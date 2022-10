Procès de l'attentat de Nice : "Mon amour, tu ne t'es pas réveillée", lance une mère à sa fille disparue

Au procès des attentats de Nice, qui a débuté le 5 septembre à Paris, les familles des victimes continuent d'apporter leur flot de témoignages poignants à la barre de la cour d'assises spécialement composée. Parmi elles, Margaux. Elle est la mère de Léana, 2 ans tuée, comme 85 autres personnes, par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais, après le feu d'artifice.

"M’entends-tu quand je parle sur ta tombe ?"

Margaux, 28 ans, s’est avancée à la barre. Jeune femme aux cheveux blonds relevés en queue de cheval, un élastique chouchou bleu passé au poignet gauche, une surchemise à carreaux noir et blanc. Sur l’écran géant de la salle d’audience, Margaux fait projeter la photo d’une petite fille. Sa fille. Petite blonde aux cheveux tressés, en salopette en jean. Deux ans et demi. Morte dans l’attentat. En témoignant, Margaux s’adresse régulièrement à la fillette : “Mon amour, m’entends-tu quand je parle sur ta tombe ?”.

Publicité

Ce soir-là, Léana passe le 14 juillet avec son père, séparé de Margaux. Avec eux sur la promenade des Anglais, sa grand-mère et son cousin, Yannis, 8 ans. Tués eux aussi. À la barre, Margaux raconte le premier appel de son ex-compagnon. "Il hurle, je ne comprends pas. Je finis par raccrocher”. C’est plus tard, lors d’un deuxième coup de téléphone, après que les tentatives de réanimer la fillette ont échoué, qu’il lui dira : “c’est fini.” Elle ajoute : “mais qu’est-ce qui est fini ?”

Car dans les premiers temps, Margaux ne parvient pas à admettre la mort de Léana, qu’elle avait eue à 19 ans, presque en même temps que son baccalauréat. "Naïvement, je me suis dit qu'elle ouvrirait les yeux une fois qu'elle me verrait, qu'elle se réveillerait. Mais mon amour, tu ne t'es pas réveillée.”

Des cauchemars où elle doit sauver ses filles

Puis, il y a la vie qui continue. “Avec ton père, on a essayé de reconstruire quelque chose”. Le couple se reforme, ils ont deux autres enfants. “Chaque jour, je me nourris de tes petites sœurs. Mais comment vais-je les protéger jusqu'à ma mort ?" Elles ont 2 et 5 ans aujourd’hui. “Et chaque fois que je les couche, les dépose à l’école, je me demande si c'est la dernière fois que je les vois."

À la barre, Margaux poursuit : "Avec papa, ça n'a pas marché finalement. Je crois qu'en fonçant sur toi, le camion a foncé sur toute notre famille. Il a dévasté tout ce qu'il y avait autour de toi." Aujourd’hui, Margaux a délaissé ses projets professionnels, elle qui venait de décrocher un CAP petite enfance en juin 2016. Elle qui se sent si vide, désormais. “La seule chose qui me reste de toi, ce sont des mèches de cheveux dans une enveloppe. Mais ni ton regard, ni ton odeur, ni tes petites mains dans les miennes.” Ce qui reste également, “ce sont des rendez-vous chez les psy, des médicaments, des insomnies”.

Et, quand elle parvient à dormir, Margaux espère ne pas rêver. Parce que “les seuls rêves que je fais sont toujours les mêmes : je dois sauver tes petites sœurs. Et dans certains de mes rêves, je dois même prioriser : laquelle vais-je sauver en premier ? Je vous laisse imaginer l'état au réveil.” Alors pour la jeune femme chaque jour est un combat, explique-t-elle en larmes à la barre. “J’ai 28 ans et la vie est encore tellement longue”.

Une vie abîmée par “les dégâts intérieurs qui vous tapent le cerveau du matin au soir”, martelée par les questions sans réponse : “L’as-tu vu, ce gros camion qui fonçait sur toi ? À quoi as-tu pensé quand ton petit corps est tombé ? Je ne saurai jamais si tu as souffert, s’il t’a vue en fonçant sur toi.” De ce procès, Margaux n’attend pas grand chose. “Car la justice ne répare pas les dégâts intérieurs”. Ce que la jeune femme espère en revanche, “c’est que tu repose en paix mon amour. Et j’espère un jour trouver un peu de paix moi aussi ”. Elle adresse un dernier regard à la photo géante de la si petite fille en salopette. Et lâche dans un souffle : "je te promets de survivre au mieux à ta mort. "