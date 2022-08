Primo députés : portrait d'Andy Kerbrat de la Nupes, qui a découvert la loi à un train d'enfer

Il déboule en rigolant dans les jardins de l'Assemblée nationale avec son collaborateur parlementaire : "Là ils sont en train de changer les micros dans l'hémicycle. Ils sont tout cassés à force d'être tordus par les orateurs à chaque fin de prise de paroles". Plier avec panache l'espèce de tuyau de douche qui surplombe les pupitres fait partie de la geste du parlementaire aguerri. Un geste qui n'a plus de secret désormais pour Andy Kerbrat, 31 ans, député Nupes élu en Loire Atlantique en juin dernier. Il fait partie des nombreux primo députés à garnir les rangs de la France insoumise, à découvrir le train législatif.

Beaucoup de travail

Tous s'essaient à prendre la parole : "A la Nupes, François (Ruffin), Adrien (Quatennens) et Mathilde (Panot, la présidente du groupe LFI) nous ont encouragés, nous les néo-députés à prendre la parole. Pour qu'on se fasse connaître sur nos sujets. Moi je suis à la commission des lois et dès la deuxième semaine on m'a fait monter à la tribune face au gouvernement sur le projet de loi sanitaire".

Le jeune homme particulièrement investi sur les thématiques LGBTQI+ et sur les questions de bien être au travail avoue qu'il lui a fallu travailler beaucoup. Il rend grâce d'ailleurs à ses collaborateurs, pour être au niveau sur le projet de loi de finances rectificatives.

Des nuits blanches, quatre heures de sommeil au mieux, des débats houleux et la nécessité d'une grande vigilance : "Macron fait fonctionner le Parlement à marche forcée, et souvent les amendements problématiques, c'est au petit matin qu'on les examine. On n'a pas la même qualité de débat à 15h, minuit ou 4h du matin. Il y a là un vrai risque démocratique."

Voir le verre à moitié plein

Et puis il y a la violence verbale. "On ressent une véritable haine des membres du gouvernement à notre encontre, nous les parlementaires LFI. Quand on ne moque pas les femmes sur leur voix comme l'ont fait de manière odieuse certains députés Renaissance avec Aurélie [la députée LFI Aurélie Trouvé a été chahutée pour cette raison dans l'hémicycle - Ndlr], on nous fait le coup de la cravate ou plus grave ce procès en antisémitisme." Le jeune député LFI de Loire Atlantique rappelle que l'amendement visant à qualifier la situation en Israël d'Apartheid est une initiative du patron des communistes Fabien Roussel.

Il y a encore la petite gueule de bois au lendemain de ces jours enflammés qui n'ont finalement accouché pour la Nupes d'aucune avancée législative conséquente. Andy Kerbrat préfère voir le verre à moitié plein : "On est un collectif très solidaire avec beaucoup de fraternité et quoiqu'il en soit on a tenu la tranchée". Sur son agenda ces prochains jours, encore quelques visioconférences, quelques déplacements dans sa circonscription dans laquelle il n'est retourné que deux fois, happé qu'il était par l'Assemblée.

Il jure que son été ne sera pas que "doigts de pied en éventail". La consigne des Insoumis est de profiter du mois d'août pour enrichir un cahier de doléances des personnels hospitaliers. L'idée étant à la rentrée d'opposer au gouvernement un contre-Ségur de la santé.