Prix alimentaires : le gouvernement soutient les industriels qui réclament un effort à la grande distribution

Nouvelle réunion du comité de suivi des négociations commerciales sous tension, hier soir, entre les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution alors qu'une des grandes voix du secteur, Michel-Edouard Leclerc, réclame une commission d'enquête parlementaire sur les hausses de prix. Pour ce dernier, la moitié des demandes formulées par les industriels pourraient ne pas être justifiés. Eux se défendent, en invoquant les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Et le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire Marc Fesneau leur donne raison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

70% du coût de production d’un poulet, c’est de la céréale

Industriels et distributeurs s'étaient quittés le 1er mars en s'accordant sur une augmentation moyenne des prix de 3% pour 2022. Ce n'est plus suffisant, selon le président de l'Association nationale des industries alimentaires Jean-Philippe André, qui s'inquiète en particulier des prix du blé et des céréales : "Un porc ou un poulet, ce n’est jamais que de la céréale sur pattes. 70% du coût de production d’un porc ou d’un poulet, c’est de la céréale. Si cette céréale augmente de 50%, pas de besoin de faire Maths sup, vous avez votre coût de production qui augmente".

Publicité

À cela s'ajoute le prix des emballages. Celui des transports. De quoi justifier, selon les industriels, de nouvelles hausses de prix. Message reçu par le ministre de la souveraineté alimentaire Marc Fesneau, qui appelle les distributeurs à leurs responsabilités.

"On a besoin que les distributeurs acceptent de passer des hausses, parce que ce ne sont pas des hausses pour améliorer la marge : c’est juste pour tenir économiquement. Et donc une part doit être prise par les distributeurs. Une part sans doute sera prise par les consommateurs. Mais vous savez, une hausse de X% sur une part d’un produit, ça ne fait pas forcément au bout quelque chose de très important. Mais à l’échelle d’une entreprise, évidemment, c’est très important. Si jamais, au bout, nous ne rémunérons pas les produits aux prix qu’ils coûtent, on a un risque fort sur un certain nombre d’industries. C’est plus de 400.000 emplois. Si ça se dégrade trop, ce sont des emplois qui vont disparaître."

Les industriels réclament 8% de hausse, en moyenne, sur les prix que leur paye la grande distribution.