Présidentielle 2022 : les comptes de campagne validés, le détail candidat par candidat

Ça passe pour tout le monde, mais avec des ajustements et des sanctions. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a validé et publié les comptes de campagne de tous les candidats, à l'exception de ceux de Marine Le Pen, cette dernière contestant devant le Conseil constitutionnel l'invalidation de 300.000 euros de frais. Aucune irrégularité majeure n'a poussé l'instance à invalider la totalité d'un financement, néanmoins, quasi tous les candidats (à l'exception de Jean Lassalle, Fabien Roussel, Anne Hidalgo et Nathalie Arthaud) ont été sanctionnés. En voici le détail, candidat par candidat.

Emmanuel Macron, le plus dépensier

Le président de la République est le candidat qui a engagé le plus d'argent dans la campagne de 2022. Pour sa réélection, Emmanuel Macron a dépensé au total plus de 16 millions d'euros, somme qui reste toutefois en deçà du plafond maximum autorisé. Le chef de l'État, qui sera remboursé de plus de 10 millions, a été sanctionné à hauteur de 100.000 euros pour l'annonce de sa candidature effectuée sur les réseaux sociaux de la présidence de la République, "avantage indirect" et "prohibé", selon la CNCCFP.

Marine Le Pen, la contestataire

Ses comptes ont bien été approuvés, mais Marine Le Pen conteste l'invalidation par la Commission de plus de 300.000 euros engagés pour la décoration de ses bus de campagne. La candidate "ayant formé un tel recours, la décision relative à son compte de campagne sera publiée par le Conseil constitutionnel dès lors qu’il aura statué", explique la CNCCFP. On sait seulement que la désormais présidente du groupe RN à l'Assemblée a dépensé pour sa campagne plus de 11,4 millions d'euros.

Éric Zemmour, le plus sanctionné

Le candidat d'extrême-droite écope d'une sanction, la plus lourde de tous, de 200.000 euros. La Commission vient là principalement sanctionner plusieurs éléments : la fenêtre médiatique d'Éric Zemmour sur Cnews avant sa déclaration de candidature et l'utilisation sans autorisation d'images dans sa vidéo de candidature. La CNCCFP note également la rémunération de conseils en communication "non démontrés" pour 13.000 euros à "un prestataire par ailleurs personnalité politique", qui ne serait autre, selon Le Parisien, que l'ex-"gilet jaune" Jacline Mouraud .

Jean-Luc Mélenchon et les autocollants

La CNCCFP a décidé de diminuer de 12.178 euros les "frais de transport de la campagne officielle en Outre-mer". Elle a aussi amputé de 15.000 euros le remboursement de ses frais de campagne, estimant que "le grand nombre" d'autocollants imprimés à l'occasion, 1,2 million, n'était pas justifié.

Valérie Pécresse

Sa campagne était la deuxième plus chère derrière celle d'Emmanuel Macron... Et Valérie Pécresse, on le sait, est tombée de haut en ne dépassant pas la barre des 5%. La CNCCFP pointe l'appel au don pour rembourser ses frais de campagne et la sanctionne de 15.000 euros. Elle n'est remboursée que de 785.000 euros, pour une campagne qui aura coûté plus de 14 millions.

Yannick Jadot, le prêt au mauvais endroit

Le principal reproche fait au candidat écologiste est le montage financier autour du prêt contracté par Yannick Jadot auprès d'Europe écologie-Les Verts, en cas de score sous la barre des 5%. Résultat, Yannick Jadot est celui qui sera le moins remboursé par rapport à la somme engagée. Le candidat écologiste est également épinglé pour le recours aux sondages de notoriété.

Jean Lassalle, passion rugby

Si Jean Lassalle n'a pas été sanctionné officiellement, la CNCCFP pointe des dépenses irrégulières, et notamment l'achat de 19 billets pour un match de rugby, pour la somme de 465 euros, une dépense dont "le caractère électoral n'a pas été démontré par le candidat". Il n'y a pas que Marine Le Pen qui a été sanctionnée pour flocage de bus abusif : la Commission reproche au candidat pyrénéen 15.000 euros dépensés pour décorer le véhicule utilisé pour sa campagne.

Fabien Roussel, pas assez remboursé

Décidément : Fabien Roussel, lui aussi, a été épinglé pour la déco de son véhicule de campagne, près de 10.000 euros retranchés au remboursement adressé à Fabien Roussel. Comme Anne Hidalgo et Yannick Jadot, le candidat communiste fait partie de ceux qui espéraient franchir les 5% et obtiennent donc un remboursement bien moins élevé qu'espéré, avec plus de 3 millions d'euros non remboursés.

Nicolas Dupont-Aignan, trop de courrier

Le candidat de "Debout la France" est rappelé à l'ordre pour son utilisation des services de courrier de l'Assemblée nationale pour l'envoi de son programme politique, sans avoir procédé à un remboursement à l'institution. Il fait partie de ceux qui avaient anticipé un score sous les 5% et voit donc la quasi totalité de ses dépenses remboursées.

Anne Hidalgo, trop de cafés

Comme d'autres candidats (Eric Zemmour, Valérie Pécresse ou bien Yannick Yadot), la maire de Paris est épinglée pour avoir ajouté à son compte de campagne des dépenses de sondage de notoriété et d'intention de vote. Or, seuls les sondages destinés à orienter les thèmes de campagne sont autorisés. Par ailleurs, la CNCCFP rappelle la socialiste à l'ordre sur des dépenses qui "bien qu'engagées pendant la campagne" n'ont pas pour finalité "l'obtention des suffrages" comme... 1.600 euros correspondant à des commandes de café à destination de la permanence de campagne.

Philippe Poutou, trop de prêts

Pas grand chose à signaler, pour le candidat du NPA, Philippe Poutou. Mais il a notamment été épinglé, comme d'autres candidats (Emmanuel Macron, Yannick Jadot, Eric Zemmour...) pour la mise à disposition de salles sans avoir pu fournir d'attestation à la Commision des comptes de campagne.

Nathalie Arthaud, le compte est bon

Elle est la bonne élève : chez Nathalie Arthaud, les comptes sont plutôt carrés et ne comportent aucun signalement de dépenses ou recettes irrégulières.