Prix Nobel de physique : qui sont Anne L'Huillier et Pierre Agostini, les deux Français récompensés ?

Le Nobel de physique a été attribué ce mardi au Français Pierre Agostini, à la Franco-suédoise Anne L'Huillier et au Austro-hongrois Ferenc Krausz. Les chercheurs ont été récompensés pour avoir créé "des impulsions extrêmement courtes de lumière qui peuvent être utilisées pour mesurer les processus rapides au cours desquels les électrons se déplacent ou changent d'énergie", indique le jury.

Les avancées des trois physiciens "ont permis d'explorer des processus qui étaient tellement rapides qu'ils étaient auparavant impossibles à suivre", a-t-il ajouté. Les trois physiciens ont réussi à créer des impulsions de lumière de l'ordre de l'attoseconde. "Une attoseconde est si courte qu'il y en a autant en une seconde qu'il y a eu de secondes depuis la naissance de l'univers", relève l'Académie suédoise royale des sciences.

Anne L'Huillier, enseignante dévouée

Anne L'Huillier a 65 ans, elle est née à Paris. Elle est sortie diplômée de l'Université Pierre et Marie Curie en 1986, puis a travaillé au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et enseigne désormais en Suède, à l'Université de Lund. C'est devant ses étudiants qu'elle a appris qu'elle recevait le Prix. "Même le Prix Nobel de physique 2023 ne peut pas arracher Anne L'Huillier à ses étudiants", s'amuse l'Académie sur "X" (anciennement Twitter). Après le coup de téléphone lui annonçant la nouvelle, "elle est retournée faire cours devant ses élèves".

Avant Anne L'Huillier, quatre femmes seulement ont obtenu le prix Nobel de physique depuis sa création en 1901 : Marie Curie (1903), Maria Goeppert Mayer (1963), Donna Strickland (2018) et Andrea Ghez (2020). "Je suis très touchée, il n'y a pas tant de femmes qui ont obtenu le prix, donc c'est très très spécial", a réagi la lauréate de cette année. La physicienne a encouragé les femmes à se lancer dans une carrière scientifique : "Allez-y", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse à Lund.

Au cours de sa carrière, elle a notamment découvert en 1987 qu'en éclairant un gaz noble avec un laser infrarouge, des "harmoniques" de cette lumière apparaissaient sous forme de flash, chacune avec un cycle différent. "Dans mon travail, je vois deux choses fondamentales. L'une est d'observer les électrons et leurs propriétés. L'autre est beaucoup plus pratique : la radiation que nous produisons est aussi utile pour l'industrie des semi-conducteurs que pour l'imagerie. Donc il y a vraiment une application pratique", a-t-elle expliqué.

La chercheuse franco-suédoise figurait parmi les favorites de cette année pour le Prix de physique car elle avait remporté le prestigieux prix Wolf en 2022, parfois précurseur du Nobel, conjointement avec Ferenc Krausz, 61 ans, et le Canadien Paul Corkum.

Pierre Agostini, passé par le CEA

Pierre Agostini est né en 1941 et a été élève au Prytanée de La Flèche, dans la Sarthe, selon France 3 Pays de la Loire , qui précise qu'il a obtenu son baccalauréat Mathématiques Élémentaires en 1959. Il est ensuite parti étudier à l'Université d'Aix-Marseille, dont il est sorti diplômé d'un doctorat en 1968. Il a ensuite été chercheur au CEA. "​Anne L'Huillier et Pierre Agostini ont reçu ce jour le prix Nobel de physique 2023 pour leurs travaux initiés et conduits au CEA", souligne ce mardi le centre sur son site Internet . Leurs travaux "pionniers" "sont aujourd’hui indispensables pour comprendre de nombreux phénomènes de physique, chimie et biologie", poursuit le CEA. "Pour la première fois, le Nobel est attribué à des chercheurs pour leurs travaux au CEA, soulignant ainsi l’excellence scientifique de l’organisme."

En 2001, Pierre Agostini a réussi à créer une série d'impulsions lumineuses de 250 attosecondes chacune et c'est ce travail qui est souligné par l'Académie Nobel. Le chercheur français enseigne aujourd'hui aux États-Unis, à l'Ohio State University.

Ferenc Krausz, un chercheur austro-hongrois

Ferenc Krausz est né en 1962 a Mór, en Hongrie. Il a été diplômé de l'Université de technologie de Vienne en 1991 et est actuellement directeur de l'Institut Max Planck en Allemagne.