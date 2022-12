Prison de Bois-d'Arcy : la Contrôleure des lieux de privation de liberté dénonce des conditions "indignes"

"Surpopulation, désœuvrement, entraves à l’accès aux soins, recours excessif aux mesures de contrôle et de contrainte, désorganisation générale de la détention" : les constats de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté sur les établissements pénitentiaires français se suivent et se ressemblent souvent. Celui-ci est tiré des recommandations en urgence pour la prison de Bois d'Arcy (Yvelines), publiées ce vendredi au Journal officiel. "Ces conditions de détention ne permettent de garantir ni la sécurité des personnes écrouées, ni celle des personnes qui travaillent au centre pénitentiaire", ajoute Dominique Simonnot dans son état des lieux. Elle est la troisième CGLPL à se rendre dans l'établissement. Sa visite en septembre est sans appel : "Tout est pourri là-dedans, le sol, les murs, la cuisine…" rapporte-t-elle à France Inter.

Taux d'occupatin de 155

Le premier jour de sa visite, en septembre dernier, l'établissement accueillait 833 détenus (soit un taux d'occupation de 165%) et 78 surveillants pénitentiaires, "le nombre prévu pour 530 détenus" précise la contrôleure. "Après retrait de l’emprise au sol du mobilier commun, les cellules simples dans lesquelles sont hébergées deux détenus offrent à chacun d’eux un espace de 2,92 m2 tandis que les cellules simples hébergeant trois détenus offrent à chacun d’eux un espace de 1,4 m2", note Dominique Simonnot dans son rapport. Or, faute de personnel suffisant pour encadrer leurs activités, il n'est pas rare que les personnes détenues passent 22 heures sur 24 dans ces petits espaces. "L'accès aux soins est entravé, l'accès aux activités est entravé, l'accès à l'enseignement… Les parloirs sont diminués…", précise la CGLPL à France Inter. Son rapport souligne que 40% des rendez-vous médicaux ne sont pas honorés.

À cette absence de personnel et à la vétusté des lieux s'ajoute, note la contrôleure dans ses recommandations, un enjeu de sécurité : "Les dîners étant distribués à partir de 17h, la plupart des détenus mangent froid. II n’y a pas de distribution d’eau chaude le matin, hormis au quartier des arrivants, au quartier d’isolement et au quartier disciplinaire". Pour pallier cette absence d'équipement, de nombreuses personnes détenues conservent leurs aliments dans des glacières qui ne sont pas prévues pour fonctionner en permanence, et les réchauffent à l'aide d'un système artisanal qui consiste à faire chauffer des papiers enduits d'huile placés dans des tubes. Au risque de mettre le feu à la cellule.

Cette situation provoque, selon Dominique Simonnot, "un mélange de colère et de fatalisme" chez les détenus, mais également du côté du personnel pénitentiaire : "Le personnel a fait état de son désarroi face à cette situation et les contrôleurs ont été confrontés à l’expression d’une souffrance au travail de nombreux fonctionnaires, tous grades confondus"

Plus d'équipement dans les cellules

La CGLPL recommande donc de privilégier les alternatives à l'incarcération, afin de limiter la surpopulation dans l'établissement, mais également de faire venir les services vétérinaires dans les cuisines, jugées insalubres, ainsi que la commission départementale de sécurité incendie, dont l'avis favorable n'a pas tenu compte, selon Dominique Simonnot, des effectifs réels dans le centre pénitentiaire. Enfin, elle souhaite voir les cellules dotées d'équipements tels que les plaques de cuisson, un réfrigérateur, ou un accès à l'eau chaude.

Comme le veut ce principe de "recommandations", le ministère de la Justice publie ses observations en même temps que le document de la contrôleure. Il dresse, de son côté, un "bilan plutôt satisfaisant" des activités à Bois d'Arcy et y explique que des travaux sont en cours, notamment pour mettre fin à la vétusté de la cuisine, dans laquelle les services vétérinaires passent deux fois par an (leur dernière inspection a conclu à de "bons résultats"). Une rénovation du système électrique est également à l'œuvre, tout comme une réflexion afin d'améliorer la sécurité incendie.

"Même réponse qu'il y a cinq ans", juge Dominique Simonnot, qui compte retourner rapidement au centre pénitentiaire vérifier ce qui y a été fait. "Un détenu coûte aux impôts 110 € par jour", explique-t-elle à France Inter. "Tout ça pour ne rien faire du tout pour une réinsertion qui commence à l'intérieur. Je trouve que, comme me l'a écrit un détenu, ça fait cher pour fabriquer de la récidive. Quel est l'intérêt pour la société ?"