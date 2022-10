Procès de l'accident du vol Rio-Paris : "Vous nous méprisez depuis 13 ans !"

Huit longues minutes. Il a fallu tout ce temps à la présidente et aux assesseurs pour citer, un à un, le nom des 228 passagers et membres d'équipage tués dans le crash du vol AF447 Rio-Paris, dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009. Deux cent seize clients, douze membres de la compagnie, de 33 nationalités différentes. Parfois, les mêmes noms reviennent, et avec eux le souvenir de familles disparues. Jusqu'à cinq membres tués, pour l'une d'elle. Huit minutes qui, hormis le nom des victimes qui résonne dans la salle, se passent dans un silence de plomb.

Le calme du recueillement cache mal une colère sourde, qui éclate quelques instants plus tard. Le patron d'Airbus est appelé à la barre pour faire une déclaration spontanée. "J'ai tenu à être présent aujourd'hui, d'abord pour témoigner de mon profond respect pour les familles et proches de victimes", commence Guillaume Faury, dans son costume bleu foncé. "Enfin, et trop tard !", s'exclame une dame dans la salle, tandis que son voisin abonde : "Ça fait treize ans qu'on attend ce moment-là, vous nous avez méprisés, honte à vous !". La présidente ramène le calme.

"Un échec dans la mission"

Imperturbable en apparence, même si sa voix trahit parfois l'émotion, le directeur général reprend : "C'est un Airbus A330 qui s'est abîmé en mer, et pour nous tous, chez Airbus, c'est un échec dans la mission". "Notre métier, ce n'est pas de faire des plans ou assembler des avions, notre métier est que tous les gens qui montent dans un Airbus puissent redescendre en bonne santé à la fin du vol", ajoute Guillaume Faury. Pour appuyer cette volonté, le dirigeant d'entreprise en appelle aux chiffres : "Cinq millions de passagers décollent ou atterrissent chaque jour dans un Airbus", "nous visons le zéro accident", "la sécurité comme priorité numéro un". Un vocabulaire d'entrepreneur qui provoque des réactions scandalisées sur les rangs des parties civiles. "Pour eux, 228 passagers, c'est une statistique", déplore, à la sortie, la sœur d'un disparu, tandis que la mère d'un passager dit avoir surtout, derrière les chiffres, entendu parler de profit.

Vive colère, alors que déclaration de la Directrice générale d'Air France semble mieux accueillie. "Elle est dans son rôle", note une partie civile, tandis qu'une autre confirme que la compagnie aérienne a été "présente" après la catastrophe. Un peu plus tôt, Anne Rigail a, elle-aussi, dit son "respect" pour les familles, sa "compassion" : "J'ai pleinement conscience de l'émotion et la douleur que vont raviver ces prochaines semaines. La mémoire des victimes ne nous a jamais quittés". La dirigeante parle de "marque indélébile" pour la compagnie aérienne. "Je partage pleinement le besoin de comprendre ce qui s'est passé".

Étrangement, alors que, à l'ouverture de l'audience, 502 personnes se sont portées parties civiles, la grande salle d'audience du tribunal judiciaire de Paris n'est pas entièrement pleine. Treize ans après les faits, certains proches n'ont pas eu la force de revivre les détails macabres de la pire catastrophe vécue dans l'aviation française. D'autres habitent trop loin pour venir jusqu'à Paris suivre deux mois d'audience, au cours desquels Airbus et Air France vont devoir s'expliquer sur la prise en considération des incidents précédents sur les sondes Pitot, chargées de mesurer la vitesse de l'avion, et dont le givrage semble avoir provoqué un enchaînement de faits allant jusqu'à l'accident

Les personnes présentes confient, à l'issue de ce premier jour, s'attendre à deux mois difficiles. "Il va y avoir du sang sur les murs", redoute le frère d'un disparu. Car, tout en réaffirmant leur "respect" et leur "compassion", les dirigeants d'Airbus et d'Air France l'ont redit : les deux sociétés contestent et contesteront avoir commis toute faute pénale.

Le procès doit durer jusqu'au 8 décembre.