Procès de l'attentat de Nice : "Nous attendions ce jour avec impatience" confie une partie civile

Cordons verts ou rouges autour du cou, les victimes de l’effroyable attaque au camion-bélier, le 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais, ont pris place ce lundi pour la première fois dans l’immense salle d’audience du palais de justice de Paris. La même salle qui avait été construite spécialement pour accueillir le procès des attentats du 13 novembre 2015. La moitié des bancs était vide lorsque l’audience a débuté à la mi-journée, avec un peu de retard.

À 950 km/h de l’Île de la Cité, la robe rouge du président de la cour d’assises spécialement composée, Laurent Raviot, apparaît sur les écrans géants du palais des congrès de Nice. Les débats y sont retransmis en direct. Ici aussi, des victimes se sont présentées au compte-gouttes. "Nous attendions ce jour avec impatience", confie Seloua Mensi, tremblante. Elle a perdu sa grande sœur le 14 juillet 2016. "Une petite femme d’1m60 qui a fait face au 19 tonnes", résume Seloua. Elle veut s’exprimer et "les voir", eux, les accusés liés à cette nuit d’horreur.

Publicité

"Ils nous doivent des réponses"

Ils sont huit : sept hommes et une femme. Trois détenus, dans le box vitré, quatre sur des strapontins – ils comparaissent libres - , et une chaise vide. Un accusé est absent, détenu en Tunisie, il sera jugé par défaut. Tour à tour, ils se présentent à la cour, confirment leur nom, leur adresse, leur nationalité. À chacun, le président rappelle leur droit au silence et leur possibilité de faire des déclarations ou de répondre aux acteurs du procès. "Qu’est-ce qui est le mieux ?", demande l’un des accusés. Sourires dans la salle. Plusieurs d’entre eux affirment qu’ils répondront aux questions.

Leurs visages apparaissent en gros plan dans la salle de retransmission, à Nice. "C'est très dur", souffle Lobna. Sa sœur et sa nièce ont été blessés par le camion. "Il y a ceux qui connaissaient le terroriste. Lui n'est pas là physiquement mais il a laissé des traces à travers ces gens là. Ils l'ont côtoyé alors ils nous doivent des réponses. Ils nous le doivent parce que c'est trop difficile ce qu'il s'est passé ce jour-là", explique, d'une petite voix, Maria-Isabelle. Cette Niçoise était sur "la Prom'" le 14 juillet 2016. Elle compte assister à l'audience à distance, dans sa ville, comme protégée par les écrans de la salle de retransmission.

La recevabilité des parties civiles en question

"Les débats sont ouverts", annonce le président. Il rappelle que le procès est filmé pour les archives, comme l’était le procès des attentats du 13 novembre 2015. Il est maintenant question des victimes. Celles qui se sont déjà constituées parties-civiles ou celles qui souhaitent le faire.

Les avocats généraux du parquet antiterroriste déroulent leur raisonnement sur les critères qui peuvent permettre à une personne d'être ou non partie civile. Leurs conditions : être sur la trajectoire du camion, être intervenue pour faire cesser l’attentat, être un proche d’une victime blessée ou décédée, au cas par cas. La cour ne tranchera pas tout de suite. S’ensuit une litanie de noms et de prénoms. L’appel des parties civiles par ordre alphabétique. Plus d’un millier, citées par plus d'une centaine d'avocats. Le verdict est attendu le 16 décembre.