazoum affirme sur Twitter que "les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés" et que "tous les Nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront". Le président nigérien ne reconnaît pas le coup d’État, tout comme son ministre des Affaires étrangères Hassoumi Massoudou. "Le pouvoir légal et légitime est celui exercé par le président élu du Niger Mohamed Bazoum", a affirmé ce dernier dans un entretien à France 24 . Hassoumi Massoudou assure, par ailleurs, que le chef d’État est "en bonne santé".

La présidence nigérienne a affirmé que "des manifestations spontanées de défenseurs de la démocratie ont éclaté un peu partout dans la ville de Niamey, à l'intérieur du pays et devant les ambassades du Niger à l'extérieur".

La communauté internationale condamne unanimement

Après cette tentative de coup d’État et alors que la situation reste floue, les condamnations pleuvent au niveau international. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, "condamne fermement le changement anticonstitutionnel de gouvernement" au Niger et il "appelle à la cessation immédiate de toutes les actions qui sapent les principes démocratiques au Niger", a déclaré son porte-parole. De même, la France réprouve "toute tentative de prise de pouvoir par la force" au Niger, réagit la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna.

Les États-Unis exigent "spécifiquement que les membres de la garde présidentielle libèrent le président Bazoum et s'abstiennent de toute violence", rappelant que le Niger est "un partenaire crucial" pour les États-Unis. "Je me suis entretenu avec le président Bazoum plus tôt dans la matinée [de mercredi] et je lui ai dit clairement que les États-Unis le soutenaient résolument en tant que président démocratiquement élu du Niger. Nous demandons sa libération immédiate", a déclaré le secrétaire d’État américain Anthony Blinken.

Dernier allié des pays occidentaux au Sahel

Le Niger restait jusque là l'un des derniers alliés des pays occidentaux au Sahel, région d'Afrique sub-saharienne secouée par les attaques jihadistes de groupes liés à l’État islamique et Al-Qaïda. Ces dernières années, le Mali et le Burkina Faso ont subi tour à tour des coups d'Etat. Les deux pays sont désormais dirigés par des militaires putschistes - Assimi Goïta au Mali depuis 2020 et Ibrahim Traoré au Burkina Faso depuis 2022. L'histoire du Niger, ex-colonie française, est jalonnée de coups d’État. Le dernier en date a renversé le président Mamadou Tandja, en février 2010.

La France s'appuyait sur le Niger comme dernier relais dans cette région puisqu'elle y a déployé 1 500 soldats, des drones et des avions de chasse. Ces militaires combattent au côté des forces armées nigériennes (FAN) dans la lutte contre les groupes terroristes, nombreux dans la zone des Trois frontières (entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger). Un redéploiement récent puisque ces troupes françaises ont été chassées du Mali puis du Burkina Faso , sous l'influence de la Russie. Les militaires putschistes accusent la France d'être "passée outre" la fermeture des frontières en faisant atterrir un avion militaire à Niamey.

Est-ce que la Russie a joué un rôle dans ce nouveau putsch au Sahel ? Pour l'instant, cette piste n'a pas été évoquée par la communauté internationale, mais un sommet Russie-Afrique s'ouvre, ce jeudi, à Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine va recevoir des délégations de 49 pays africains, dont 17 chefs d’État, sur fond d'inquiétude après la fin de l'accord sur les céréales ukrainiennes. Les dirigeants de pays, où le groupe paramilitaire Wagner s'est implanté , comme le Mali ou la Centrafrique, seront présents. "Nous avons l'intention de développer davantage" la coopération avec les pays africains, a assuré Vladimir Poutine dans une lettre d'accueil envoyée aux participants et publiée mercredi sur le site du Kremlin.