Procès 13-Novembre, jour 145 : "Pour comprendre Sofien Ayari, il faut comprendre les soubresauts de son pays"

Il est l’un de ceux qui n’a pas parlé au cours de ce procès. Ou presque pas, disons. Car Sofien Ayari a eu quelques rares paroles. Et elles ont marqué. Lorsqu’il s’est expliqué sur son engagement dans les rangs de Daech, notamment. Un engagement aux motivations politiques, a assuré ce Tunisien de 28 ans. Et c’est sur cette ligne qu’ont choisi de plaider ses avocats. Ligne très politique. Ligne de crête jusqu’alors peu empruntée des avocats de la défense.

“Je vais commencer ma plaidoirie par l'histoire d'un petit garçon", plaide ainsi Me Isa Gultaslar. "Il avait 13 ans, il venait d'Era, une ville dans le sud de la Syrie. Avec d'autres enfants, il avait écrit un mot sur un mur à l'adresse du président syrien : 'ton tour viendra'. Ils ont été arrêtés. Le petit Hamza a été accusé d'être un terroriste par le régime syrien. Après avoir été torturé à mort, son corps a été remis à son père. Il avait été brûlé au visage, aux pieds. Son cou avec été brisé et son sexe tranché. Il avait 13 ans."

Publicité

"Comprendre l'homme"

Ne pas oublier les victimes syriennes. Ne pas les occulter. Même si, confie celui qui fut, avant son départ en Syrie, l’avocat d’Oussama Atar, commanditaire des attentats du 13 novembre 2015, “ce que j'appréhendais le plus en venant à ce procès, c'était de voir les victimes et le regard qu'elles pourraient porter sur les avocats de la défense. Et puis, elles sont venues. Et la seule chose que j'ai vue c'est beaucoup de bonté et d'humanité."

C’est d’ailleurs ce qu’avait déclaré, lors d’une de ses rares prises de parole là encore, Sofien Ayari lui-même. L’accusé s’était alors dit touché par certains témoignages de parties civiles. Mais c’est sur un autre témoignage, celui de la juge d’instruction belge Isabelle Panou que Me Gultaslar choisit de poursuivre. “Elle a parlé pendant 4 heures, elle a terminé par Sofien Ayari. Et elle a eu une seule phrase : 'il faut comprendre l'homme'."

Et le pénaliste belge d’énumérer : "Pour comprendre Sofien Ayari, il faut comprendre les soubresauts de son pays, la Tunisie. Il faut comprendre la solidarité de la jeunesse pour ce qu'il se passe dans les autres pays arabes. Il faut comprendre qu'à 21 ans, on ne fait peut-être pas les bons choix. Il faut comprendre que la guerre, ce n'est pas ce que l'on croit. Il faut comprendre qu'on n'a peut-être pas été utile. Il faut comprendre l'humiliation et les visages des enfants sous les décombres. Il faut comprendre qu'on s'est peut-être trompé mais qu'on n'ose pas le dire. Il faut comprendre tout cela pour juger Sofien Ayari."

Plaidoirie Me Ilyacine Mallaoui pour Sofien Ayari © Radio France - Valentin Pasquier

Juger Sofien Ayari pour crimes de guerre

“Vous le jugerez à l'aune des faits matériels du dossier mais aussi à l'aune de ce qu'il est", renchérit son autre avocat, Me Ilyacine Maallaoui. "Sofien Ayari n'a jamais nié être allé en Syrie, il a même apporté des éléments à votre cour, il a parlé de sa blessure”. Arrêté en même temps que Salah Abdeslam, à Bruxelles, il a vu le parquet national antiterroriste requérir à son encontre la réclusion criminelle à perpétuité. "On vous demande une peine au sein de laquelle les jours ne se compteront plus", ajoute Me Maallaoui. "On vous le demande sur base de convictions et non de preuves. On vous demande une mort carcérale."

La suite est un long développement sur le droit international des conflits armés et la nécessité, selon Me Gultaslar, de juger Sofien Ayari, combattant de l’État islamique, pour crimes de guerre. Soit devant une autre instance. Développement documenté, argumenté. Mais pour lequel la cour d’assises spécialement composée, saisie des attentats du 13 novembre 2015, est vraisemblablement incompétente. "Ce n'est pas le djihadisme qui précède la guerre, c'est la guerre qui précède le djihadisme. La seule chose que les guerres antiterroristes ont produit, c'est encore plus de terrorisme , lance encore Me Gultaslar. Si on traite les hommes comme des bêtes, ils deviennent des bêtes."

Retrouvez ici tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 .