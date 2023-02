Prix des consultations : cinq questions pour comprendre la crise entre les médecins et l'Assurance maladie

Les syndicats de médecins et l'Assurance maladie parviendront-ils à un accord ? Les six syndicats ont jusqu'à mardi 28 février pour dire s'ils acceptent la nouvelle grille proposée par la Sécurité Sociale sur les tarifs des consultations. Des tarifs qui seront alors valables cinq ans. Mais cet accord reste très incertain, plusieurs syndicats, dont MG France - le plus important chez les généralistes - s'y opposent fermement.

Que propose l'Assurance Maladie aux médecins généraliste ?

La proposition portée par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), Thomas Fatôme, prévoit que toutes les consultations médicales seraient revalorisées de 1,50 euro. Pour les généralistes, cette revalorisation sans condition porterait la consultation de base à 26,50 euros, contre 25 euros depuis 2017. Selon Thomas Fatôme, les négociations en cours proposent "6% d'augmentation des médecins généralistes, c'est-à-dire près de 7.000 euros d'honoraires supplémentaires", a dit sur France Inter le directeur général de l'Assurance Maladie.

Le gouvernement mise sur le "donnant donnant". Les praticiens qui accepteraient de prendre des "engagements territoriaux" obtiendraient un tarif de consultation supérieur, c'est-à-dire à 30 euros pour les généralistes. Ces "engagements territoriaux" consisteraient notamment à "prendre davantage de patients, assurer une permanence des soins, des gardes, assurer des soins non programmés", détaille Thomas Fatôme.

Pourquoi des médecins s'y opposent ?

Les syndicats rejettent pour l'instant le principe de l'augmentation conditionnelle de la consultation. Ce projet d'accord "méprise les médecins" alors qu'"on n'en peut déjà plus" en raison d'un rythme de travail trop élevé, dénonce Agnès Giannotti, la présidente de MG France. Pour Jérôme Marty, président du syndicat UFMLS*,* le gouvernement et la Cnam "ont fait une croix sur la signature" d'un accord par les médecins. Ils réclament une revalorisation générale à hauteur de 30 euros minimum.

Un mouvement baptisé "Médecins pour demain" a été fondé pour défendre ces revalorisations des médecins généralistes. "Actuellement un médecin sur deux est en burn out", a expliqué sur France Inter, Noëlle Cariclet , psychiatre et porte-parole du mouvement "Médecins pour demain".

"Aujourd'hui un tiers des médecins ont plus de 60 ans", poursuit-elle. "Même si des jeunes médecins arrivent sur le marché du travail, ils ne s'installent plus en médecine de ville. Déjà parce qu'ils voient les conditions de travail de leurs ainés qui se sont dégradées au fur et à mesure des années. Ils voient les non-réponses des différentes instances et surtout ils voient que les revenus des médecins n'ont pas augmenté depuis vingt ans alors que les charges, elles, ont augmenté. Donc les jeunes sont parfaitement conscients que si là rien ne change, ils auront des difficultés pour embaucher, pour avoir des locaux, pour pouvoir investir dans le matériel. Donc ça les dissuade de s'installer", analyse Noëlle Cariclet. Selon elle, une revalorisation significative de la consultation pourra faire que "les jeunes s'installent et viennent augmenter le nombre de médecins disponibles."

MG France joue un rôle-clef dans l'issue des négociations : avec 36,58% des voix aux dernières élections professionnelles, le syndicat a le pouvoir, a lui tout seul, de valider l'accord pour les généralistes. Il a organisé ce week-end un sondage pour demander l'avis de ses adhérents.

Que répond le gouvernement ?

Face à ce rejet, le gouvernement estime avoir fait "beaucoup d'efforts" dans cette négociation. "Je demande aux médecins de faire un pas vers nous", car "nous avons fait plusieurs pas" vers eux, a dit jeudi François Braun, le ministre de la Santé, sur France 2. "Il faut que chacun avance", poursuit-il. Il doit y avoir "des engagements réciproques" dans ces négociations, estime François Braun. "Le gouvernement a déjà adouci les conditions" des généralistes qui peuvent bénéficier d'une consultation à 30 euros, assure-t-il.

Dans un dernier effort pour convaincre, Thomas Fatôme a rappelé vendredi que le projet d'accord signifiait 1,5 milliard d'euros de dépenses supplémentaires pour le budget de la Sécurité sociale, dont 600 millions pour les mesures non conditionnelles et 900 millions pour les mesures liées à des engagements sur l'offre de soins. "La balle est dans leur camp", a déclaré Thomas Fatôme, en parlant des syndicats de médecins. "Ce que nous proposons doit permettre de répondre aux attentes des deux côtés de la table", à savoir "les assurés sociaux qui ont des inquiétudes sur l'accès aux soins, et les médecins qui ont besoin d'être accompagnés" dans leurs efforts, selon lui. "C'est la raison pour laquelle nous allons essayer de pousser jusqu'au bout pour essayer de convaincre nos partenaires de signer", conclut-il.

Pourquoi les négociations en cours sont-elles majeures ?

Les négociations entre les syndicats et l'Assurance Maladie ont un objectif important : fixer le cadre qui régira les relations entre les médecins libéraux et l’Assurance Maladie pendant les cinq années à venir. Des discussions très attendues après trois années marquées par l'épidémie de Covid-19 et qui ont profondément éprouvé les médecins généralistes. "Cette crise est intervenue dans un contexte inédit d’"effet ciseau" lié, d’un côté, au vieillissement de la population et au poids croissant des maladies chroniques et, de l’autre, aux tensions sur la démographie médicale", expliquait Thomas Fatôme à l'ouverture des négociations en novembre. À cela il faut ajouter l'inflation qui frappe aussi les médecins.

Si la convention médicale est signée mardi, la revalorisation générale des consultations interviendra le 1er octobre 2023, et les revalorisations conditionnelles auront lieu un an plus tard.

Que se passe-t-il si aucun accord n'est approuvé d'ici mardi ?

Si le projet d'accord n'est pas approuvé, mardi soir, il reviendra à un "arbitre" de préparer la nouvelle grille tarifaire. Dans ce cas, l'Assurance maladie s'en remettra à Annick Morel, ex-inspectrice générale des affaires sociales, pour écrire le futur texte. Elle ne sera pas tenue de s'appuyer sur l'état actuel des négociations pour préparer sa copie. Le risque pour les médecins est donc de lâcher la proie pour l'ombre en refusant de signer cette proposition de la Cnam.

Ce ne serait pas le première fois : en 2010, une convention médicale rédigée par un arbitre s'était appliquée pendant un an, avant qu'un nouvel accord ne soit négocié avec succès avec les syndicats.