Prix Nobel de médecine : qui sont Katalin Karikó et Drew Weissman, les deux lauréats 2023 ?

Ils ont vu le potentiel de l'ARN messager au moment où les autres chercheurs n'avaient d'yeux que pour l'ADN. La Hongroise Katalin Karikó et l'Américain Drew Weissman ont reçu ce lundi le Prix Nobel de médecine pour leurs travaux sur l'ARN messager, technologie qui consiste à injecter dans l'organisme des instructions génétiques pour dicter à nos cellules ce qu'il faut fabriquer pour lutter contre un virus. Leurs travaux, menés dans l'ombre depuis des dizaines d'années, ont ouvert la voie aux vaccins contre le Covid-19.

Les deux chercheurs se sont rencontrés à l'Université de Pennsylvanie en 1998. Katalin Karikó est alors profondément convaincue du potentiel de l'ARN messager et convainc Drew Weissman de rejoindre ses travaux. En 2005, ils publient de premiers résultats prometteurs mais "il faudra encore 15 ans - et l'émergence du virus dévastateur du SARS-CoV-2 - avant que la communauté scientifique mondiale ne comprenne enfin l'importance de leurs découvertes", soulignait en 2021 le Time, dans une édition du magazine qui les mettait à l'honneur .

Katalin Karikó, une chercheuse marginalisée devenue pionnière

Katalin Karikó est née en 1955 à Szolnok, en Hongrie , dans une famille très modeste. La biochimiste sort diplômée de l'université de Szeged en 1982. Au milieu des années 1980, elle franchit le rideau de fer avec son mari et sa fille et émigre aux États-Unis, où elle intègre la prestigieuse université de Pennsylvanie. Dans les années 1990, elle passe une large partie de son temps à postuler pour des financements de ses recherches centrées sur l'ARN messager. Elle est alors persuadée que cette méthode peut fournir aux cellules les moyens de fabriquer elles-mêmes des protéines thérapeutiques. Mais ses travaux sont méprisés et elle est rapidement placardisée car à l'époque, la communauté scientifique est concentrée sur les recherches autour de l'ADN.

La chercheuse s'accroche à son idée et en 2005, Drew Weissman et elle établissent une méthode qui permet de rendre l'ARN message plus acceptable par le système immunitaire et éviter ainsi les vives réactions inflammatoires qui posaient jusqu'ici problème dans leurs recherches. Cette découverte capitale ouvre la voie au vaccin. Katalin Karikó sort - un peu- de l'anonymat. BioNTech l'embauche puis elle devient vice-présidente du laboratoire allemand en 2013. En 2015, Drew Weissman et elle publient de nouveaux travaux, dans lesquels ils franchissent un nouveau palier en réussissant à placer leur précieux ARN dans des "nanoparticules lipidiques", un enrobage qui leur évite de se dégrader trop vite et facilite leur entrée dans les cellules. Jusqu'en 2022, la chercheuse hongroise reste vice-présidence au sein de BioNTech, associé à la firme Pfizer, qui a produit le premier vaccin contre le Covid distribué dans le monde occidental.

Auparavant chercheuse inconnue et marginalisée, Katalin Kariko fait aujourd'hui figure de pionnière. En 2020, elle se remémorait auprès de l'AFP les moments où elle s'est sentie sous-estimée : "Où est votre superviseur ?" lui demandaient certains à la sortie de conférences réunissant des experts. "Ils pensaient toujours, cette femme avec un accent, il doit y avoir quelqu'un derrière, quelqu'un de plus intelligent."

Drew Weissman, un médecin obstiné

Drew Weissman est né en 1959 à Lexington, dans le Massachusetts, où il fait ensuite ses études, à l'Université Brandeis, avant d'obtenir son doctorat d'immunologie à l'Université de Boston en 1987. Durant sa carrière, il travaille notamment sur le virus du sida aux côtés du célèbre immunologue Anthony Fauci . Il fait ensuite la majorité de sa carrière à l'Université de Pennsylvanie, où il rencontre Katalin Karikó. "Nous avons commencé à travailler ensemble en 1998, sans beaucoup de financements ni d'entrées dans le monde des revues scientifiques", raconte-t-il.

Mais Drew Weissman est aussi médecin de formation et n'a arrêté de recevoir des patients qu'au milieu des années 2010. L'idée que son travail sur l'ARN a pu aider à sauver des centaines de millions de vies le ravit mais il ne compte pas s'arrêter là. Parmi ses nouveaux objectifs figure désormais la quête d'un vaccin contre tous les coronavirus. "Il y a eu trois pandémies ou épidémies (de coronavirus) au cours des 20 dernières années", expliquait-il lors d'un entretien à l'AFP en septembre 2021. "Il faut partir du principe qu'il y en aura d'autres. "