Procès 13-Novembre, jour 136 : "Salah Abdeslam n'est pas un terroriste tombé du ciel"

C’est Camille Hennetier, l’avocate générale, numéro 2 du parquet national antiterroriste, qui s’est à nouveau levée la première, pour poursuivre le réquisitoire entamé hier. Au premier jour, elle avait commencé “à reconstruire le puzzle de l’attaque pour avoir une vision globale de la cellule terroriste”, et elle était d’abord revenue sur les préparatifs. Au deuxième jour des réquisitions, elle en vient à l’organisation des attentats. Et cite d’abord le nom d’un accusé jugé en son absence : Oussama Atar, commanditaire présumé des attentats, présumé mort en Syrie. “C’est lui qui a fait le choix des combattants aguerris”, avec Abdelhamid Abaaoud. Elle égrène les noms de plusieurs des terroristes du 13-Novembre, qui avaient intégré une katiba francophone. Le trio du Bataclan en faisait partie. Elle estime que les deux Irakiens, kamikazes du Stade de France, ont été choisis dans la Liwa Al Sadiq, composée de soldats d’élite du groupe Etat islamique.

14 hommes projetés de Syrie pour des attaques en Europe

Un accusé du box en était membre selon elle : Osama Krayem, le Suédois aux longs cheveux bruns, reconnu par un sourcil sur l’une des vidéos les plus atroces du groupe terroriste, cette vidéo sur laquelle un pilote jordanien est brûlé vif dans une cage. Krayem, en treillis militaire, y assiste “et il en est fier”, dit-elle. Krayem qui était pour elle “un soldat aguerri totalement acquis à la cause de l'EI et choisi pour commettre un attentat-suicide". Profil similaire pour Sofien Ayari, qui disait de Daech : "C'est pas des anges, mais c'est des gens qui essayent de faire de leur mieux dans un milieu de guerre". Il a reconnu à l’audience s’être livré à des combats, dans lesquels il a d’ailleurs été grièvement blessé au visage. Elle évoque le duo Muhammad Usman et Adel Haddadi. Deux accusés qui ont été arrêtés en Autriche un mois après les attentats et ne reconnaissent pas avoir combattu en Syrie. Elle martèle qu’ils sont restés en lien avec le commanditaire présumé, jusqu’à leur arrestation, toujours “loyaux”, pour une prochaine attaque.

Elle évoque d’autres accusés absents et non des moindres, les frères Fabien et Jean-Michel Clain, voix de la revendication des attentats. Et elle résume la manière dont les commandos sont revenus de Syrie : 14 hommes projetés pour des attaques. Ils ont cheminé avec de faux passeports syriens et grâce à un passeur puis effectué une traversée en mer jusqu’à Leros, avant un voyage à travers l’Europe. Un chauffeur les a récupérés à Ulm ou à Budapest, pour les emmener jusqu’en Belgique, où la cellule est déjà installée et concentrée sur la logistique. A la tête de cette cellule belge, Ibrahim El Bakraoui et Abdelhamid Abaaoud - revenus de Syrie à l’été 2015, en passant comme d’autres par la route des migrants.

A Budapest, c’est Salah Abdeslam qui est accusé d’avoir récupéré les cinq commandos de terroristes envoyés de Syrie, par groupes. Dans son box, durant le procès, Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos parisiens n’a reconnu qu’une partie de ces voyages. Nicolas Braconnay, le deuxième avocat général, se lève à son tour et clame que tous les accusés de ce procès "ne sont pas djihadistes mais tous ceux que vous jugez ont accepté d'apporter leur concours à un groupement terroriste. Que ce soit par conviction, par lâcheté, ils ont contribué à armer la bête". Il rappelle que la logistique fait partie du "djihad subsidiaire".

"Un surintendant de la terreur dans la logistique des caches"

A la tête de cette logistique, avec Abdelhamid Abaaoud (revenu de Syrie à l’été 2015), les frères El Bakraoui. L’un d’eux a demandé de fausses cartes d’identité au faussaire Farid Khakhach. Toutes n’ont pas servi, mais toute la question est de savoir si l’accusé Kharkhach, considéré comme "une pièce rapportée de la cellule", avait conscience de la nature terroriste de cette cellule. Le deuxième avocat général s'attelle à un autre accusé : Mohamed Bakkali, déjà condamné à 25 ans de réclusion criminelle dans l’affaire de l’attentat du Thalys ; il attend son procès en appel.

Pour Nicolas Braconnay, Bakkali a loué plusieurs caches et “il savait que ces appartements étaient destinés à accueillir des hommes pour commettre des attentats de masse" . Il le définit comme "un surintendant de la terreur dans la logistique des caches." Concernant Ali El Haddad Asufi, accusé d’avoir recherché des armes aux Pays-Bas, l’avocat général estime qu’il y a “un lourd faisceau d’indices”, mais aucune preuve que les 33 chargeurs de kalachnikovs ayant servi le 13-Novembre venaient de ceux amassés par un frère El Bakraoui, qui aurait missionné El Haddad Asufi pour trouver des munitions.

