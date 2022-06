Procès 13-Novembre, jour 143 : "Comment on se défend d'accusations absurdes?"

C’était exceptionnellement encore l’heure du café matinal lorsque se sont ouvertes les portes de l’immense salle d’audience. Car pour cette 143e journée d’audience, les plaidoiries de deux accusés importants étaient prévues : Osama Krayem et Yassine Atar.

L'homme au pilote jordanien

Avant d’ajouter immédiatement : “je défends l’homme au pilote jordanien”, référence à l’assassinat de Maaz Al-Kassasbeh, otage de l’Etat islamique, brûlé vif dans une cage. Images insoutenables projetées à l’audience sur lesquelles la cour a pu voir Osama Krayem parmi les djihadistes qui ont encadré cet assassinat. “Je défends un homme qui ne peut pas dire qu'il a de l'humanité, sans emporter des murmures indignés”, poursuit Me Durand-Poincloux.

Un homme, ajoute son autre avocate, Me Gisèle Stuyck, ordinateur portable posé sur le pupitre, qui “assume parfaitement le fait qu'il doit être condamné, même sévèrement, mais uniquement et exclusivement pour ce qu'il a commis." Et c’est la difficile ligne de crête sur laquelle s’est engagée la défense de celui qui a souvent été décrit comme le plus haut gradé de l’Etat islamique parmi les accusés de ce procès : démontrer que s’il s’est bien rendu coupable de l’infraction d’association de malfaiteurs terroriste, il n’est en revanche pas complice des attentats du 13 novembre 2015 et ne s’est pas rendu à l’aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas dans le but d’y commettre une autre attaque, ainsi que le soutient le parquet national antiterroriste.

Mais d’abord, l’assassinat du pilote jordanien. “Moi aussi je vis depuis des mois avec les images de cet homme en flammes qui fond au fond de sa cage. Moi aussi j'y pense la nuit. Et je me dis : comment est-il possible de faire une chose pareille?", plaide Me Durand-Poincloux. “Et comment moi je vais faire pour me lever et me battre pour celui-là? La question m’a rongée. Aujourd’hui, je me suis levée parce que j’ai la certitude que lui aussi, maintenant, il y pense la nuit.”

Ensuite, son implication dans les attentats du 13 novembre 2015. Lui qui, rappelle Me Gisèle Stuyck, était “initialement prévu pour une opération martyr avec un camion en Irak”. Lui qui, alors qu’il a rejoint la cellule terroriste et séjourne dans différentes planques en Belgique, n’a cependant, “au matin des attentats, résidé avec aucun des auteurs des attentats de Paris. Il ne les connaît pas”, remet en perspective Me Margaux Durand-Poincloux. Alors, plaident encore ses avocates, Osama Krayem est certes coupable de l’infraction d’association de malfaiteurs terroriste. Et “vous le condamnerez au maximum de la peine encourue, 20 ans de réclusion. C’est adapté”. Mais, poursuit encore Me Durand-Poincloux, “vous voulez la sécurité, vous avez raison. Vous voulez que cette tuerie ne se reproduise jamais, vous avez raison. Peut-être que pour atteindre ce but, il faut frapper fort. Mais prenez garde car même si vous ne frapperiez pas exactement un innocent, vous frapperiez à côté".

Le frère du commanditaire des attentats

Yassine Atar ensuite. Et cette fois, c’est bien de son innocence que ses avocats tentent de convaincre la cour. “J'ai le sentiment ici, clame d’emblée Me Christian Saint-Palais, en plaidant l'acquittement, pour le frère de celui qui a organisé ces attentats et recruté les kamikazes, le cousin des logisticiens, kamikazes à Bruxelles, en portant son intérêt, de poursuivre aussi l'intérêt général". Yassine Atar, frère d’Oussama Atar, cadre de Daech, commanditaire des attentats du 13 novembre 2015, pour qui l’accusation est partie d’un message retrouvé dans un ordinateur. Il était écrit : “je te remercie de ce que tu as fait pour moi". Et depuis désormais 6 ans et 3 mois, on cherche ce que le terroriste a voulu dire par "je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi".

La suite, plaident les avocats de celui contre lequel neuf ans d’emprisonnement ont été requis par le parquet national antiterroriste, est une succession d’accusations infondées. "Yassine Atar c'est un peu pour moi comme un enfant qu'on a jeté dans l'eau et qui ne sait pas nager, analyse cette fois Me Raphaël Kempf, il se débat sous des accusations absurdes. Mais comment on se défend d'accusations absurdes?” Alors il s’est débattu, à l’audience, on l’a vu. Mais aussi pendant l’instruction, raconte Me Christian Saint-Palais, et durant ces parloirs avec ses avocats venus préparer sa défense. “C’est vrai que quand nous sortions de Fleury-Merogis, le samedi, nous arrivions sur le parking saoulés par ses paroles, reconnaît Me Christian Saint-Palais. Mais aussi, avec cette boule au ventre qui ne vous quitte pas pendant le week-end parce qu'il y a chez cet homme quelque chose qui vous oblige." Cet homme pour lequel il a donc été question de liens familiaux. “Vous évoquez la force d'attraction que peut entraîner un aîné sur un cadet", poursuit encore le pénaliste. “Mais, dans ce cas, n'avez-vous pas négligé la force qu'il a fallu au cadet pour résister ? Lui qui ne l'a jamais suivi. Lui, qui n'a donné aucun signe d'adhésion à ce qu'a pu faire son frère Oussama Atar.”

Quand à ses cousins, les frères Ibrahim et Khalid El-Bakraoui, qui ont piloté toute la logistique des attentats du 13 novembre 2015 et sont morts en kamikazes dans les attentats de Bruxelles le 22 mars 2016, "ce qu'on reproche à Yassine Atar c'est de n'avoir rien su, rien compris, de la radicalisation de ses cousins”, plaide Me Kempf. Mais, quand bien même “la connaissance de la radicalisation ne peut même pas être érigée en connaissance du but terroriste, on peut avoir des opinions qui dérangent, même religieuses. Des opinions sexistes, misogynes, réactionnaires. Qu'importe. Ce qui compte c'est que ces opinions ne mènent pas à l'action violente."

Bref, rappellent encore ses avocats, "on n'est pas parti d'un crime pour identifier son auteur, on est parti d'un homme qu'on a tenté par tous les moyens de rattacher à ce crime”, plaide Raphaël Kempf. “Nous avons besoin de juges qui ne s'éloignent pas des dossiers mais s'approchent du box. Qui ne regardent pas le frère et le cousin, mais eux. Nous avons besoin de juges qui tiennent”, renchérit Me Christian Saint-Palais. Et de conclure en choeur : “je vous demande d’acquitter Yassine Atar”. Yassine Atar, dont le fils aura 7 ans en juillet prochain. “Je voudrais que pour la première fois de sa vie, il puisse fêter son anniversaire avec lui."