Procès de l’attentat de Nice : qui sont les huit accusés ?

Ce devait être un soir de fête. Le 14 juillet 2016 à Nice, juste après le feu d’artifice, un camion de 19 tonnes fonce dans la foule massée sur la Promenade des Anglais. En quatre minutes et dix-sept secondes, l’attentat fait 86 morts – dont quinze mineurs - , 318 blessés et plus de 3 000 traumatisés. Six ans plus tard, le procès s’ouvre ce lundi 5 septembre dans l’immense salle d’audience du palais de justice de Paris, la même qui a accueilli l’audience des attentats du 13 novembre 2015.

865 victimes se sont déjà constituées parties civiles. Beaucoup d’autres souhaitent le faire au cours du procès. Le terroriste, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, ne sera pas dans le box des accusés. Ce Tunisien de 31 ans est mort sous les balles de la police, au volant du camion. Il n’est donc pas poursuivi par la justice. Huit accusés (sept hommes et une femme) seront en revanche jugés par la cour d’assises spécialement composée. Ils ne sont pas radicalisés et n'ont pas participé directement à l'attentat.

Trois d’entre eux sont en détention provisoire. Ils s’installeront dans l’immense box vitré de la salle d’audience. Quatre comparaitront libres et une chaise restera vide : un accusé est en fuite. Certains font partie de l’entourage du terroriste et sont accusés de l'avoir aidé à préparer l'attaque, d'autres sont poursuivis pour trafic d'armes. L’instruction n’a pas permis de démontrer qu’ils avaient une connaissance précise du projet d’attentat. Voici ce que l’on sait d’eux, ce qu’on leur reproche et ce qu’ils risquent.

Les trois principaux accusés : des amis ou connaissances du terroriste

Chokri Chafroud, 43 ans

Un temps présenté par la presse comme le "mentor" du terroriste, il dit avoir connu Mohamed Lahouaiej-Bouhlel quelques mois avant l’attentat. "Chokri Chafroud vivait dans la précarité, gravitant autour de la communauté tunisienne niçoise. Il cherchait par ici un petit boulot, par là un café, ou encore un hébergement. C’est ce qui l’a amené à rencontrer notamment l’auteur de l’attentat", explique l’une de ses avocates, Chloé Arnoux.

Chokri Chafroud est jugé pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. L’accusation lui reproche d’avoir eu pleinement conscience de "l’adhésion récente de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel à l’idéologie nihiliste du jihad armé" et de "sa fascination pour les passages à l’acte violent". Devant les enquêteurs, Chokri Chafroud a expliqué que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel était devenu plus nerveux dans les jours précédant son passage à l’acte. Ils se fréquentaient régulièrement, comme le prouvent leurs très nombreux échanges téléphoniques.

Le Tunisien est accusé d’avoir effectué des démarches pour fournir à son ami une arme – qui s’est révélée défectueuse- en échange du remboursement d’une dette qu’il avait envers lui. Selon l’accusation, il aurait aussi été impliqué dans les recherches de la location d’un camion. Le 12 juillet 2016, deux jours avant l’attentat, Chokri Chafroud est monté dans le 19 tonnes blanc sur la promenade des Anglais, avant d’en descendre rapidement. "Il ne faut pas oublier de préciser que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel était chauffeur de camion. Chokri Chafroud est donc simplement monté dans le camion de son copain, il ne savait pas du tout ce qui allait se passer par la suite", affirme son second avocat, Florian François-Jacquemin.

Sa défense compte plaider l’acquittement mais l’accusé devra notamment s’expliquer face à la Cour, sur des SMS échangés avec le terroriste. Lors d’une conversation à propos du travail, en avril 2016, Chokri Chafroud écrit : "Charge le camion de 2000 tonnes de fer et nique, coupe lui les freins mon ami et moi je regarde". Il y a enfin ce message, envoyé par Mohamed Lahouaiej-Boulhel quelques minutes avant sa course folle, où il est question de la livraison de cinq armes pour "Chokri et ses amis" et d’une action le mois suivant.

Actuellement en détention provisoire, il risque 20 ans de réclusion criminelle.

Mohamed Ghraieb, 46 ans

Mohamed Ghraieb a connu Mohamed Lahouaiej-Bouhlel en Tunisie, avant de le retrouver quelques années plus tard à Nice. Le lendemain de l’attentat, il s’est présenté spontanément aux enquêteurs avant d’être placé en garde à vue.

L’accusation lui reproche quasiment les mêmes faits que pour son co-accusé Chokri Chafroud. Mohamed Ghraieb aurait lui aussi remarqué l’évolution de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Dix jours avant l’attentat, ce dernier se serait laissé pousser la barbe et aurait tenu un discours favorable à l’État Islamique.

