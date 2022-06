Procès 13-Novembre, jour 139 : Abdellah Chouaa, "un homme libre depuis six ans qui peut tout perdre"

Comme tous les jours depuis le 8 septembre, Abdellah Chouaa est arrivé libre à l’audience. Masque noir, T-shirt bleu, il s’est, comme tous les jours, assis sur l’un des trois strapontins dévolus aux accusés placés sous contrôle judicaire, juste devant le box des autres accusés détenus. Mais aujourd’hui n’était pas du tout un jour comme les autres. C’était, en ce 139e jour d’audience, celui où ses avocats allaient plaider pour son acquittement. Pour sa liberté aussi.

L'ami de Mohamed Abrini

Car, débute Me Gwenaël Poirier, Abdellah Chouaa est "un homme libre depuis six ans qui, par votre décision, peut tout perdre, un accusé libre qui est aussi le plus menacé par les réquisitions de la semaine dernière car c'est celui qui a fait le moins de détention provisoire." Cinq mois en l'occurrence. Alors, il a fallu tout décortiquer. L’aridité du dossier : les relevés téléphoniques d’une ligne dont Abdellah Chouaa s’est toujours défendu d’avoir été le propriétaire, la perception de la radicalisation de Mohamed Abrini, son ami de longue date qui deviendra "l'homme au chapeau” des attentats du Bruxelles, sans que lui, Abdellah Chouaa n’en ai rien vu, assure à son tour Me Adrien Sorrentino. Car "Abdellah Chouaa est un homme innocent", plaide le pénaliste. Lui qui s’est pourtant si mal défendu à la barre, si mal expliqué sur les faits qu’on lui reproche. "Mais je sais avec certitude que ses maladresses sont à mettre non pas sur le terrain de la suspicion mais sur les incompréhensions d'un homme innocent." Un homme interrogé 14 fois par les juges, dans deux systèmes judiciaires différents, en France et en Belgique, poursuit son avocat "risquant à chacune de ses réponses la réincarcération. Et, à chacune de ces réponses, un peu plus mauvais”.

Six d’emprisonnement requis contre lui

Pourtant, martèle son avocat avec brio, Abdellah Chouaa n’a été rien d’autre qu’un homme utilisé par celui qui deviendra l’un des membres de la cellule terroriste du 13 novembre 2015. Ignorant tout de ce qui se préparait alors, défend Me Sorrentino. "En plus de lui cacher la vérité, on va utiliser Abdellah Chouaa. Parce que c'est l'homme à qui on peut tout demander. Celui qui est plus vieux, inséré, père de famille, sérieux. Il est un gage parfait. Un gage d'innocence." Alors oui, Abdellah Chouaa va conduire Mohamed Abrini à l’aéroport, pour ce qu’il croit alors être un départ en Turquie.

"Et puis Mohamed Abrini va présenter ses billets à Abdellah Chouaa : aller et retour en Turquie. Donc, au moment du départ, Abdellah Chouaa n'a aucune idée qu'en réalité, il va partir en Syrie." Lorsqu’il comprend, il le dénonce même aux autorités belges. Qui n’en feront rien. Ou si peu. "En juin 2015, quand Abdellah Chouaa dénonce Mohamed Abrini, poursuit Me Sorrentino dans sa plaidoirie, cela donne lieu à une enquête, qui aurait pu permettre, dès octobre 2015 de remonter directement à la cellule terroriste avant les attentats." Et d’en tirer la conclusion pour son client : "On voudrait condamner un homme qui aurait permis, peut-être de remonter la cellule. Si lui vous le condamnez, le terrorisme aura encore une fois gagné. C'est inacceptable, incompréhensible. Et moi même j'en dors pas."

"Un homme innocent"

Alors, parce que six ans d’emprisonnement ont été requis contre lui par le parquet national antiterroriste, Me Adrien Sorrentino plaide aussi contre l’absurdité selon lui d’une réincarcération de son client. "C'est un être humain enchaîné depuis six ans qui attend que vous le libériez. Chaque jour entrant dans cette salle, la peur au ventre, en espérant que son nom ne soit pas mêlé à ceux qui prônent l'infamie, priant pour que son fils ne le reconnaisse pas à la télévision le soir. Un homme qui a passé dix mois à communier avec la douleur des victimes, à les saluer le midi, à se recueillir avec certaines devant le Bataclan et les terrasses canardées." Un homme innocent, affirme une dernière fois son avocat pour ses derniers mots à cette audience.

La parole à la défense de Mohammed Amri

Les prochains mots seront ceux des avocats de Mohammed Amri, cet accusé détenu depuis le 14 novembre 2015 et accusé de deux infractions : le fait d’avoir emmené Brahim, puis Salah Abdeslam, louer des voitures. En droit, cela se traduit par l’infraction d’association de malfaiteurs terroriste. Et le fait d’avoir été récupérer, dans les heures qui ont suivi les attentats Salah Abdeslam à Paris, soit du recel de terroriste. "Il y a une série d'interrogations qui viennent assez naturellement en tête quand on étudie la situation de Mohamed Amri, entame Me Negar Haeri dans sa plaidoirie, toutes relèvent de la question de la perception."

C’est en effet tout l’enjeu pour celui qui a véhiculé et loué des voitures pour ceux dont il aurait dû percevoir le danger. "Sinon en en arrive à la situation absurde, poursuit Me Haeri, où un homme qui a fourni une simple bouteille d'eau, à un ami dont il sait qu'il est radicalisé, encourt aujourd'hui 30 ans de réclusion si le dit ami décide de se servir de cette bouteille d'eau pour fabriquer une bombe". Mais, poursuit Me Haeri dans son raisonnement, Mohammed Amri n’a même pas perçu que Brahim Abdeslam s’était radicalisé au point de devenir plus tard le kamikaze du Comptoir Voltaire. “Lui, et tous ceux qui se sont fait berner l'ont vu se défendre d'être radicalisé par des comportements. Ils ne l'ont pas seulement entendu dire qu'il aimait la vie. Ils l'ont vu jouir de la vie et ont joui de la vie avec lui." Alors non, Mohammed Amri n’a pas compris et n’a nullement adhéré à ce projet terroriste qui se mettait alors en place. "Mohammed Amri c'est le shit, Jul, Kamikaz. Et de l'autre côté, plaide à son tour Me Xavier Nogueras en montrant le parquet, nous avons la désubjectivisation de la circonstance aggravante. On a nécessairement le droit de venir vous dire qu'il y a une fracture. Y a-t-il une compréhension mutuelle?"

Et Me Nogueras de poursuivre sur cette nuit du 13 novembre 2015, lorsque Salah Abdeslam appelle son copain de quartier, Mohammed Amri pour venir le récupérer à Paris. Celui-ci rechigne, puis finit par accepter. "Lorsque Mohammed Amri va apprendre que Salah Abdeslam a été sur ce théâtre-là, on peut comprendre que son état de sidération." Un état qui l’a empêché de dénoncer le terroriste aux forces de l’ordre. “Car on n'a pas besoin d'avoir une arme sur la tempe pour être terrorisé. Il y a un climat de peur dans ce huis-clos de carlingue. Un huis-clos terrifiant ". Xavier Nogueras qui plaide encore, “l’amour de l’humanité : et c'est avec cet amour de l'humanité que je vous demande de réfléchir à l'avenir de Mohamed Amri. Et je vous demande aussi de penser à l'acquitter. Pensez-y".