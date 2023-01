Procès des Barjols : un groupe de "fêtards", prêt à passer du "bla bla" à l'attentat ?

"Chers patriotes". L'entame du formulaire d'adhésion à l'association des Barjols (du nom des légionnaires français au Mali) annonce la couleur politique. Pourtant, "chacun avait sa propre opinion " au sein du groupe, à en croire le premier prévenu entendu ce mercredi 18 janvier au procès de treize personnes soupçonnées d'avoir prévu des actions violentes , dont certaines contre Emmanuel Macron. Mickaël I. est le seul à comparaître détenu, faute d'adresse à présenter. Il décrit une communauté faite de "beaucoup de blabla, des fêtards". Des fêtards prêts à recourir à des actions violentes ? C'est toute la question à laquelle tâche de répondre, jusqu'au 3 février, la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Paris, spécialisée dans les affaires de terrorisme.

Mickaël I. arrive aux Barjols via Facebook et un interlocuteur avec lequel il parle d'abord de survivalisme, un sujet qui l'intéresse, dit-il à l'audience : "Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, il faudrait mieux. Il y a de plus en plus de guerres, la pollution il va y en avoir de plus en plus, le climat est en train de se dérégler…". Puis viennent deux réunions avec les autres membres du groupe. "On ne connaissait pas grand-monde, c'était barbecue et alcool", se souvient Mickaël I. qui ajoute ne pas s'être "trop mélangé aux gens". "Du coup vous y alliez pour quoi ?", veut savoir le président, Thomas Jouck. "Je suis indigent. Il y a moyen de manger un peu de viande, j'y suis allé".

"Redonner la France au peuple"

L'organigramme de l'association, projeté à l'audience, témoigne d'une organisation stricte, autour d'un chef, des référents départementaux, un responsable média, entre autres. A l'inscription, les adhérents sont priés de préciser leurs connaissances militaires, leurs autres talents ("exemple : infirmière ayant une passion pour l'escalade"), ou les "actions" qu'ils sont capables "de réaliser seuls" accompagnées de leur motivation, "sur une échelle de 1 à 10". 20, a répondu Mickaël I., précisant : "Retourner ce gouvernement de corrompu et redonner la France au peuple". "C'était des conneries que je racontais, assure le prévenu à l'audience. Avec l'alcool, on en dit des conneries. C'est pas parce qu'on l'a dit qu'on va le faire"

Pantalon de jogging, doudoune noire, cheveux plaqués en arrière, cet homme de 43 ans, invoque "une colère" (élus, avocats, francs-maçons, les griefs sont nombreux), et, surtout, dit à plusieurs reprises avoir voulu "faire [son] intéressant", se sentir appartenir à un groupe. "On écrit ce qu'ils veulent entendre", dit-il, alors que son avocate Jennifer Madar lui demande si ce sentiment d'adhésion lui a fait du bien.

"On va leur montrer comment on fait"

Un jour, il demande par message à un interlocuteur s'il est "chaud le 5 pour choper la pute" avant d'expliquer : "Macron. Vu que personne ne bouge, on va leur montrer comment en Moselle on fait". Les prévenus sont soupçonnés d'avoir voulu s'en prendre au chef de l'Etat lors d'un déplacement dans l'est de la France dans le cadre du centenaire de l'Armistice de 1918. "Je voulais y aller pour boycotter". Le président tique : "Boycotter, c'est ne pas y aller…". "Je voulais manifester", se corrige Mickaël I. Une autre fois, il promet à un co-prévenu : "Je peux avoir une livraison de jouets, Glock, pompes, Kalash, Uzi". "Y avait rien, c'était pour faire mon intéressant", redit le quadragénaire.

"Pour le moindre propos, on va m'accuser", se défend Mickaël I., face à un président qui lui fait comprendre que le débat sur la liberté d'expression attendra. Thomas Jouck passe à une photo de soutien au général Piquemal, radié des cadres de l'armée pour sa participation à une manifestation anti-migrants non autorisée. "Je reposte comme ça, je le connais pas, ce Piquemal", assure Mickaël I.

Des témoins affirment que Mickaël I. a exprimé l'idée de s'en prendre à Emmanuel Macron lors d'un bain de foule. Faux, à en croire le prévenu : " J'ai dit 'ça m'étonne que, quand il va dans le salon de l'agriculture ou des trucs comme ça, personne l'attrape et lui en mette une' ".

Association non dissoute

Le Mosellan conteste aussi les dires d'un autre prévenu selon lesquels il aurait évoqué le projet de s'en prendre à un camp de migrants : "Je ne suis pas contre l'accueil des gens dans la galère, bien au contraire, mais comment ça se fait qu'il y a que des hommes ? Où sont les femmes et les enfants ?"

A cet homme qui se décrit régulièrement comme "râleur", la procureure rétorque : "Ce qu'il y a dans le dossier, ça dépasse largement le fait d'être râleur". Les prévenus encourent jusqu'à dix ans de réclusion, dans ce procès qui se tient devant un tribunal correctionnel, ce que la défense n'a pas manqué de souligner en amont de l'audience, y voyant un aveu de faiblesse du parquet, alors que les faits les plus graves sont jugés aux assises.

Une avocate intervient pour noter que l'association des Barjols existe toujours. "On pourrait se dire que, si elle n'a pas été dissoute, c'est parce que, finalement, les autorités n'ont pas vu dans cette association un danger particulier", dit-elle.