Prisons : le nombre de détenus en France bat un nouveau record

Jamais la France n'avait compté autant de détenus. La population carcérale a (encore une fois) atteint un niveau historique : au 1er juillet, 74.513 personnes étaient ainsi incarcérées, soit 2 446 de plus en un an, selon les derniers chiffres communiqués ce lundi par le ministère de la Justice. Et ce alors que les prisons hexagonales ne comptent que 60.666 places opérationnelles.

La crise du Covid avait pourtant fait chuter de façon drastique le nombre de détenus français. Mais très vite, la courbe est repartie à la hausse, si bien qu'en avril dernier, la population carcérale dépassait pour la première fois le seuil des 73.000, et désormais celui des 74 000, un niveau inédit.

Un taux d'occupation de 146% dans les maisons d'arrêt

Résultat : les établissements pénitentiaires sont saturés. Le taux d'occupation global est de 122%, et grimpe à 146% dans les maisons d'arrêt - où sont incarcérées les personnes condamnées à de courtes peines ou en attente de leur procès. Il atteint ou dépasse les 200% dans huit établissements (Rochefort, Saint-Brieuc, Perpignan, Carcassonne, Foix, Nimes, Remire-Montjoly, Majicavo). Faute de lits disponibles, 2.478 détenus se retrouvent à dormir sur un matelas posé à même le sol. "Plus on construit, plus on remplit", analyse Nicolas Ferran, de l'Observatoire international des prisons.

La France se retrouve pourtant régulièrement épinglée pour sa surpopulation carcérale. La dernière condamnation en date remonte au 6 juillet dernier, émanant de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais le phénomène ne semble pas près de s'inverser. "Il y a une utilisation massive et exponentielle des comparutions immédiates, qui sont des procédures d'urgence très pourvoyeuses d'incarcérations", explique Nicolas Ferran. Ainsi, à l'issue des émeutes urbaines, déclenchées fin juin par la mort de Nahel, 742 personnes ont été condamnées à des peines d'emprisonnement ferme, et plus de 600 incarcérées, selon le bilan dressé par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, les autorités affichent par ailleurs un objectif "zéro délinquance" et les juridictions se préparent déjà à multiplier les audiences de comparution immédiate, à l'origine d'un nombre important d'incarcérations.

Mais ce n'est pas le seul facteur : "Vous avez aussi, contrairement à ce que l'on croit, une augmentation en continu de la durée des peines ; et la création continue de nouvelles infractions qui sont susceptibles d'être sanctionnées de peines de prison", ajoute Nicolas Ferran. "Tous les voyants sont au rouge, et ça, c'est une tendance profonde sur laquelle il faut absolument travailler".

Depuis plusieurs années, de nombreuses voix réclament pourtant la mise en place d'un mécanisme de régulation carcérale, qui permettrait d'examiner les possibilités de sortie d'un prisonnier en fin de peine avant de faire rentrer d'autres détenus dans une prison suroccupée.