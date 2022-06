Procès 13-Novembre, jour 141 : "Il faut se mettre à hauteur d'homme pour vous permettre de bien juger"

C'est Me Fanny Vial qui s'avance la première à la barre. L'avocate, qui un jour était sortie de ses gonds face au président Périès , prend une petite voix ultra douce pour plaider pour son client, Farid Kharkhach, celui qui est jugé pour avoir fourni des faux papiers à la cellule terroriste. Elle lit des extraits de lettres écrites de sa cellule de prison. 10 janvier 2017 : "Pour moi, c’est vraiment triste ce qu’il se passe". Sept jours plus tard, le 17 janvier : "Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment dégueulasse". Ou encore : "Je déteste ces gens-là, je ne veux pas être jugé pour participation aux activités d'un groupe terroriste". Comme douze des autres accusés présents à ce procès, Farid Kharkhach est poursuivi pour association de malfaiteurs terroriste -seul Hamza Attou est poursuivi pour recel de malfaiteur terroriste. Il encourt donc sur le papier vingt ans de réclusion criminelle. Les avocats généraux du parquet national anti-terroriste ont requis contre lui six ans de prison.

"C'est un gentil, Farid Kharkhach"

À l'audience durant ces neuf mois de procès, Farid Kharkhach n'a cessé de reconnaître sa culpabilité dans la fabrication de quelques fausses cartes d'identité. Il est accusé d'en avoir fourni quatorze à la cellule. Me Vial estime qu'on ne peut lui en imputer que trois. Mais elle martèle ce qu'il a aussi invariablement répété dans son box : qu'il ne savait pas que Khalid El Bakraoui, logisticien en chef des attentats du 13-Novembre et futur kamikaze des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, était adepte de l'islam radical.

Donc, il n'aurait pas eu conscience de commander de fausses cartes avec perruques grossières pour une cellule qui s'apprêtait à commettre les pires attentats que la France ait connus. Me Vial, voix douce toujours pour lire d'autres extraits de lettres de Kharkhach après son arrestation : "J’ai un coeur. Ils me prennent pour quelqu'un de dangereux et ça me détruit." Ou aussi : "Les terroristes, c’est eux qui nous ont mis dans la merde". Ou encore, en 2018 : "Si j'avais su, je n'aurais pas aidé ce Satan". L'avocate estime que l'accusation a taillé "un costume trop grand" pour son client. Elle annonce : "Nous avons l’honneur de plaider l’acquittement pour Monsieur Farid Kharkhach, qui aura 40 ans le 2 juillet prochain, père de deux enfants de 5 et 12 ans".

Elles sont trois avocates pour défendre Farid Kharkhach : Mes Fanny Vial, Marie Lefrancq, Louise Dumont Saint Priest. Mais seules deux vont finalement plaider. La deuxième Me Lefrancq s'approche de la barre, tellement intimidée qu'on peine à l'entendre : "Ce n'est pas simple de devoir plaider pour M. Kharkhach. Il y a une solennité qui écrase. Cette plaidoirie est un moment qu'on attend, mais vertigineux, il faut être à la hauteur". Et elle se met à parler du caractère de Kharkhach, car "se mettre à hauteur d'homme, c'est l'exigence absolue qui va vous permettre à vous de bien juger". Elle rappelle que "la justice est rendue par des hommes pour des hommes". Elle plaide l'individualisation de la peine. Regrette que très peu de temps ait été accordé à chacun des accusés, sur neuf mois d'audience. Elle décrit Kharkhach en "papa gâteau, qui se déguise pour faire rire son fils aux anniversaires. C’est un gentil, Farid Kharkhach". Elle dit qu'en 2015, il fumait, buvait de l’alcool, vivait à l’occidentale, avait inscrit son fils dans une école catholique. Me Lefrancq répète ce que lui-même avait dit, qu'il a peur de tout en général. Même peur de regarder le journal télévisé. Peur d'une abeille, peur d'un cafard. Sous-entendu : comment aurait-il pu participer aux attentats avec toutes ces phobies-là ?

