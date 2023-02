Procès de l’incendie de la rue Erlanger : quand une simple dispute dégénère

“Bonjour, je m’appelle Quentin, j’ai 26 ans, je suis policier à Marseille”. Le jeune homme s’est avancé à la barre. Allure très soignée, discours très maîtrisé, il déroule son récit sur cet incendie de la rue Erlanger à Paris, qui a fait dix morts en février 2019. “Au moment des faits, ça faisait quatre ans que j’appartenais au corps des sapeurs-pompiers de Paris. J’avais pour objectif de devenir sous-officier.” Quentin doit d’ailleurs passer l’examen le permettant le lendemain. Cela fait des mois qu’il révise, “des longs mois de travail et de sacrifice”. S’y ajoute “une dernière journée de révisions un peu compliquée”. Bref, ce soir-là, Quentin est “tendu, irritable”. Et, pour ne rien arranger, cela fait des heures que sa voisine directe écoute de la musique à fort volume.

Dans cet immeuble où tout s’entend : le voisin qui téléphone, son lit qui grince quand on se lève, la sonnette qui retentit dans son appartement. Alors à 23 heures, quand il veut se coucher, Quentin ne supporte plus la musique de sa voisine. Charlotte, 19 ans, sa compagne depuis trois mois, tente de l’apaiser : “Reste tranquille, je vais aller lui parler”. Elle frappe à la porte d’Essia B. Pas de réponse. Sonne. “Je l’entends se rapprocher de la porte. Elle ne m’ouvre pas, mais m’insulte : 'sale pute, retourne baiser ton connard de pompier'”.

La police appelée en renfort

La suite n’est pas à l’apaisement. Bien au contraire. Au tour de Quentin de frapper à la porte, fort. Puis c’est de la vaisselle jetée par la fenêtre par l’accusée qui vient encore cogner contre la porte “avec un morceau de bois”. “Elle a dit qu’elle allait nous crever”, raconte encore Quentin. “Moi, j’ai peur parce que je me dis que si le loquet cède, elle va rentrer et nous agresser”, ajoute Charlotte.

La police est appelée en renfort. Il faut plusieurs appels, mais un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) arrive finalement sur place. “On tombe sur une femme qui faisait des allers-retours dans le couloir”, raconte Patrick O., chef de l’équipage, 20 ans de BAC à son actif. “Elle nous semblait confuse, incohérente. On comprend qu’on est devant quelqu’un qui n’a pas toutes ses facultés mentales”, ajoute sa collègue Marine M. D’ailleurs, Essia B. explique aux forces de l’ordre sortir d’hôpital psychiatrique. “Mais elle était calme, aimable”, se souvient Marine M.

Certes, le studio de 35 mètres carrés est “en grand désordre”. “Il y avait aussi une dizaine de boîtes de médicaments et une trentaine de plaquettes éparpillées”, ajoute Me Léa Hufnagel, avocate de l’accusée. “Mais elle fumait tranquillement sa cigarette sur son canapé, elle n’était pas agressive, il n’y avait plus de nuisance sonore”, poursuit Patrick O. “Alors on n’a pas jugé nécessaire de l’emmener à l’hôpital”, poursuit Marine M. Bref. Les policiers ne voient rien d’autre qu’une banale histoire de voisinage “comme il y en a tous les jours à Paris”. Ils repartent.

“T’es pompier, t’aimes les flammes, tu vas voir..."

Quelques instants après, Quentin et Charlotte, qui avaient un temps envisagé d'aller dormir ailleurs, eux, reviennent. Dans l’escalier, ils croisent leur voisine. “ Elle a un petit rictus ”, se souvient Charlotte à la barre. “Elle a dit à Quentin : “t’es pompier, t’aimes les flammes, tu vas voir. Moi, je me tire avant que ça pète ”. Le jeune couple poursuit son ascension dans l’escalier. "Là, j’ai senti une forte odeur de gaz et vu un voile de fumée ”. Ils font demi-tour, fuient l’immeuble. “On se met à l’abri. J’intègre l’idée que ça va exploser. Mais ce n’est pas le cas”, raconte Charlotte. Alors, ils appellent le 18. Les pompiers arrivent peu après. “J’ai vu le regard du chef”, se souvient Quentin. “J’ai compris que ça allait être très compliqué. Qu’il y aurait des morts”.