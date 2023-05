Présidentielle : la Turquie se dirige vers un second tour inédit, avec Erdogan en tête

Ce n'est pas une victoire, mais c'est loin d'être une défaite pour Recep Tayyip Erdogan, que les sondages imaginaient pourtant à la traîne ces dernières semaines. Après dépouillement de 97 % des bulletins, le président turc, élu pour la première fois en 2014 après 11 ans à la tête du gouvernement, obtient 49,39 % des suffrages (selon l'agence de presse officielle, Anatolie). Soit plus que son adversaire Kemal Kiliçdaroglu, crédité de 44,92 % des voix, mais pas suffisamment pour s'épargner un second tour, une première pour le leader turc. Le troisième candidat, Sinan Ogan (nationaliste), obtient lui 5,3 % des voix.

C'est donc un pays profondément divisé qui se révèle à travers ce premier tour de la présidentielle, après deux décennies de pouvoir sans partage pour Recep Tayyip Erdogan. D'autant que la participation a été importante : un taux de presque 90 %.

Dimanche soir, le président sortant a adressé à la foule un discours aux accents de victoire, tout en reconnaissant qu'il se préparait à un second tour. “Je veux commencer par remercier tous nos frères qui ne nous ont pas abandonnés", a lancé l'actuel président. "Bien que les résultats ne sont pas encore définitifs, nous sommes largement en tête ! Nous ne savons pas encore si l’élection présidentielle va se terminer au premier tour. Si notre nation a décidé qu’il fallait un second tour, nous acceptons sa décision.”

"Nous allons gagner et apporter la démocratie", assure l'opposition

De son côté, son adversaire temporise et rappelle que quoi qu'en dise Erdogan, le simple fait que ce second tour ait lieu est, en soi, historique. “Nous remporterons cette élection au second tour : c’est certain ! Les résultats partiels montrent qu’Erdogan n’a pas obtenu le vote de confiance qu’il espérait", assure Kemal Kiliçdaroglu. "La demande de changement dans cette société est supérieure à 50%. Dans les 15 jours qui viennent, nous lutterons pour apporter le droit, la loi et la justice dans ce pays. Que notre peuple n’en doute pas : nous allons gagner, et nous apporterons la démocratie à ce pays.”

Reste que l'avance d'Erdogan est un coup dur pour le candidat, qui emmenait une coalition inédite de six formations d'opposition et était donné en tête dans les sondages les plus récents. "On ne s’attendait pas à ce résultat, on pensait l’emporter au premier tour", explique un de leurs électeurs. "J’aurais au moins attendu un vote de protestation, mais non... Regardez le Parlement : l’alliance au pouvoir conserve le même pourcentage de voix !"

Des élections législatives sont, en effet, organisées en parallèle de cette présidentielle, et semblent pour l'instant donner, là aussi, un avantage à Recep Tayyip Erdogan.

La présidentielle se déroulait pourtant dans un contexte défavorable à l'actuel président turc, trois mois après un double séisme qui a ravagé le sud du pays, et une réaction jugée tardive et inefficace du pouvoir par de nombreux habitants. Ce scrutin majeur pour la Turquie, 85 millions d'habitants, est également très observé à l'étranger, le résultat ayant une influence majeure sur les futures relations du pays avec l'Occident, le Moyen-Orient, ou la Russie.