Au procès de Laurent Bigorgne : "Je n'ai plus aucun doute sur le fait que son intention était de me violer"

Sciences Po, l'Institut Montaigne… Les institutions dont les noms reviennent, ce jeudi, devant la salle d'audience du tribunal correctionnel de Paris, évoquent l'élite, l'intelligentsia. Mais l'affaire, elle, pourrait concerner tous les milieux : celle d'un homme qui décide de "soumettre chimiquement" l'une de ses subordonnées, à son insu. Dans quel but ? La question a été largement débattue, lors de cette audience qui a duré plus de neuf heures. L'ancien directeur de l'Institut Montaigne comparaissait pour "administration d'une substance nuisible sous l'empire de stupéfiant".

Le prévenu, Laurent Bigorgne, ex-directeur de l'Institut Montaigne, également ancien chroniqueur de France Inter, comparaissait pour avoir, en février 2022, glissé de la MDMA dans la coupe de champagne de Sophie Conrad, l'une de ses collaboratrices, lors d'une soirée chez lui, à Paris. Fait rare, dans ce type de dossier : la victime s'est immédiatement rendue à l'hôpital afin d'y subir des analyses et l'homme a reconnu les faits.

"D'un coup, je me sens terriblement mal"

Visiblement tendue, agrippée à la barre, la voix parfois tremblante, Sophie Conrad se remémore ce soir du 22 février : "J'arrive à un dîner que je sais chez lui, que je sais en tête-à-tête. Un restaurant était plus dans nos habitudes", explique-t-elle, invoquant le besoin de pouvoir discuter en toute discrétion, en cette période électorale. La mère de famille se souvient s'être étonnée du fait qu'il serve le champagne dans la cuisine. Puis, raconte-t-elle, "d'un coup, je me sens terriblement mal, les murs qui tournaient, et lui, il me regardait droit dans les yeux. Une grosse angoisse. Il ressort un moment, je prends mon téléphone". Sophie Conrad, envoie un message à une amie : "Je me demande si LB ne m'a pas droguée. Suis dans un état, il vient de sortir de la pièce. Cœur qui bat, mur qui bouge".

L'amie en question tente de la joindre. Faute de réponse, elle appelle Laurent Bigorgne. La sonnerie du téléphone fait sortir Sophie Conrad de sa léthargie. "Laurent était super énervé, il me dit 'Pourquoi Elsa m'appelle ?'. Il était tellement en colère que je n'ai pas osé lui dire". L'hôte appelle un taxi, à qui Sophie Conrad demande d'abord de la ramener à son domicile, avant de se rendre à l'hôpital.

Si aucun fait à caractère sexuel n'a été retenu dans les qualifications, à la barre, Sophie Conrad s'en dit certaine : "Je n'ai plus aucun doute sur le fait que son intention était de me violer, car, sous drogue, c'est un viol".

"Un grand-frère"

Au fil de l'audience se dessine ce que Sophie Conrad qualifie de "piège". Une toile tissée par un mélange de relations professionnelles, personnelles, et, surtout, familiales. Car Sophie Conrad connaît Laurent Bigorgne depuis son enfance. Il était en couple avec sa sœur aînée, est le père de sa nièce. Un "grand-frère", pour elle.

Ils renouent à l'été 2020. La jeune femme cherche un travail, elle sait son ex-beau-frère "de bon conseil". Quelques mois plus tard, elle est embauchée à l'Institut Montaigne. Laurent Bigorgne dit s'être déporté de la candidature, afin d'écarter tout soupçon de favoritisme. Peu à peu, leurs rapports glissent du terrain professionnel vers une proximité plus personnelle. En témoignent ces échanges de messages lus à l'audience, dans lesquels le directeur interroge Sophie Conrad sur sa vie sentimentale : "Rien en vue ?", "Tu rentres dans les ordres ?", ou "Je vais te commander un escort". L'élite mise à nue en pleine audience. Laurent Bigorgne écoute, tassé sur son siège.

Sophie Conrad explique avoir "mis sous un étouffoir" ce qu'elle appelle ses "warnings de femme". Comme lors de ce déplacement professionnel à Marseille, où il la convie dans sa chambre d'hôtel. "Je me suis posé la question 'pourquoi tu ne l'as pas repoussé plus tôt ?', question fréquente de victime. Je n'arrivais pas à y croire, en fait. Le piège était déjà constitué".

"La fête est finie"

Laurent Bigorgne, lui, conteste toute intention à caractère sexuel. Visiblement nerveux, la voix hésitante au commencement, il explique avoir cherché de l'empathie, une oreille attentive, à une époque où il était totalement dépendant à la cocaïne : "A la fin, j'étais à quatre grammes par jour. Je sentais que j'allais crever, j'étais en train de me noyer". Alors, ce soir du 22 février, "je me mets en jogging, je suis dans une descente [de drogue], je me suis dit 'il faut que je sois écouté'. C'est toujours moi qui écoute les autres", dit le prévenu, qui se présente comme "workaholic" (accro au travail, ndlr), "celui qui trouve les solutions".

Issu d'une famille "dans laquelle on ne dit rien", il explique avoir du mal à "parler de lui". Alors, derrière ce brillant parcours, explique son avocat, il y a "des appels au secours". Mais le prévenu l'assure : "Je n'ai jamais touché Sophie, je n'aurais jamais abusé d'elle, jamais, jamais. Quand elle est partie, je me suis dit 'mon vieux, avant tu étais dangereux pour toi, maintenant tu es dangereux pour les autres, la fête est finie'. "

"Solitude du chef", comme le dit la défense ? "Intention sexuelle", comme le pense la partie civile ? L'audience n'a pas permis de trancher. Pour le procureur, le dossier concentre surtout les problématiques actuelles : "le début de la fin du patriarcat", "la banalisation de la consommation de drogue", sur fond de "relation déséquilibrée", dont l'homme "ne se sent responsable de rien tant qu'il ne passe pas à l'acte". Mais le représentant du ministère public retient aussi les aveux ou le fait que Laurent Bigorgne ait lui-même appelé le taxi de Sophie Conrad le soir des faits. Il requiert 18 mois de prison avec sursis, 5.000 euros d'amende, une obligation de dédommager la victime et de se soigner.

Dans cette affaire où le prévenu était un proche d'Emmanuel Macron, la partie civile a émis des doutes quant au fait que l'enquête a été menée sans pression, en toute impartialité. Une plainte a été déposée pour "faux en écriture". Le procureur assure qu'il n'en est rien. Il se tourne vers Sophie Conrad : "Cette victime a peut-être un sentiment de culpabilité qui majore le traumatisme, et, entendons-nous bien, elle n'a absolument pas à se sentir coupable".

Le jugement a été mis en délibéré. Laurent Bigorgne sera fixé sur son sort le 8 décembre.