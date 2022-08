Procès de l'attentat de Nice : six ans après, ils racontent le sentiment d'impuissance face à l'horreur

Le jeudi 14 juillet 2016, il est 22h30 passé quand Franck Terrier, alors chef d’exploitation des pistes de l’Aéroport de Nice, arrive en scooter sur la Promenade des Anglais. Une foule d’environ 25.000 personnes vient d’assister au traditionnel feu d’artifice pour la fête nationale. "Avec ma femme, nous nous dirigions vers le vieux Nice pour aller manger une glace. Le camion nous a doublé depuis le trottoir. Je l’ai vu foncer sur les gens et zigzaguer pour écraser le maximum de monde. J’ai très vite compris que ce n’était pas un accident", raconte d’une voix grave le quinquagénaire, se rappelant le souvenir de l'attentat , à quelques jours de l'ouverture du procès, devant la cour d'assises spécialement composée.

"Il faut imaginer un camion, lancé sur vous à près de 90km/h"

Sur le trottoir, le 19 tonnes blanc file à toute allure, feux de circulations éteints. "Il est allé très très vite. 86 km/h", explique la policière municipale Sandre Bertin. À l'époque, elle dirige le centre de supervision urbain de la ville. Elle se souvient de la première alerte, un message radio lancé par l'un de ses collègues depuis la "Prom'".

"Il avait une voix qu’il n’avait jamais d’habitude. Il nous signale qu’un attentat est en cours. Les images des caméras de vidéosurveillance arrivent en simultané sur nos écrans et il n’y a plus de doute", se souvient la policière. Elle assiste en direct à la scène. "Le plus terrible, c’était de voir toutes ces personnes mourir sans pouvoir rien faire. On ne pouvait pas physiquement agir", souffle-t-elle.

Un corps à corps avec le terroriste

Franck a bien tenté de stopper le poids lourd. Après avoir fait descendre sa femme du scooter, il accélère pour le prendre en chasse. "J’ai essayé de jeter mon scooter sous les roues du camion puis j’ai couru pour atteindre la cabine", explique-t-il. Agrippé à la fenêtre du conducteur, il frappe de toutes ses forces. Le terroriste, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un Tunisien de 31 ans, est armé. Il tire mais manque de peu Franck.

"Le pistolet ne fonctionne plus alors il me met un coup de crosse et m’ouvre la tête. Je tombe, je remonte, je me bats encore. Puis j’entends les tirs des policiers qui se rapprochent et je me glisse sous la roue avant", raconte Franck. Il n'est pas sorti indemne de ce corps à corps. Longtemps, il a été rongé par la culpabilité "de ne pas avoir agi assez vite".

Le camion n’est pas allé jusqu’au bout de la Promenade des Anglais. Mohamed Lahouaiej Bouhlel a dû s'arrêter après avoir calé à cause d’une panne provoquée par les chocs répétés. Il est abattu à 22h37, en face du Palais Méditerranée, quatre minutes et 17 secondes après le début de sa course. Les policiers ont tiré soixante et une balles. Dans le sillage du camion, c'est un carnage sur près de deux kilomètres.

La médecine de guerre

Marc Phalip en parle lentement, les yeux emplis de larmes. Ce Niçois, pompier volontaire depuis près de 30 ans, est encore bouleversé. Le 14 juillet 2016, il sortait du restaurant avec sa compagne et il s’est retrouvé au milieu des corps. "Il n’y a plus eu de bruits pendant un moment. À part quelques pleurs et quelques gémissements. Pour certains, on ne pouvait plus les sauver. Une dame avait une petite fille dans les bras et m’a demandé de l’aider mais il n’y avait plus rien à faire. Ça m’a bousillé", lâche-t-il.

Les secours ont mis du temps avant de pouvoir accéder à l’immense scène de crime et prendre en charge les premières victimes. Il a d’abord fallu sécuriser la zone. Huit mois après les attentats du 13-Novembre à Paris et à Saint-Denis, les policiers craignaient des attaques simultanées et la présence d’explosifs dans le camion. Il n’en fut rien. En attendant les ambulances, Marc a donc navigué entre les morts et les blessés. "C’était vraiment ce qu’on appelle de la médecine de guerre. C’est mort, on laisse mourir ou on aide. Ce sont des choix très durs", souffle-t-il.

Le quinquagénaire a fait un garrot sur la jambe broyée d’un touriste américain. Il a aussi aidé une jeune femme russe percutée par le camion au niveau de la tête. Avec l’un de ses collègues pompier croisé par hasard, Marc a chargé les deux blessés dans sa voiture et a foncé jusqu'à l'hôpital Pasteur. Ils étaient parmi les premiers à pousser la porte des urgences. "Une infirmière est sortie pour prévenir les équipes qu’il fallait se préparer, qu’il y a avait eu un attentat et que beaucoup de victimes allaient arriver", se souvient-il.

Le pompier volontaire est ensuite retourné sur la promenade des Anglais pour aider d’autres rescapés. Lorsqu'il est revenu à l'hôpital à 5 heures du matin, on lui a indiqué que le touriste américain était dans un état grave et que la jeune femme russe n'avait pas survécu. "Ça n’a pas marché pour elle. Je ne serai pas quoi dire à son père si je le voyais. Je dors avec", confie Marc d’une voix tremblotante. Victoria Savchenko avait 21 ans. "Elle était venue visiter notre beau pays, on l’a balayé d’un coup".

La colère et la douleur. Elles se devinent encore aujourd’hui dans la voix de Marc. Il compte bien les exprimer dans l’immense salle d’audience du palais de justice de Paris. Lui et son épouse veulent se constituer parties civiles à l'audience. 865 personnes le sont déjà, comme Grégory, le touriste américain sauvé. Lui et Marc ont depuis noué des liens d'amitiés.

Le sourire et l'air déterminé du terroriste

Pendant trois mois et demi, sept hommes et une femme seront jugés par la cour d’assises spécialement composée. Aucun n’est poursuivi pour complicité. Trois connaissances du conducteur du camion comparaissent pour association de malfaiteurs terroriste. Ils encourent jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle. Les cinq autres sont accusés d’avoir participé à la fourniture d’armes. Ces derniers faits sont de nature délictuelle et non criminelle.

Mohamed Lahouaiej Bouhlel sera le grand absent du box. La justice ne juge pas les morts. À la barre, quand Franck Terrier viendra témoigner, il parlera peut-être du souvenir qu’il a gardé du visage du terroriste. "Cet air déterminé", dit-il. Sandra Bertin assure qu’il souriait au volant du camion. Elle l'a vu sur les images de vidéosurveillance. Des images placées sous scellés et qui pourraient être diffusées à l'audience. Elles hantent encore la policière municipale. Après l’attentat, elle a appelé sa troisième fille Kayla, comme cette enfant de six ans qu’elle a aperçue sur les écrans ce soir-là, juste avant qu’elle ne meure percutée par le camion.