En fin de journée, c’est au tour du troisième avocat général de se lever : Nicolas Le Bris, qui analyse les derniers jours avant “le cauchemar du 13-Novembre qui a fait 132 morts”, 130 le soir des attaques et deux depuis, suicidés. L’avocat général, le ton grave, tient d’abord à rappeler qu’il y avait “des couteaux de boucher” dans une des voitures des terroristes, et il est persuadé qu’ils étaient destinés à tuer. Puis il entame sa démonstration, très clairement. Cinq groupes de terroristes devaient frapper, le 13 novembre 2015. Deux pays devaient être visés : la France et les Pays-Bas. "Manifestement, les cibles finales ont été validées dans les derniers jours avant les attentats" , pense-t-il.

"Une absence de précaution des frères Abdeslam et de Mohamed Abrini"

Nicolas Le Bris relève une "absence de précautions par les frères Abdeslam et Mohamed Abrini. Nous sommes convaincus que cette prise de risque traduit leur intention de mourir lors des attentats". Pour lui, les trois Molenbeekois ont été “au cœur de la préparation des attentats”. A partir du lundi 9 novembre 2015, ils ont loué trois voitures et des caches, un appart-hôtel à Alfortville, un pavillon à Bobigny. Dans ce pavillon, Brahim Abdeslam avait décidé dans quelle chambre Abrini dormirait. Le soir du 10 novembre 2015, Salah Abdeslam a dîné avec sa fiancée, et pleuré. “Cela ressemble bien à une soirée d’adieu”, commente l’avocat général. Le 11 novembre, ils retournent en France dans une des planques. Le 12 novembre, c’est le départ en convoi des onze hommes destinés à commettre des attaques-suicides, selon l’accusation.

Ils quittent les trois planques belges, direction les deux caches françaises. Dans l’appart-hôtel d’Alfortville, quatre hommes : le trio qui frappera au Bataclan, et Bilal Hadfi, qui sera finalement un des kamikazes du Stade de France. Dans la planque de Bobigny, les frères Abdeslam, Mohamed Abrini, et Abdelhamid Abaaoud, entre autres. Mais cette nuit du 12 au 13 novembre, Abrini “part comme un voleur”, dit l’avocat général. Un départ précipité, en taxi, qui aurait chamboulé tous les plans des attaques selon lui. Car le magistrat ne croit pas ce qu’a dit l'accusé Abrini à l’audience le 22 mars dernier : qu’il était “prévu pour le 13”, mais aurait renoncé quelques jours avant. Pourquoi accompagner les autres jusqu’à la planque, dans ce cas-là ? Nicolas Le Bris affirme qu’Abrini a fait faux bond au dernier moment et à la surprise générale. Juste après sa défection, les logisticiens donneurs d’ordres depuis la Belgique ont passé des coups de fil d’une planque à l’autre. C'est l'enquête qui l'a prouvé. La téléphonie a permis d'établir qu'Hadfi avait étonnamment changé de planque en pleine nuit. Le parquet national anti-terroriste pense qu’il aurait dû être le 4e membre du commando du Bataclan. Il a donc finalement activé sa ceinture explosive au Stade de France, à 21h53.

Trois "survivants des commandos du 13-Novembre" précise un avocat général

Est-ce là que Salah Abdeslam devait aussi se faire exploser ? Ou devait-il frapper à l’aéroport Charles de Gaulle ? Le parquet national anti-terroriste estime en tout cas qu’il n’est pas “un terroriste tombé du ciel” qui aurait remplacé son ami d’enfance Abrini au dernier moment. L’accusation pense que les révélations inédites de Salah Abdeslam à l’audience, sur le café du 18e arrondissement de Paris qu’il aurait repéré en taxi avec son frère, ne tiennent pas. Le PNAT est convaincu qu’il n’y a pas eu de repérage. Et que la cible de Salah Abdeslam n’était en réalité pas le 18e arrondissement, pourtant inscrit sur la revendication des attentats.

Quant à la cible "Charles de Gaulle", inscrite sur un papier contenant l’ADN d’Abdelhamid Abaaoud et de Salah Abdeslam, elle reste un mystère non-expliqué. Autre aéroport qui aurait dû être visé le 13-Novembre, celui de Schiphol, aux Pays-Bas, rappelle le parquet national anti-terroriste. Les avocats généraux pensent que les accusés Ayari et Krayem devaient commettre une action-suicide simultanément avec les attentats parisiens. lls avaient pris un billet aller pour Schiphol, et sont finalement revenus très vite en Belgique. Comme ils sont restés mutiques à l'audience sur cette soirée-là, le mystère demeure là aussi. En tout cas, pour le parquet national antiterroriste, les accusés Ayari et Krayem sont eux aussi "des survivants des commandos du 13-Novembre". La plupart des membres des commandos étaient "interchangeables", selon Nicolas Le Bris. Les trois avocats généraux poursuivront leurs réquisitions ce vendredi. A la fin, sera requis le quantum des peines. La plus légère encourue : six ans de prison. Les plus lourdes, pour la plupart des accusés : réclusion criminelle à perpétuité incompressible.

