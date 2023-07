Prêts étudiants : jusqu'où ira la hausse des taux ?

Il a terminé sa prépa scientifique : Matthieu doit maintenant choisir une école d'ingénieur. Et les choix qui s'offrent à lui sont tous payants, de 2.000 à 7.000 euros l'année d'après le jeune homme. "J'attends les résultats de mes concours, dépendant de cela je verrai dans quelle école je vais. Malheureusement il va falloir se plier aux règles du jeu, au delà de 3.000 l'année, je demanderai un prêt, même si les taux ont augmenté. Je ne veux pas faire reposer cette charge sur mes parents."

Face à cette inflation des taux, d'autres étudiants renoncent-ils à des études plus qualifiantes, plus chères parce que plus longues ? C'est la conviction de plusieurs syndicats étudiants, comme la Fédération des associations générales étudiantes, la Fage. "Nous sommes fermement opposés à ce mode de financement. C'est à l'État de socialiser ces dépenses, dont on sait qu'elles servent avant tout à l'enseignement privé. C'est vecteur d'inégalités sociales, les étudiants vont devoir se rabattre sur des choix qui sont par exemple plus professionnalisants", d'après Félix Sosso, porte-parole du syndicat.

Les plus précaires pénalisés

"On a des épiceries sociales où se retrouvent ces publics qui ont contracté des prêts. Ils ne s'en sortent plus dans leurs budget. Quel que soit le taux d'un prêt étudiant, il faut un système de bourse qui permette à tout le monde d'entreprendre des études dans de bonnes conditions", exhorte Félix Sosso, prochainement en externat de médecine. L'année prochaine, il sera lui-même en train de rembourser son prêt étudiant qu'il a contracté au début de ses études, d'un montant de 20 000 euros.

Huit banques proposent des prêts étudiants, en partenariat avec l'Etat qui garantit via Bpi France une partie d'entre eux, jusqu'à 20 000 euros. Mais le montant emprunté est libre. Les taux oscillent entre 1,89% chez LCL, 3,29% chez BNP Paribas, 2,90% à la Banque postale. Des taux bruts qui dépendent du montant sollicité et auquel il faut ajouter une assurance emprunteur.

Au Crédit coopératif, l'institution propose l'un des taux les plus bas du marché, à 1,50% en moyenne. Il devrait néanmoins augmenter dans les prochaines semaines, d'après Pascale Sciacaluga, directrice adjointe du réseau commercial. "Les banques subventionnent le fait de faire rentrer de nouveaux clients. Les taux restent nettement inférieurs aux crédits classiques, immobiliers ou à la consommation. Avec des taux autour de 2%, les banques perdent de l'argent en proposant ces produits quand on sait que le livret A est rémunéré à 3%." D'après elle, cette remontée des taux va se stabiliser au cours de l'année prochaine, après cette hausse "spectaculaire" vécue entre 2022 et 2023.

Il n'empêche : même plus chers, les crédits sont toujours prisés par les étudiants. BPI France, l'organisme qui garantit les prêts au nom de l’Etat auprès des banques (jusqu'à 20 000 euros) prévoit d’accorder un nombre record d’emprunts. Plus de 20 000 pour l’année universitaire à venir.