Me Marie Lefrancq, autre avocate de Farid Kharkhach. © Radio France - Valentin Pasquier

Des peurs et des TOC

Des phobies, et des troubles obsessionnels du comportement. Parmi ces TOC, souffle-t-elle : "Nettoyer avec une lingette la vitre de son box". Elle évoque aussi des rapports du quartier d'évaluation de la radicalisation, en prison. Le détenu Kharkhach est "angoissé", "se dégoûte", participe aux ateliers de sophrologie et pour le Téléthon. Elle insiste sur sa "pelade", maladie auto-immune dont lui-même disait souffrir. C'est la perte de cheveux qui lui aurait fait adopter sa drôle de coiffure : cheveux rasés sur les côtés, mini-chignon sur le haut de crâne. Pour elle, Kharkhach est loin de l'accusé décrit par l'accusation, l'homme qui "par cupidité" aurait fermé les yeux sur les demandes d'un frère El Bakraoui, à qui il aurait fourni des faux papiers en échange de quelques billets d'euros. Elle rappelle que Kharkhach est l'accusé qui a fait un malaise dans son box le premier jour du procès . Le premier aussi qui s'est ensuite levé de lui-même, entendant des parties civiles témoigner, deux garçons qui avaient perdu leur père. Farid Kharkhach a alors clamé comme un cri du coeur : "Mon coeur saigne".

Et Me Vial revient à la barre. Pour tenter de démontrer que cet accusé apparu comme sensible, n'a pas agi en conscience pour la cellule terroriste. Clame qu'il n'était que "l'intermédiaire d'un intermédiaire", dans un vaste réseau de faux papiers -le réseau Catalogue. Elle fait projeter des procès-verbaux sur grand écran, de manière étonnante dans une plaidoirie. Elle pointe une petite lumière verte sur les mots qu'elle veut mettre en exergue. Montre un calendrier de l'année 2015, avec au surligneur jaune, les dates lors desquelles Kharkhach aurait fourni des faux papiers. Et elle essaye de démonter plusieurs de ces dates, en septembre 2015. Sa démonstration n'est pas simple à suivre. Jusqu'à ce qu'elle évoque ce premier interrogatoire devant la juge d'instruction belge Isabelle Panou. Interrogatoire de première comparution, en juin 2017, lors duquel Farid Kharkhach, assisté d'une avocate commise d'office, aurait été forcé d'avouer des choses fausses sous pression.

Il aurait avoué pour qu'on libère de garde à vue sa femme, qui allaitait alors leur petite fille de trois mois. Il aurait avoué pensant lui-même être libéré, aurait été victime d'un chantage de la magistrate belge. Il aurait fini par dire sans le penser donc, qu'il avait vu le comportement de Khalid El Bakraoui changer. Des aveux qui pèsent pour l'accusation, car c'est sur cette conscience-là, notamment, qu'on déduit qu'il pouvait comprendre qu'il travaillait pour une association de malfaiteurs terroriste. Mais Me Vial estime que ces aveux-là ne sont pas du tout "cohérents". Pour preuve, elle plaide qu'on a demandé à Kharkhach quel homme il reconnaissait sur planche-photo comme ayant été avec lui et un frère El Bakraoui ? Et Kharkhach de répondre en 2017, qu'il reconnaissait une photographie d'Oussama Atar, le commanditaire des attentats, alors en Syrie. Mais comment Kharkhach qui était, lui, au Maroc aurait-il pu le reconnaître ?, interroge Me Vial.

Farid Kharkhach était d'ailleurs ensuite très vite revenu sur ces aveux-là. Me Fanny Vial conclut qu'il faut acquitter Farid Kharkhach de l'association de malfaiteurs terroriste et ne le condamner que pour les faux. Elle dit que les cinq ans qu'il a déjà passés en détention provisoire, "c'est trop". Elle rappelle qu'elle aurait préféré qu'il comparaisse à ce procès libre, comme trois autres accusés sur des strapontins. Durant le procès, les avocates de l'accusé Farid Kharkhach avaient d'ailleurs formulé une demande de mise en liberté, qui avait été refusée. Les plaidoiries de la défense se poursuivront ce vendredi à 12h30 avec les avocats de l'accusé Ali El Haddad Asufi.