Mohamed Ghraieb est également soupçonné d’avoir fourni une arme hors d’usage au terroriste, en juin 2016. Il a reçu des SMS concernant des agences de location de camion et il est monté, 24 heures avant Chokri Chafroud, dans le poids lourd ayant servi à commettre l’attentat. Enfin, le veilleur de nuit a réceptionné plusieurs messages de la part de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, "relatifs à la préparation d’actes violents", selon l’accusation. Les enquêteurs estiment qu’il fait partie "des amis de Chokri", évoqués par le terroriste dans son ultime message, à propos d’une future livraison d’armes.

Jugé pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, il encourt 20 ans de réclusion.

Ramzi Arefa, 27 ans

Ramzi Arefa a grandi à Nice. Il se décrit comme un "mec de cité qui a fait le con". "Il vient des quartiers. Il a souvent connu la prison pour des faits de cambriolage ou de trafic de stupéfiants", explique son avocate, Adélaïde Jacquin. Le Franco-tunisien assure qu’il n’a jamais été un ami du terroriste et que ce dernier était simplement un client dans le cadre de son trafic de cocaïne. Il affirme qu’il se trouvait sur la promenade des Anglais avec des frères et des amis quand le camion a foncé dans la foule.

Comme ses deux co-accusés, le Niçois a été sollicité par Mohammed Lahouaiej-Bouhlel pour lui trouver une arme, quelques semaines avant l’attentat. Ramzi Arefa a demandé à l’un de ses amis de le mettre en contact avec un vendeur "Il a été l’intermédiaire dans une vente d’arme et c’est tout", soutient Me Jacquin. La transaction a eu lieu deux jours avant l’attentat : un pistolet automatique retrouvé dans la cabine du camion le soir du 14 juillet 2016. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel s’en est servi pour tirer sur les policiers et sur Franck, le "héros au scooter" qui a tenté de le stopper ce soir-là.

C’est aussi à Ramzi Arefa que le terroriste a envoyé son dernier message – déjà évoqué plus haut -, juste avant de foncer sur la foule. Il lui passe une commande de cinq pistolets supplémentaires pour "Chokri et ses amis".

Jugé pour association de malfaiteurs terroriste et en état de récidive légale pour une condamnation criminelle sans rapport avec le terrorisme, Ramzi Arefa risque la perpétuité.

Pour ces trois principaux accusés, les magistrats instructeurs estiment que "même sans en connaître les contours détaillés, ils ont, à un moment ou à un autre, apporté leur concours à la préparation du passage à l’acte criminel". Les avocats de la défense rejettent cette idée d’une quelconque préparation ou organisation de la part des accusés. Ils insistent sur la psychologie perverse et sadique de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, déterminante selon eux.

"Il a créé une organisation fictive entre lui et les trois principaux accusés. Une organisation qui n’existait que dans sa tête", estime Me Adélaïde Jacquin. Pour l’avocate, il y a deux manières de regarder les choses : "Soit on considère que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel a cru à l’existence de cette organisation. Soit qu’il a voulu entrainer dans sa chute ces trois personnes". Bien que celui-ci ne soit pas jugé, la personnalité du terroriste devrait hanter l'audience.

Les cinq autres accusés, soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la fourniture de l'arme

Artan Henaj, 44 ans, et Enkeledja Zace, 48 ans

Ce couple d’Albanais ne connaissait pas Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Devant les enquêteurs, Artan Henaj a reconnu avoir vendu le pistolet automatique utilisé par le terroriste à l’accusé Ramzi Arefa. Il l’avait rencontré plus d’un mois avant l’attentat, par l’intermédiaire d’une connaissance à qui il fournissait de la cocaïne, Brahim Tritrou. Il a également proposé et vendu une kalachnikov à Ramzi Arefa.

Artan Henaj affirme que sa femme assurait les traductions lors des ventes et percevait de l’argent pour cela. Enkeledja Zace, déjà mise en cause par la justice pour des faits de proxénétisme, nie en bloc. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic d’armes. Artan Henaj comparaitra dans le box. Il est détenu dans une autre affaire. Ils risquent 10 ans de prison.

Brahim Tritrou, 37 ans

L’accusation lui reproche d’avoir mis en contact l’un des principaux accusés, Ramzi Arifa, avec l’Albanais, Artan Henaj, pour que ce dernier lui vende des armes. Il est en fuite en Tunisie et sera donc jugé par défaut pour association de malfaiteurs. Il encourt 5 ans de prison.

Maksim Celaj, 30 ans

Il est accusé d’avoir transporté la Kalachnikov vendu à Ramzi Arefa, jusqu’à l’immeuble de son cousin, Artan Henaj. Il comparait pour association de malfaiteurs et trafic d’armes. Il risque 5 ans de prison.

Endri Elezi, 30 ans

Accusé lui aussi d’avoir transporté la kalachnikov avec Maksim Celaj, et d’avoir récupéré, la veille, le pistolet automatique ayant servi au terroriste. Il comparait pour association de malfaiteurs et trafic d’armes. Son cousin, Adriatik Elezi, devait lui également être jugé. Il est soupçonné d’être celui qui a fourni le pistolet et la kalachnikov à Artan Henaj. Placé en détention provisoire, il s’est suicidé en prison.